Вы готовы услышать истории 📖, которые хранит самый большой остров 🏝️ невской дельты? Прогуляемся от станции метро 🚇 “Василеостровская” до станции метро “Спортивная” линиями, проспектами, переулками и проходными дворами.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Начало
🚩 Метро "Василеостровская"
Место завершения
🏁 Кадетская линия ВО, станция метро "Спортивная"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.