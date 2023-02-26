Днем Петербург выглядит вполне обыденно. Но вот после заката солнца он готов открыть свои сказочные секреты… самым внимательным, активным и находчивым! Вместе со знатоком волшебства Звездочетом вы отправитесь на поиски лучей упавшей звезды. По пути вас ждут шифры, загадки и испытания. А еще кентавры, секретные тропинки в самом центре города и старинные дома, полные тайн. Тсс!

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Описание

Что вас ожидает

Поиск волшебной звезды

Как известно, упавшие звезды исполняют желания. Но оказалось, что одна звезда случайно рассыпалась на части. Наша задача — отыскать каждый из ее лучей в разных уголках города и собрать их вместе. Тогда случится настоящее петербургское чудо! Руководить поиском будет мудрый Звездочет. Вы встретитесь после наступления темноты, узнаете последние новости: сводки астрономов, предсказателей и всевозможных магических патрулей. И начнете действовать! Разгадывать коды-шифры, проходить испытания и искать в городе волшебство.

Сказочный Петербург

Один из самых больших островов Петербурга, оказывается, можно пересечь вдоль и поперек — не по улицам, а через дворы. И в каждом найдется своя загадка. Во время квеста вы посмотрите на город с нового ракурса и обнаружите:

Необычные, спрятанные от случайного взгляда, уголки волшебства. Где даже зимой растет виноград? Где за минуту можно увидеть максимум котов и кошек? А где стоят памятники бульдогу, раку и кентавру?

Секретные тропы, и то, что можно отыскать только с фонариком.

Прекрасную архитектуру старого Петербурга, где почти на каждом фасаде живет какой-нибудь персонаж, надо лишь правильно его позвать. Сова, тролль или кот… кто нам повстречается?

Старинные дома, охраняющие леденящие душу городские легенды. Если будем активными и внимательными, они обязательно поделятся своей историей.

Организационные детали

Это семейная экскурсия, задания выполняются детьми совместно с родителями. Рекомендуемый возраст участников — от 7 до 12 лет.

Условия для школьных групп

В стоимость входит заказ автобуса, оформление документов ГИБДД и сопровождение экскурсовода на всем маршруте.