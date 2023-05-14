Экскурсия на комфортном автомобиле - в первую столицу России: древняя крепость, памятники и святыни
Вы посетите одно из важнейших мест в русской истории — город, который стоял у истоков отечественной государственности. Познакомитесь с прошлым крепости, заложенной в 9 веке.
Пройдёте по местам, связанным с такими культовыми фигурами как Рюрик, Вещий Олег и Александр Невский. Услышите о роли Старой Ладоги в пути «из варяг в греки». И побываете в монастыре с одним из древнейших святых источников России.
Пройдёте по местам, связанным с такими культовыми фигурами как Рюрик, Вещий Олег и Александр Невский. Услышите о роли Старой Ладоги в пути «из варяг в греки». И побываете в монастыре с одним из древнейших святых источников России.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Старая Ладога — начало начал
На небольшом клочке земли сплелись исторические события, которые сыграли огромную роль в развитии нашей страны. Это место силы, которое наши предки использовали по назначению.
Вы узнаете, как здесь появился и стал княжить основатель династии Рюриковичей. Поговорим о периоде расцвета Старой Ладоги, когда она была важным торговым портом Руси и защищала северные границы Новгородской республики. Попутно затронем вопросы демократии в Новгороде — в каком виде она тогда существовала? Вспомним победы Александра Невского. Обсудим значение города в Северной войне. Кроме того, я расскажу о крупнейшем гидротехническом сооружении эпохи Петра I — Староладожском канале.
Исторические и природные памятники
- Вы побываете в Староладожской крепости и посетите смотровую площадку с открыточным видом.
- От памятника Рюрику и Вещему Олегу мы ступим на первую, самую старую улицу России — Варяжскую.
- При желании на территории музея-заповедника посетим этнографическую экспозицию, размещённую в доме 19 века. Заслуживает внимания и археологическая коллекция — в Старой Ладоге обнаружили стоянку людей времён неолита.
- Вы также осмотрите Никольский монастырь 12 века и Святоуспенский монастырь со святым источником Параскевы Пятницы под Малышевой горой — одним из древнейших в России.
- Далее, в урочище Сопки вы увидите курган, где, по легенде, похоронен Вещий Олег.
- Любителей приключений порадует посещение Танечкиных пещер — самых протяжённых в Ленинградской области.
- А поблизости я покажу интересный природный объект — Горчаковщинский водопад, самый высокий в регионе.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz V-class
- Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник «Старая Ладога» — 250 руб. /человека
- Если планируете спускаться в пещеры, возьмите с собой фонарики, а для окунания в святой источник или купания в Волхове — купальные принадлежности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Гостиный двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Гид, краевед, историк. Провожу на профессиональном уровне индивидуальные экскурсии по музеям, дворцам и другим достопримечательностям Петербурга и пригородов. Для комфортного передвижения гостей использую Mercedes V-class AMG-style на 6 пассажирских мест.
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