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Валдай: история колокольчиков

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Валдай: история колокольчиков
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 190 ₽ за человека

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Валдай: история колокольчиков
Валдай: история колокольчиков

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Иверский монастырь – город Валдай: обзорная экскурсия - Музей колоколов - Колокольный центр – Санкт-Петербург
Предлагаем вам интересную и познавательную поездку в Валдай, где вас ожидает история 📖 древнего города, прогулка 👣 по набережной с живописной панорамой на озеро и Иверский монастырь. Вы посетите самое звонкое место города, и попробуете себя в звонарском искусстве. А приятная прогулка по территории обители и вокруг нее подарит вам ощущение комфорта и спокойствия.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Валдаю
  • ⬤ Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
  • ⬤ Экскурсия по Иверскому монастырю
  • ⬤ Входной билет в Иверский монастырь
  • ⬤ Авторская тематическая трассовая экскурсия "По дороге на Валдай"
  • ⬤ Экскурсия по музею колоколов
  • ⬤ Посещение и экскурсия по колокольному центру
Что не входит
  • ⬤ Входной билет в музей колокольчиков: 100 р. /взр., 50 р. /школ. /студ.
  • ⬤ Обед в кафе – от 350 р. /чел. (оплачивается по желанию на месте)
  • ⬤ Входной билет в колокольный центр: 100 р. /взр., 50 р. /школ. /студ.
Начало и место завершения
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Московская
Валдай: история колокольчиков
Валдай: история колокольчиков
Валдай: история колокольчиков
Валдай: история колокольчиков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
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