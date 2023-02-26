В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест

Окунуться в потаенный волшебный мир Петербурга и отыскать все части упавшей звезды

5
2 отзыва
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Днем Петербург выглядит вполне обыденно.

Но вот после заката солнца он готов открыть свои сказочные секреты… самым внимательным, активным и находчивым! Вместе со знатоком волшебства Звездочетом вы отправитесь на поиски лучей упавшей звезды. По пути вас ждут шифры, загадки и испытания. А еще кентавры, секретные тропинки в самом центре города и старинные дома, полные тайн. Тсс!
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
В поисках упавшей звезды: детский вечерний квест
Ближайшие даты:
26
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поиск волшебной звезды

Как известно, упавшие звезды исполняют желания. Но оказалось, что одна звезда случайно рассыпалась на части. Наша задача — отыскать каждый из ее лучей в разных уголках города и собрать их вместе. Тогда случится настоящее петербургское чудо! Руководить поиском будет мудрый Звездочет. Вы встретитесь после наступления темноты, узнаете последние новости: сводки астрономов, предсказателей и всевозможных магических патрулей. И начнете действовать! Разгадывать коды-шифры, проходить испытания и искать в городе волшебство.

Сказочный Петербург

Один из самых больших островов Петербурга, оказывается, можно пересечь вдоль и поперек — не по улицам, а через дворы. И в каждом найдется своя загадка. Во время квеста вы посмотрите на город с нового ракурса и обнаружите:

  • Необычные, спрятанные от случайного взгляда, уголки волшебства. Где даже зимой растет виноград? Где за минуту можно увидеть максимум котов и кошек? А где стоят памятники бульдогу, раку и кентавру?
  • Секретные тропы, и то, что можно отыскать только с фонариком.
  • Прекрасную архитектуру старого Петербурга, где почти на каждом фасаде живет какой-нибудь персонаж, надо лишь правильно его позвать. Сова, тролль или кот… кто нам повстречается?
  • Старинные дома, охраняющие леденящие душу городские легенды. Если будем активными и внимательными, они обязательно поделятся своей историей.

Организационные детали

Это семейная экскурсия, задания выполняются детьми совместно с родителями. Рекомендуемый возраст участников — от 7 до 12 лет.

Условия для школьных групп

В стоимость входит заказ автобуса, оформление документов ГИБДД и сопровождение экскурсовода на всем маршруте.

  • Стоимость для группы до 17 человек включительно (микроавтобус) — 18500 руб.
  • Стоимость для группы до 27 человек включительно (автобус среднего размера «Неман») — 22000 руб.
  • Стоимость для группы до 45 человек включительно (большой автобус) — 24500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
26 фев 2023
Спасибо большое за экскурсию с астрономом Михаилом. Мы брали несколько детских экскурсии за эти дни и ваша - поиск упавшей звёзды- запомнилась ребенку больше всего. Сын просил передать, что очень классно.
Сам сюжет- квест - идеально для деток от 7 до лет 12. Экскурсовод - восторг! Сказочный образ. Уважительный, комфортный, терпеливый, с широким кругозором. Новый ракурс на историю Петербурга и нестандартные места. Было комфортно, пытливо и прогулочно:) а концовка - огонь!!!
Даже зимой хорошо, даже сказочно, с огоньками. А летом, наверное, ещё приятнее.
С удовольствием, погуляем ещё с вами, и будем советовать друзьям.
Ю
15 фев 2023
Экскурсия понравилась.
Гиду Михаилу «Пять звезд». На экскурсию он пришел в образе звездочета: в плаще с блестящими звездами, котелке и с тростью. Так мило! Это большой плюс к атмосфере и тому, чтобы расположить к себе и удерживать внимание детей. Очень понравилась идея, на которой построен квест: счет. Достопримечательности любопытно рассматривать, они хорошо запоминаются и нет монотонности.
В квест входит посещение двух красивейших магазинов сохранивших свой исторический интерьер. Остальные здания мы осматривали снаружи.
Конец у экскурсии очень трогательный (я не ожидала).
Экскурсию вспоминаю с улыбкой.
К минусам отнесу организационные моменты на этапе переписки на Трипстере. На мой вопрос, организатор ответила, что «в квест входит пара заходов в помещения» и мне не сразу удалось выяснить какого плана это помещения: парадные, магазины или церкви… Т. е. в итоге она дала информацию, но для этого пришлось несколько раз задать вопрос меняя его формулировку.

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