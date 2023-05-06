Петергоф — это не только восторг от прекрасных фонтанов, это уникальное архитектурно-инженерное сооружение, целостный механизм, функционирующий без помп и насосов вот уже 300 лет и этим невозможно не восхититься.
Вы прогуляетесь по тенистым аллеям парка, услышите историю этих мест, узнаете с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа.
Вы прогуляетесь по тенистым аллеям парка, услышите историю этих мест, узнаете с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
13
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Финский залив
- Лахта центр
- Зенит Арена
- Петергофский парк
- Большой Петергофский дворец
- Монплезир
- Фонтан Самсон
- Большой морской канал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания.
На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Обо всем этом поговорим в ходе нашей экскурсии.
На быстроходном метеоре за 40 минут вы переместитесь из самого центра Петербурга в русский Версаль. После встречи с гидом отправитесь в путешествие по тенистым аллеям парка, услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.
Во время прогулки по парку, мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них. Мы обязательно дойдем до самых прекрасных и зрелищных локаций парка, узнаем кто и как строил Большой дворец. Подойдя к Эрмитажу, обсудим специфику подачи блюд, а у менажерных фонтанов у золотой горы, в очередной раз поговорим о гении первого русского императора.
И вернетесь обратно в центр города. Мы поможем с приобретением билетов на метеор.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- экскурсия по парку Петергофа,
- входные билеты в парк.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- билеты на метеор.
- Приобретаются в зависимости от выбранного класса.
Взрослый:
- Бизнес: 1700 руб.,
- Комфорт: 1300 руб.,
- Эконом: 1100 руб.
Детский до 12 лет:
- Бизнес: 800 руб.
- комфорт: 700 руб.
- эконом: 600 руб.
- В случае отсутствия доступных билетов на метеоры этой компании, выкупаются билеты у других. Стоимость может быть выше.
- Дополнительно, по вашему желанию, можем приобрести билеты в Большой Петергофский дворец.
суббота 10:00 и 13:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по парку Петергофа
- Входные билеты в парк
- Что не входит
- Билеты на метеор
- Место начала и завершения?
- в парке Петергофа
- Когда и сколько длится?
- Когда: суббота 10:00 и 13:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Билеты на метеор приобретаются в зависимости от выбранного класса.
- Взрослый:
- Бизнес — 1700 руб.
- Комфорт — 1300 руб.
- Эконом — 1100 руб.
- Детский до 12 лет:
- Бизнес: 800 руб.
- Комфорт: 700 руб.
- Эконом: 600 руб.
- В случае отсутствия доступных билетов на метеоры этой компании, выкупаются билеты у других. Стоимость может быть выше.
- Дополнительно, по вашему желанию, можем приобрести билеты в Большой Петергофский дворец
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
История и архитектура
Музеи
Летние
Выездные
На выходные
Семейные
Дворцы, замки и особняки
Петергоф
Популярные места
Водные развлечения
Парки
Природа и пейзажи
Метеор в Петергоф
На метеоре
Нижний парк в Петергофе
Билеты в Петергоф
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Сэкономить время в пути, чтобы дольше наслаждаться прогулкой по Нижнему парку с гидом
на Дворцовой площади
29 апр
30 апр
1 мая
2 мая
3 300₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
на Дворцовой площади
29 апр
30 апр
2 мая
4 мая
5 300₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
Санкт-Петербург, Думская ул. 2
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
от 2 800₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании