Предлагаем вам интересную и познавательную поездку в Валдай, где вас ожидает история 📖 древнего города, прогулка 👣 по набережной с живописной панорамой на озеро и Иверский монастырь. Вы посетите самое звонкое место города, и попробуете себя в звонарском искусстве. А приятная прогулка по территории обители и вокруг нее подарит вам ощущение комфорта и спокойствия.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: