По Пушкинским местам Гатчинского района: Суйда, Воскресенское, Кобрино

По Пушкинским местам Гатчинского района

По Пушкинским местам Гатчинского района: Суйда, Воскресенское, Кобрино
По Пушкинским местам Гатчинского района: Суйда, Воскресенское, Кобрино
По Пушкинским местам Гатчинского района: Суйда, Воскресенское, Кобрино
По Пушкинским местам Гатчинского района: Суйда, Воскресенское, Кобрино
По Пушкинским местам Гатчинского района: Суйда, Воскресенское, Кобрино
По Пушкинским местам Гатчинского района: Суйда, Воскресенское, Кобрино
По Пушкинским местам Гатчинского района: Суйда, Воскресенское, Кобрино

Что вы увидите 🤩

  • музей-усадьбу А. П. Ганнибала "Суйда"
  • памятник Арине Родионовне с юным А. С. Пушкиным в с. Воскресенское
  • Воскресенскую церковь
  • Лукоморье
  • каменный диван
  • домик Арины Родионовны в дер. Кобрино
Наша экскурсия посвящена А. С. Пушкину, его родителям и знаменитому прадеду по материнской линии А. П. Ганнибалу. Мы увидим его бывшие владения - деревню Пижма, село Воскресенское, усадьбу Суйда, деревни Мельница и Кобрино. В селе Воскресенском родилась няня А. С. Пушкина, а в Воскресенской церкви венчались его родители. Здесь мы увидим памятник Арине Родионовне с юным поэтом. Затем мы посетим усадьбу А. П. Ганнибала в Суйде и узнаем, откуда берут начало замечательные пушкинские сказки и что такое лукоморье. Чтобы почтить память великого прадеда А. С. Пушкина, мы остановимся у его могилы. Далее через деревню Мельница мы поедем в деревню Кобрино, где увидим Домик Арины Родионовны, который она получила в подарок от семьи Ганнибалов-Пушкиных за хорошую работу.
🚩 Начало: Ст. м. Московская гл. вход в Дом Советов
🏁 Место завершения: Ст. м. Московская
 Что входит
  • поездка на автобусе Мерседес Спринтер
  • трассовая экскурсия
  • входной билет в музей-усадьбу А. П. Ганнибала
  • экскурсионное обслуживание в музее.
 Что не входит
  • Личные расходы
Время проведения: 9:00-13.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ОЛТОН Т.
ОЛТОН Т.
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