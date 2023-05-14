В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes

Экскурсия на комфортном автомобиле - в первую столицу России: древняя крепость, памятники и святыни

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Вы посетите одно из важнейших мест в русской истории — город, который стоял у истоков отечественной государственности. Познакомитесь с прошлым крепости, заложенной в 9 веке.

Пройдёте по местам, связанным с такими культовыми фигурами как Рюрик, Вещий Олег и Александр Невский. Услышите о роли Старой Ладоги в пути «из варяг в греки». И побываете в монастыре с одним из древнейших святых источников России.
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
В Старую Ладогу - на минивэне Mercedes
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старая Ладога — начало начал

На небольшом клочке земли сплелись исторические события, которые сыграли огромную роль в развитии нашей страны. Это место силы, которое наши предки использовали по назначению.

Вы узнаете, как здесь появился и стал княжить основатель династии Рюриковичей. Поговорим о периоде расцвета Старой Ладоги, когда она была важным торговым портом Руси и защищала северные границы Новгородской республики. Попутно затронем вопросы демократии в Новгороде — в каком виде она тогда существовала? Вспомним победы Александра Невского. Обсудим значение города в Северной войне. Кроме того, я расскажу о крупнейшем гидротехническом сооружении эпохи Петра I — Староладожском канале.

Исторические и природные памятники

  • Вы побываете в Староладожской крепости и посетите смотровую площадку с открыточным видом.
  • От памятника Рюрику и Вещему Олегу мы ступим на первую, самую старую улицу России — Варяжскую.
  • При желании на территории музея-заповедника посетим этнографическую экспозицию, размещённую в доме 19 века. Заслуживает внимания и археологическая коллекция — в Старой Ладоге обнаружили стоянку людей времён неолита.
  • Вы также осмотрите Никольский монастырь 12 века и Святоуспенский монастырь со святым источником Параскевы Пятницы под Малышевой горой — одним из древнейших в России.
  • Далее, в урочище Сопки вы увидите курган, где, по легенде, похоронен Вещий Олег.
  • Любителей приключений порадует посещение Танечкиных пещер — самых протяжённых в Ленинградской области.
  • А поблизости я покажу интересный природный объект — Горчаковщинский водопад, самый высокий в регионе.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz V-class
  • Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник «Старая Ладога» — 250 руб. /человека
  • Если планируете спускаться в пещеры, возьмите с собой фонарики, а для окунания в святой источник или купания в Волхове — купальные принадлежности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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