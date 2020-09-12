1 отзыв оставили туристы

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В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка

Понять роль города в истории России, посетить Морской собор и взглянуть на форты с воды

4
1 отзыв
Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
В Кронштадт стоит отправиться, чтобы ощутить дух морской мощи страны и представить события её военной истории 📖.

Вы погуляете по набережным города-острова, узнаете о его многолетних традициях, снаружи и внутри изучите доминанту Кронштадта — Морской собор.

А во второй части проплывете на теплоходе по акватории Финского залива и увидите с воды неприступный форт Константин.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка

Что вас ожидает

Слава города-порта, города-крепости, города-короны
Уже по дороге гид начнет рассказ о Кронштадте, путь в который лежит через 17-километровую дамбу — она спасает и Петербург, и Кронштадт от наводнений. Вы узнаете, с какими целями строили город 🏙️ и что располагалось на острове 🏝️ Котлин до него; перенесетесь в дни, когда Кронштадт стал главной базой Балтийского флота, и услышите о трагических событиях в Гражданскую и Великую Отечественную войны. А еще мы поговорим о том, какие экспедиции начинались в Кронштадте и какие имена он прославил.

Знаковые места на прогулке 👣 и с воды
Вы увидите губернские дома 18 века, посмотрите на военные корабли с аскетичной Морской набережной, побываете на Якорной площади — здесь возвышается Морской собор, который вы обязательно посетите. После пешеходной части вас ждет прогулка на теплоходе вокруг фортов Кронштадта. В том числе вы посмотрите на форт Великий Князь Константин с уникальной батареей «Шведе» и откроете тайны, которые хранят эти стены.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и прогулка на теплоходе включены в стоимость. Дополнительных трат нет.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Московского вокзала
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка
В Кронштадт: экскурсия + теплоходная прогулка

Экскурсия проводится ежедневно в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Мы туристическая компания. Организуем и прводим индивидуальные и групповые экскурсии для жителей Санкт-Петербурга, гостей из других российских городов и иностранных путешественников. У нас большой выбор автобусных и теплоходных экскурсий, посещение знаменитого музея Эрмитаж, поездки в Петергоф, Пушкин и по всему северо-западу Ленинградской области. Пешеходные и тематические экскурсии, программы выходного дня и организация корпоративного обслуживания. До встречи!
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1 отзыв оставили туристы

12 сентября 2020
Форт Константин заявлен в описании, но по факту его не было. Причём экскурсовод сказала «Никогда мы его не водим, не знаю что там написали».

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