Наталья С.
Наталья С. – Гид из Санкт-Петербурга
В гости к семье Бенуа
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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В гости к семье Бенуа
В гости к семье Бенуа

Что вы увидите

  • Доходный дом архитектора Бенуа
  • его квартиру
Приглашаем Вас в гости к потомкам великого зодчего, чтобы перенестись в начало ХХ века, познакомиться поближе с историей 📖 семьи, пообщаться в дружеском кругу и насладиться прекрасной музыкой в живом исполнении.
***
Леонтий Николаевич Бенуа, архитектор и владелец дома, куда мы Вас приглашаем, родился в необычной семье. Его предки - выходцы из Франции и Италии - были людьми творческих профессий.
Отец, дед и дядя - архитекторы. А прадедушка, великий Катарино Кавос, стоял у истоков русской оперы.
Неудивительно, что, проектируя квартиру для семьи в собственном доходном доме, Леонтий Николаевич предусмотрел в ней и просторный музыкальный зал с прекрасной акустикой. В этом зале репетируют и выступают с концертами представители вот уже пятого и шестого поколения домочадцев.
А в художественной мастерской квартиры, как и сто с лишним лет назад, кипит творчество и пахнет свежими красками.
Познакомиться поближе с историей семьи Бенуа, пройтись по комнатам с прекрасно сохранившейся обстановкой начала ХХ века и пообщаться в тесном кругу за чашкой чая мы Вас приглашаем 27 сентября в 18. 00
Ну а после Вас ждет погружение в волшебные переливы арфы, знакомство со старинной фисгармонией и роскошным роялем в компании очаровательной хозяйки квартиры.
Что входит
  • Вход в музей-квартиру
  • экскурсия
  • концерт
  • чаепитие
Начало и место завершения
🚩 3 линия В. О., 26
В гости к семье Бенуа
В гости к семье Бенуа
В гости к семье Бенуа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья С.
Наталья С.
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