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Василеостровские дворы в историях

Марина Б.
Марина Б. – Гид из Санкт-Петербурга
Василеостровские дворы в историях
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 600 ₽ за человека

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Василеостровские дворы в историях
Василеостровские дворы в историях

Что вы увидите

  • Памятник Конке
  • Дом Прохорова и дом Бенуа
  • Лютеранский храм Святого Михаила
  • Церковь Святой Екатерины
Вы готовы услышать истории 📖, которые хранит самый большой остров 🏝️ невской дельты? Прогуляемся от станции метро 🚇 “Василеостровская” до станции метро “Спортивная” линиями, проспектами, переулками и проходными дворами.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Метро "Василеостровская"
    Место завершения
    🏁 Кадетская линия ВО, станция метро "Спортивная"
    Василеостровские дворы в историях
    Василеостровские дворы в историях

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Марина Б.
    Марина Б.
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