Что вас ждет

Вдохновившись Версальскими садами, Петр I повелел разработать дворцово-парковый ансамбль наподобие французских парков. Результат превзошел все ожидания.

На сегодняшний день Петергофский парк — это более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Обо всем этом поговорим в ходе нашей экскурсии.

На быстроходном метеоре за 40 минут вы переместитесь из самого центра Петербурга в русский Версаль. После встречи с гидом отправитесь в путешествие по тенистым аллеям парка, услышите историю этих мест, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировался к постройке в Стрельне и позднее был перенесен.

Во время прогулки по парку, мы насладимся прекрасными фонтанами, услышим интересные истории о них. Мы обязательно дойдем до самых прекрасных и зрелищных локаций парка, узнаем кто и как строил Большой дворец. Подойдя к Эрмитажу, обсудим специфику подачи блюд, а у менажерных фонтанов у золотой горы, в очередной раз поговорим о гении первого русского императора.

И вернетесь обратно в центр города. Мы поможем с приобретением билетов на метеор.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

экскурсия по парку Петергофа,

входные билеты в парк.

Туристы оплачивают самостоятельно:

билеты на метеор.

Приобретаются в зависимости от выбранного класса.

Взрослый:

Бизнес: 1700 руб.,

Комфорт: 1300 руб.,

Эконом: 1100 руб.

Детский до 12 лет: