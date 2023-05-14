Вы посетите одно из важнейших мест в русской истории — город, который стоял у истоков отечественной государственности. Познакомитесь с прошлым крепости, заложенной в 9 веке. Пройдёте по местам, связанным с такими культовыми фигурами как Рюрик, Вещий Олег и Александр Невский. Услышите о роли Старой Ладоги в пути «из варяг в греки». И побываете в монастыре с одним из древнейших святых источников России.

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Описание

Что вас ожидает

Старая Ладога — начало начал

На небольшом клочке земли сплелись исторические события, которые сыграли огромную роль в развитии нашей страны. Это место силы, которое наши предки использовали по назначению.

Вы узнаете, как здесь появился и стал княжить основатель династии Рюриковичей. Поговорим о периоде расцвета Старой Ладоги, когда она была важным торговым портом Руси и защищала северные границы Новгородской республики. Попутно затронем вопросы демократии в Новгороде — в каком виде она тогда существовала? Вспомним победы Александра Невского. Обсудим значение города в Северной войне. Кроме того, я расскажу о крупнейшем гидротехническом сооружении эпохи Петра I — Староладожском канале.

Исторические и природные памятники

Вы побываете в Староладожской крепости и посетите смотровую площадку с открыточным видом.

От памятника Рюрику и Вещему Олегу мы ступим на первую, самую старую улицу России — Варяжскую.

При желании на территории музея-заповедника посетим этнографическую экспозицию, размещённую в доме 19 века. Заслуживает внимания и археологическая коллекция — в Старой Ладоге обнаружили стоянку людей времён неолита.

Вы также осмотрите Никольский монастырь 12 века и Святоуспенский монастырь со святым источником Параскевы Пятницы под Малышевой горой — одним из древнейших в России.

Далее, в урочище Сопки вы увидите курган, где, по легенде, похоронен Вещий Олег.

Любителей приключений порадует посещение Танечкиных пещер — самых протяжённых в Ленинградской области.

А поблизости я покажу интересный природный объект — Горчаковщинский водопад, самый высокий в регионе.

Организационные детали