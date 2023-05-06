В Петергоф на метеоре

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Петергоф — это не только восторг от прекрасных фонтанов, это уникальное архитектурно-инженерное сооружение, целостный механизм, функционирующий без помп и насосов вот уже 300 лет и этим невозможно не восхититься.

Вы прогуляетесь по тенистым аллеям парка, услышите историю этих мест, узнаете с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа.
В Петергоф на метеоре
В Петергоф на метеоре
В Петергоф на метеоре
В Петергоф на метеоре
В Петергоф на метеоре
В Петергоф на метеоре
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
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Что вас ожидает:

  • Финский залив
  • Лахта центр
  • Зенит Арена
  • Петергофский парк
  • Большой Петергофский дворец
  • Монплезир
  • Фонтан Самсон
  • Большой морской канал
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания.
На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Обо всем этом поговорим в ходе нашей экскурсии.
На быстроходном метеоре за 40 минут вы переместитесь из самого центра Петербурга в русский Версаль. После встречи с гидом отправитесь в путешествие по тенистым аллеям парка, услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.
Во время прогулки по парку, мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них. Мы обязательно дойдем до самых прекрасных и зрелищных локаций парка, узнаем кто и как строил Большой дворец. Подойдя к Эрмитажу, обсудим специфику подачи блюд, а у менажерных фонтанов у золотой горы, в очередной раз поговорим о гении первого русского императора.
И вернетесь обратно в центр города. Мы поможем с приобретением билетов на метеор.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • экскурсия по парку Петергофа,
  • входные билеты в парк.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билеты на метеор.
  • Приобретаются в зависимости от выбранного класса.

Взрослый:

  • Бизнес: 1700 руб.,
  • Комфорт: 1300 руб.,
  • Эконом: 1100 руб.

Детский до 12 лет:

  • Бизнес: 800 руб.
  • комфорт: 700 руб.
  • эконом: 600 руб.
  • В случае отсутствия доступных билетов на метеоры этой компании, выкупаются билеты у других. Стоимость может быть выше.
  • Дополнительно, по вашему желанию, можем приобрести билеты в Большой Петергофский дворец.

суббота 10:00 и 13:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по парку Петергофа
  • Входные билеты в парк
Что не входит
  • Билеты на метеор
Место начала и завершения?
в парке Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: суббота 10:00 и 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Билеты на метеор приобретаются в зависимости от выбранного класса.
  • Взрослый:
  • Бизнес — 1700 руб.
  • Комфорт — 1300 руб.
  • Эконом — 1100 руб.
  • Детский до 12 лет:
  • Бизнес: 800 руб.
  • Комфорт: 700 руб.
  • Эконом: 600 руб.
  • В случае отсутствия доступных билетов на метеоры этой компании, выкупаются билеты у других. Стоимость может быть выше.
  • Дополнительно, по вашему желанию, можем приобрести билеты в Большой Петергофский дворец
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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