Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга

Мраморный каньон Рускеала, бурные водопады Ахвенкоски, крепость Корела и знакомство с Сортавалой

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
На один день вы забудете о шумном городе и растворитесь в красоте северной природы.

В группе до 45 человек вы осмотрите главные сокровища Карелии: исследуете старинную крепость Приозерска и архитектуру Сортавалы, полюбуетесь пейзажами Рускеалы, прекрасными в любую погоду, а при желании сможете пройти по экотропе над живописными водопадами.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга

Что вас ожидает

Дорога до первой точки нашего маршрута займет около 2-3 часов, но в это время вам не придется скучать: наш гид расскажет историю региона и его географические особенности, поделится любопытными фактами о природных памятниках и раскроет местные легенды.

Вы увидите:

  • Каменную островную крепость на реке Вуоксе, «гостями» которой стали разные персонажи российской истории;
  • Скандинавские дома и улочки Сортавалы — города, который в свое время трижды менял имя;
  • Мраморный каньон Рускеала: это тот случай, когда фотографии говорят лучше слов. Здесь вы можете насладиться спокойным отдыхом, прогуляться по лесу и впечатлиться видами со смотровых площадок, либо же совершить водную прогулку или прокатиться на зиплайне и тарзанке.
  • Водопады Ахвенкоски — невысокие, но довольно шумные и невероятно живописные: если захотите, вы пройдете по экотропе прямо над бурлящим потоком.

Программа экскурсии 🧭
07:00 — отправление из Санкт-Петербурга
09:30 — 10:30 — прибытие в Приозерск, осмотр крепости Корела
11:15 — прибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия ⛳ по городу
13:00 — 16:00 — прибытие в парк 🌳 Рускеала, самостоятельная прогулка
16:45 — прибытие на водопады Ахвенкоски. Осмотр территории, по желанию прогулка по экотропе
17:30 — отправление в Санкт-Петербург
18:45 — остановка в Лахнедпохья (рыбный магазин, магазин алкогольной продукции, дегустация карельских алкогольных напитков — по желанию)
23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Так как парк 🌳 очень популярен, пожалуйста, будьте готовы к тому, что ты можете не успеть обойти все его достопримечательности. Особенно это касается экскурсии 🧭 «Подземная Рускеала». К сожалению, в связи с пандемией экскурсию ⛳ нельзя забронировать заранее.
  • За несколько дней до поездки просим сообщить ваши паспортные данные (требование законодательства РФ)
  • С собой возьмите паспорт (для детей — свидетельство о рождении) или его копию

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит трансфер, а также связь со службой поддержки на протяжении всей экскурсии 🧭
  • Дополнительно на месте оплачиваются билеты в Горный парк 🌳 «Рускеала» (350₽) и на экотропу водопадов Ахвенкоски (250₽), а также обед. В горном парке 🌳 и на водопадах действуют льготы для школьников, студентов, пожилых людей и ветеранов.
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Невский проспект
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга
В Карелию: групповая экскурсия из Петербурга

Экскурсия проводится в субботу в 06:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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