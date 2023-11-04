В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год

Погрузиться в мистическую атмосферу сказаний, попробовать калитки и медовуху, сваренную на костре

Описание
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Ответы на вопросы
Наша поездка приурочена к кельтскому празднику, который знаменовал конец одного сельскохозяйственного года и начало следующего и повлиял на традиции празднования Хэллоуина.

В историческом парке «Бастион» вас ждут развлечения для всей семьи, дегустация медовухи, тематические фотозоны, антуражные костюмы и многое другое. А в первый день мы посетим главную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала».

Увидим средневековую крепость, полюбуемся водопадами Ахвенкоски и заглянем в дом, где воссозданы финские интерьеры и в чьей пекарне испекут калитки специально для нас.
В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год
В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год
В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год
В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год
В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год
В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год
В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год
В Карелию на Хэллоуин или кельтский Новый год
Ближайшие даты:
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Рассадка в автобусе свободная, места на первых трёх рядах можно забронировать за доплату.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени — не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами — неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении на дорогах и другими непредвиденными факторами.
Форма одежды — удобная, тёплая, по сезону.
В зависимости от набора группы возможен микроавтобус туристического класса.
В Карелии вас ждёт серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания.
Туроператор оставляет за собой право изменить время и очередность посещения указанных объектов без изменения общего объёма оказываемых услуг.

Программа тура по дням

1 день

Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»

Встречаемся и отправляемся в Приозёрск. По пути вы послушаете рассказ об истории Санкт-Петербурга, Казанском соборе, Дворцовой площади, Адмиралтействе. По приезде посетим средневековую крепость Корела — главную достопримечательность города, построенную в 13-м веке и принадлежавшую шведам, финнам и русским. Здесь же находится историко-краеведческий музей, с экспонатами которого вы тоже познакомитесь.

После побываем в доме-музее в посёлке Элисенваара с воссозданным финским интерьером и атмосферой сельской жизни прошлого столетия. Вы узнаете его историю и почаёвничаете с традиционными карельскими калитками, испечёнными на пекарне прямо в доме. Рассмотрите предметы быта, ремесленные инструменты, кованые дверные таблички с именами жителей, множество фотографий и открыток.

По дороге в город Сортавала вы увидите лютеранскую кирху Яккима, а по прибытии пообедаем (у вас будет возможность заказать комплексный обед или пообедать самостоятельно).

Около 16:30 отправимся к четырём водопадам Ахвенкоски, находящимся в месте разлива реки Тохмайоки. Вы полюбуетесь перекатами вод по каменистым валам и послушаете их успокаивающий шум. Желающие прогуляются по висящим мостикам (за доплату).

Через час прибудем в знаменитый горный парк «Рускеала», который называют жемчужиной Северного Приладожья: великолепные карельские пейзажи, живописные мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды глубокого карьера — его красота завораживает! У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по мраморным аллеям и посетить, при желании, дополнительные экскурсии и световое шоу.

Вечером, около 19:00-21:00 разместимся в отеле. Свободное время.

Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»
2 день

Самайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака отправляемся в парк «Бастiонъ», где в Музее живой истории эпохи викингов «Крепость Чёрного медведя» вас ждёт празднование кельтского Нового года или Хеллоуина. Самайн — праздник урожая совпал по дате с кануном Дня всех святых и повлиял на традиции Хеллоуина. Кельты считали, что в эту ночь умирают люди, нарушившие свои клятвы и законы общества. Во время празднования жгли костры, чтобы согреть остывающий Мир; делали огненные ворота, через которые проходили люди и прогоняли скот, чтобы очиститься от злых духов и напастей; друиды на углях предсказывали будущее.

Вы сможете погрузиться в атмосферу кельтских легенд и сказаний, посмотрите на историческое оружие, доспехи и костюмы и поучаствуете в дегустации медовухи, приготовленной на костре.

После развлечений и гуляний едем обратно в Санкт-Петербург (старт в 18:00) По дороге заглянем в *магазин
форелевого хозяйства*, где вы сможете приобрести свежую рыбу и икру, а также в магазин карельских настоек и бальзамов. Ориентировочное время прибытия в Петербург — 23:00-00:00.

Самайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-ПетербургСамайн или Хеллоуин, посещение магазинов, возвращение в Санкт-Петербург

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:15; станция метро «Проспект Просвещения», 08:00
Завершение: Санкт-Петербург, 23:00-00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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