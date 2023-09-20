Кронштадт — это город, где за один день можно увидеть морские крепости, пройтись по таинственным подземельям, отыскать место, где было изобретено радио, и рассмотреть док для ремонта кораблей. Всё это — в программе моей экскурсии. «Лежащие на плаву» достопримечательности также не оставим без внимания: расскажу о Морском соборе, Петровском парке и главном футштоке.

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Описание

Что вас ожидает

Добро пожаловать на остров Котлин — уникальное место, на территории которого находится более 200 объектов культурного наследия. Здесь каждый камень, каждая стена, каждый артефакт воскрешают события прошлого и позволяют проникнуться величием города-крепости Кронштадт!

⚓ Мы окунёмся в атмосферу военной фортификации, исследуем водные и сухопутные укрепления, а также рассмотрим военные корабли и подводные лодки, которые символизируют славные победы нашей страны и кругосветные экспедиции.

🔦 Пройдя по подземным ходам и смотровым площадкам, вы познакомитесь с историей военных побед и научных достижений. Узнаете о Кронштадте с неожиданной стороны и поймёте, как здесь впервые появилось радио, освещение города электрическими лампами, уникальные доки и «вечная» тротуарная плитка.

🌉 Я расскажу, для каких целей был построен подвесной мост и чья идея стояла за созданием Морского собора. А узнав, где Юрий Гагарин нашел пуп земли, вы станете ещё ближе к истории этого необыкновенного места.

Что вы увидите

Сухопутные укрепления — форт Шанец, батарею Демидова и форт Риф.

От форта Константин мы можем совершить небольшое морское путешествие по фортам и осмотреть их с воды в течении 45 минут.

Музейно-исторический парк «Остров фортов», в котором находится атомная подводная лодка, и Морской собор.

Адмиралтейство и Петровский док, далее выйдем на залив к военным кораблям и подводным лодкам.

В Парке Патриот сможете познакомиться с вооружением России. А в музее истории Кронштадта — с находками в заливе и солнечными часами.

Организационные детали