Санкт-Петербург – Иверский монастырь – город Валдай: обзорная экскурсия - Музей колоколов - Колокольный центр – Санкт-Петербург
Предлагаем вам интересную и познавательную поездку в Валдай, где вас ожидает история 📖 древнего города, прогулка 👣 по набережной с живописной панорамой на озеро и Иверский монастырь. Вы посетите самое звонкое место города, и попробуете себя в звонарском искусстве. А приятная прогулка по территории обители и вокруг нее подарит вам ощущение комфорта и спокойствия.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Обзорная экскурсия по Валдаю
⬤ Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
⬤ Экскурсия по Иверскому монастырю
⬤ Входной билет в Иверский монастырь
⬤ Авторская тематическая трассовая экскурсия "По дороге на Валдай"
⬤ Экскурсия по музею колоколов
⬤ Посещение и экскурсия по колокольному центру
Что не входит
⬤ Входной билет в музей колокольчиков: 100 р. /взр., 50 р. /школ. /студ.
⬤ Обед в кафе – от 350 р. /чел. (оплачивается по желанию на месте)
⬤ Входной билет в колокольный центр: 100 р. /взр., 50 р. /школ. /студ.
Начало и место завершения
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.