четверг, суббота

В гости к хаски на Аляску

В гости к хаски на Аляску
В гости к хаски на Аляску
В гости к хаски на Аляску
В гости к хаски на Аляску
В гости к хаски на Аляску
В гости к хаски на Аляску
Ближайшие даты:
22
дек
29
дек
6
янв
12
янв
14
янв
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Описание

Не каждый человек готов завести собаку, особенно такую специфичную, как порода Хаски. Но очень многие зачитываются Джек Лондоном или засматриваются фильмами о снежных приключениях или золотоискателях. Приглашаю вас на 1 день прикоснуться к этой эпохе романтизма, пообщаться с командой лохматых спортсменов. Почему спортсменов? Да потому, что эта порода была специально выведена для перевозки грузов на большие расстояния в метель, по глубоким сугробам, льдам и торосам. На сегодня, северные ездовые собаки набирают все большую популярность среди любителей снежных спортивных дисциплин и место, куда мы с вами отправимся – база тренировки таких хвостатых спортсменов. Они являются чемпионами в престижных Европейских и Российских соревнованиях, а их хозяйка – тренер и действующий судья по ездовому спорту. В ходе нашей экскурсии, вы познакомитесь с историей возникновения этой прекрасной породы, особенностями характера, воспитания и содержания, услышите рассказ об исторических событиях, в которых принимали участие предки сибирских хаски; о спортивных дисциплинах, в которых принимают участие лохматики. По прибытию в питомник у вас будет прекрасная возможность оказаться в окружении 20 дружелюбно настроенных хвостов, пообниматься и потискаться с ними, пофотографироваться и, конечно, прокатиться на нартах (специализированных санях для собак). А самые смелые смогут и сами встать в управление собачьей упряжкой, пройдя курс начинающего каюра. Ну и в заключение попьем вкуснейший чай, чтоб согреться после зимних развлечений.

Орг моменты:

-Удобная и теплая одежда и обувь без опушки. Никаких шуб!:

-рукавицы/перчатки обязательно!:

С собой можно перекус.
Возможна отмена экскурсии в связи с погодными условиями (при дневной температуре ниже -8).
Возможна отмена экскурсии в связи с погодными условиями (при дневной температуре ниже -8).
-Возможна отмена экскурсии в связи с погодными условиями (при дневной температуре ниже -8)

четверг, суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Индивидуальный гид
Что не входит
  • Катание на упряжке:
  • Дети до 6 лет включительно - 500
  • Дети 7-13 лет - 1000
  • Взрослые - 1500
  • Вход на территорию питомника без катания 500руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Московская, Московский проспект 189
Завершение: м. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, суббота
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • !!!!!!
  • Удобная и теплая одежда и обувь без опушки. Никаких шуб!
  • Рукавицы/перчатки обязательно!
  • С собой можно перекус.
  • Возможна отмена экскурсии в связи с погодными условиями (при дневной температуре ниже -8)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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