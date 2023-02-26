Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Поиск волшебной звезды
Как известно, упавшие звезды исполняют желания. Но оказалось, что одна звезда случайно рассыпалась на части. Наша задача — отыскать каждый из ее лучей в разных уголках города и собрать их вместе. Тогда случится настоящее петербургское чудо! Руководить поиском будет мудрый Звездочет. Вы встретитесь после наступления темноты, узнаете последние новости: сводки астрономов, предсказателей и всевозможных магических патрулей. И начнете действовать! Разгадывать коды-шифры, проходить испытания и искать в городе волшебство.
Сказочный Петербург
Один из самых больших островов Петербурга, оказывается, можно пересечь вдоль и поперек — не по улицам, а через дворы. И в каждом найдется своя загадка. Во время квеста вы посмотрите на город с нового ракурса и обнаружите:
Необычные, спрятанные от случайного взгляда, уголки волшебства. Где даже зимой растет виноград? Где за минуту можно увидеть максимум котов и кошек? А где стоят памятники бульдогу, раку и кентавру?
Секретные тропы, и то, что можно отыскать только с фонариком.
Прекрасную архитектуру старого Петербурга, где почти на каждом фасаде живет какой-нибудь персонаж, надо лишь правильно его позвать. Сова, тролль или кот… кто нам повстречается?
Старинные дома, охраняющие леденящие душу городские легенды. Если будем активными и внимательными, они обязательно поделятся своей историей.
Организационные детали
Это семейная экскурсия, задания выполняются детьми совместно с родителями. Рекомендуемый возраст участников — от 7 до 12 лет.
Условия для школьных групп
В стоимость входит заказ автобуса, оформление документов ГИБДД и сопровождение экскурсовода на всем маршруте.
Стоимость для группы до 17 человек включительно (микроавтобус) — 18500 руб.
Стоимость для группы до 27 человек включительно (автобус среднего размера «Неман») — 22000 руб.
Стоимость для группы до 45 человек включительно (большой автобус) — 24500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 30 экскурсий для 33 туристов
Наша команда — это веселые и креативные гиды, которые специализируются на работе с детьми. Все мы водим экскурсии уже больше 10 лет. Главное для нас — чтобы не было скучно ни детям, ни взрослым. И чтобы все весело и с пользой проводили время в постоянном общении с гидом, персонажами и друг с другом!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
26 фев 2023
Спасибо большое за экскурсию с астрономом Михаилом. Мы брали несколько детских экскурсии за эти дни и ваша - поиск упавшей звёзды- запомнилась ребенку больше всего. Сын просил передать, что очень классно. Сам сюжет- квест - идеально для деток от 7 до лет 12. Экскурсовод - восторг! Сказочный образ. Уважительный, комфортный, терпеливый, с широким кругозором. Новый ракурс на историю Петербурга и нестандартные места. Было комфортно, пытливо и прогулочно:) а концовка - огонь!!! Даже зимой хорошо, даже сказочно, с огоньками. А летом, наверное, ещё приятнее. С удовольствием, погуляем ещё с вами, и будем советовать друзьям.
Ю
Юлия
15 фев 2023
Экскурсия понравилась. Гиду Михаилу «Пять звезд». На экскурсию он пришел в образе звездочета: в плаще с блестящими звездами, котелке и с тростью. Так мило! Это большой плюс к атмосфере и тому, чтобы расположить к себе и удерживать внимание детей. Очень понравилась идея, на которой построен квест: счет. Достопримечательности любопытно рассматривать, они хорошо запоминаются и нет монотонности. В квест входит посещение двух красивейших магазинов сохранивших свой исторический интерьер. Остальные здания мы осматривали снаружи. Конец у экскурсии очень трогательный (я не ожидала). Экскурсию вспоминаю с улыбкой. К минусам отнесу организационные моменты на этапе переписки на Трипстере. На мой вопрос, организатор ответила, что «в квест входит пара заходов в помещения» и мне не сразу удалось выяснить какого плана это помещения: парадные, магазины или церкви… Т. е. в итоге она дала информацию, но для этого пришлось несколько раз задать вопрос меняя его формулировку.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга