четверг, суббота

Не каждый человек готов завести собаку, особенно такую специфичную, как порода Хаски. Но очень многие зачитываются Джек Лондоном или засматриваются фильмами о снежных приключениях или золотоискателях. Приглашаю вас на 1 день прикоснуться к этой эпохе романтизма, пообщаться с командой лохматых спортсменов. Почему спортсменов? Да потому, что эта порода была специально выведена для перевозки грузов на большие расстояния в метель, по глубоким сугробам, льдам и торосам. На сегодня, северные ездовые собаки набирают все большую популярность среди любителей снежных спортивных дисциплин и место, куда мы с вами отправимся – база тренировки таких хвостатых спортсменов. Они являются чемпионами в престижных Европейских и Российских соревнованиях, а их хозяйка – тренер и действующий судья по ездовому спорту. В ходе нашей экскурсии, вы познакомитесь с историей возникновения этой прекрасной породы, особенностями характера, воспитания и содержания, услышите рассказ об исторических событиях, в которых принимали участие предки сибирских хаски; о спортивных дисциплинах, в которых принимают участие лохматики. По прибытию в питомник у вас будет прекрасная возможность оказаться в окружении 20 дружелюбно настроенных хвостов, пообниматься и потискаться с ними, пофотографироваться и, конечно, прокатиться на нартах (специализированных санях для собак). А самые смелые смогут и сами встать в управление собачьей упряжкой, пройдя курс начинающего каюра. Ну и в заключение попьем вкуснейший чай, чтоб согреться после зимних развлечений.

Орг моменты:

-Удобная и теплая одежда и обувь без опушки. Никаких шуб!:

-рукавицы/перчатки обязательно!:

С собой можно перекус.

Возможна отмена экскурсии в связи с погодными условиями (при дневной температуре ниже -8).

Возможна отмена экскурсии в связи с погодными условиями (при дневной температуре ниже -8).

-Возможна отмена экскурсии в связи с погодными условиями (при дневной температуре ниже -8)