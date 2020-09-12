1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Слава города-порта, города-крепости, города-короны

Уже по дороге гид начнет рассказ о Кронштадте, путь в который лежит через 17-километровую дамбу — она спасает и Петербург, и Кронштадт от наводнений. Вы узнаете, с какими целями строили город 🏙️ и что располагалось на острове 🏝️ Котлин до него; перенесетесь в дни, когда Кронштадт стал главной базой Балтийского флота, и услышите о трагических событиях в Гражданскую и Великую Отечественную войны. А еще мы поговорим о том, какие экспедиции начинались в Кронштадте и какие имена он прославил.

Знаковые места на прогулке 👣 и с воды

Вы увидите губернские дома 18 века, посмотрите на военные корабли с аскетичной Морской набережной, побываете на Якорной площади — здесь возвышается Морской собор, который вы обязательно посетите. После пешеходной части вас ждет прогулка на теплоходе вокруг фортов Кронштадта. В том числе вы посмотрите на форт Великий Князь Константин с уникальной батареей «Шведе» и откроете тайны, которые хранят эти стены.

Организационные детали