Наша экскурсия посвящена А. С. Пушкину, его родителям и знаменитому прадеду по материнской линии А. П. Ганнибалу. Мы увидим его бывшие владения - деревню Пижма, село Воскресенское, усадьбу Суйда, деревни Мельница и Кобрино. В селе Воскресенском родилась няня А. С. Пушкина, а в Воскресенской церкви венчались его родители. Здесь мы увидим памятник Арине Родионовне с юным поэтом. Затем мы посетим усадьбу А. П. Ганнибала в Суйде и узнаем, откуда берут начало замечательные пушкинские сказки и что такое лукоморье. Чтобы почтить память великого прадеда А. С. Пушкина, мы остановимся у его могилы. Далее через деревню Мельница мы поедем в деревню Кобрино, где увидим Домик Арины Родионовны, который она получила в подарок от семьи Ганнибалов-Пушкиных за хорошую работу.