Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Дорога до первой точки нашего маршрута займет около 2-3 часов, но в это время вам не придется скучать: наш гид расскажет историю региона и его географические особенности, поделится любопытными фактами о природных памятниках и раскроет местные легенды.

Вы увидите:

Каменную островную крепость на реке Вуоксе, «гостями» которой стали разные персонажи российской истории;

Скандинавские дома и улочки Сортавалы — города, который в свое время трижды менял имя;

Мраморный каньон Рускеала: это тот случай, когда фотографии говорят лучше слов. Здесь вы можете насладиться спокойным отдыхом, прогуляться по лесу и впечатлиться видами со смотровых площадок, либо же совершить водную прогулку или прокатиться на зиплайне и тарзанке.

Водопады Ахвенкоски — невысокие, но довольно шумные и невероятно живописные: если захотите, вы пройдете по экотропе прямо над бурлящим потоком.

Программа экскурсии 🧭

07:00 — отправление из Санкт-Петербурга

09:30 — 10:30 — прибытие в Приозерск, осмотр крепости Корела

11:15 — прибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия ⛳ по городу

13:00 — 16:00 — прибытие в парк 🌳 Рускеала, самостоятельная прогулка

16:45 — прибытие на водопады Ахвенкоски. Осмотр территории, по желанию прогулка по экотропе

17:30 — отправление в Санкт-Петербург

18:45 — остановка в Лахнедпохья (рыбный магазин, магазин алкогольной продукции, дегустация карельских алкогольных напитков — по желанию)

23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

Так как парк 🌳 очень популярен, пожалуйста, будьте готовы к тому, что ты можете не успеть обойти все его достопримечательности. Особенно это касается экскурсии 🧭 «Подземная Рускеала». К сожалению, в связи с пандемией экскурсию ⛳ нельзя забронировать заранее.

За несколько дней до поездки просим сообщить ваши паспортные данные (требование законодательства РФ)

С собой возьмите паспорт (для детей — свидетельство о рождении) или его копию

Что входит в стоимость, а что — нет