В Кронштадт - на минивэне Mercedes

Раскрыть исторические тайны города-крепости и его неожиданные места

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Кронштадт — это город, где за один день можно увидеть морские крепости, пройтись по таинственным подземельям, отыскать место, где было изобретено радио, и рассмотреть док для ремонта кораблей. Всё это — в программе моей экскурсии.

«Лежащие на плаву» достопримечательности также не оставим без внимания: расскажу о Морском соборе, Петровском парке и главном футштоке.
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
В Кронштадт - на минивэне Mercedes
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Описание

Что вас ожидает

Добро пожаловать на остров Котлин — уникальное место, на территории которого находится более 200 объектов культурного наследия. Здесь каждый камень, каждая стена, каждый артефакт воскрешают события прошлого и позволяют проникнуться величием города-крепости Кронштадт!

⚓ Мы окунёмся в атмосферу военной фортификации, исследуем водные и сухопутные укрепления, а также рассмотрим военные корабли и подводные лодки, которые символизируют славные победы нашей страны и кругосветные экспедиции.

🔦 Пройдя по подземным ходам и смотровым площадкам, вы познакомитесь с историей военных побед и научных достижений. Узнаете о Кронштадте с неожиданной стороны и поймёте, как здесь впервые появилось радио, освещение города электрическими лампами, уникальные доки и «вечная» тротуарная плитка.

🌉 Я расскажу, для каких целей был построен подвесной мост и чья идея стояла за созданием Морского собора. А узнав, где Юрий Гагарин нашел пуп земли, вы станете ещё ближе к истории этого необыкновенного места.

Что вы увидите

  • Сухопутные укрепления — форт Шанец, батарею Демидова и форт Риф.
  • От форта Константин мы можем совершить небольшое морское путешествие по фортам и осмотреть их с воды в течении 45 минут.
  • Музейно-исторический парк «Остров фортов», в котором находится атомная подводная лодка, и Морской собор.
  • Адмиралтейство и Петровский док, далее выйдем на залив к военным кораблям и подводным лодкам.
  • В Парке Патриот сможете познакомиться с вооружением России. А в музее истории Кронштадта — с находками в заливе и солнечными часами.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном Mercedes V-Class (6 пассажирских мест)
  • В стоимость входит полное экскурсионное сопровождение, встреча в удобном месте, возможен трансфер из аэропорта и в аэропорт(оплачивается отдельно).
  • Имеется детское кресло, зонты и зарядные устройства
  • Дополнительные расходы: билеты для посещения музеев. Форт Константин — 200 руб. /чел. Водная прогулка на пароме — 900 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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