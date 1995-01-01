Веселый, яркий, познавательный и очень интерактивный тур для всей семьи на новогодних праздниках! В один день - две увлекательные игровые программы с участием главных новогодних сказочных героев Карелии: вы встретитесь с озорным Карельским Морозцем Паккайне и с добрым волшебником Талви Укко, карельским Дедом Морозом.

Встреча с Карельским Морозцем Паккайне в Олонецком национальном музее. Интерактивная праздничная программа с аниматором, во время которой вы погрузитесь в атмосферу карельского Нового Года, входит в стоимость тура!

Личная встреча с Талви Укко! В Вотчине карельского Деда Мороза вы познакомитесь и сфотографируетесь 📸 с самим Талви, а также при желании насладитесь любыми чудесами Вотчины карельского Деда Мороза!

Хаски и северные олени: все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с милыми пушистыми животными в самом крупном в России питомнике ездовых собак и посетить оленью ферму, где живут любимцы Талви Укко.

Нравится детям! В этой поездке юные путешественники получат море 🌊 положительных, по-настоящему праздничных эмоций и впечатлений.

Все включено! В стоимость поездки уже входят развлекательные программы и встречи с зимними волшебниками.