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В гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его младшему брату Паккайне

CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
В гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его младшему брату Паккайне
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • ☃️Зимняя
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 4 100 ₽ за человека

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В гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его младшему брату Паккайне
В гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его младшему брату Паккайне

Что вы увидите

  • Вотчина Талви Укко - карельского Деда Мороза
  • Олонец
  • Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков
Веселый, яркий, познавательный и очень интерактивный тур для всей семьи на новогодних праздниках! В один день - две увлекательные игровые программы с участием главных новогодних сказочных героев Карелии: вы встретитесь с озорным Карельским Морозцем Паккайне и с добрым волшебником Талви Укко, карельским Дедом Морозом.
Встреча с Карельским Морозцем Паккайне в Олонецком национальном музее. Интерактивная праздничная программа с аниматором, во время которой вы погрузитесь в атмосферу карельского Нового Года, входит в стоимость тура!
Личная встреча с Талви Укко! В Вотчине карельского Деда Мороза вы познакомитесь и сфотографируетесь 📸 с самим Талви, а также при желании насладитесь любыми чудесами Вотчины карельского Деда Мороза!
Хаски и северные олени: все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с милыми пушистыми животными в самом крупном в России питомнике ездовых собак и посетить оленью ферму, где живут любимцы Талви Укко.
Нравится детям! В этой поездке юные путешественники получат море 🌊 положительных, по-настоящему праздничных эмоций и впечатлений.
Все включено! В стоимость поездки уже входят развлекательные программы и встречи с зимними волшебниками.
Что входит
  • проезд на комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального гида
  • экскурсионное обслуживание
  • интерактивная программа “В гостях у Паккайне”
  • интерактивная программа “Визит в Резиденцию Талви Укко”.
Что не входит
  • обед – 400 руб.
  • программа "Северная Сага" - 700 руб.
  • программа "Карельская сказка у Лумикки" - 700 руб.
  • катание на собачьей упряжке - от 1500 руб.
  • катание на оленьей упряжке - от 1500 руб.
  • чай с выпечкой в Чайном Доме - 150 руб.
Начало и место завершения
🚩 метро Улица Дыбенко
В гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его младшему брату Паккайне
В гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его младшему брату Паккайне
В гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его младшему брату Паккайне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
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