Приглашаем Вас в гости к потомкам великого зодчего, чтобы перенестись в начало ХХ века, познакомиться поближе с историей 📖 семьи, пообщаться в дружеском кругу и насладиться прекрасной музыкой в живом исполнении.

***

Леонтий Николаевич Бенуа, архитектор и владелец дома, куда мы Вас приглашаем, родился в необычной семье. Его предки - выходцы из Франции и Италии - были людьми творческих профессий.

Отец, дед и дядя - архитекторы. А прадедушка, великий Катарино Кавос, стоял у истоков русской оперы.

Неудивительно, что, проектируя квартиру для семьи в собственном доходном доме, Леонтий Николаевич предусмотрел в ней и просторный музыкальный зал с прекрасной акустикой. В этом зале репетируют и выступают с концертами представители вот уже пятого и шестого поколения домочадцев.

А в художественной мастерской квартиры, как и сто с лишним лет назад, кипит творчество и пахнет свежими красками.

Познакомиться поближе с историей семьи Бенуа, пройтись по комнатам с прекрасно сохранившейся обстановкой начала ХХ века и пообщаться в тесном кругу за чашкой чая мы Вас приглашаем 27 сентября в 18. 00

Ну а после Вас ждет погружение в волшебные переливы арфы, знакомство со старинной фисгармонией и роскошным роялем в компании очаровательной хозяйки квартиры.