Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Васильевский остров: красота и практичность

Рассмотреть фасады, заглянуть во дворы и открыть местные секреты

5
3 отзыва
Погуляйте по Васильевскому острову осознанно и с интересом! Вместе мы обратим внимание на детали зданий и атмосферные дворы, поговорим о доходных домах и вспомним незаурядных людей.

От Стрелки до гостиных дворов, от старого-нового рынка до Академии художеств — вы услышите истории, которые хранят строгие линии самого большого острова невской дельты.
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность
Васильевский остров: красота и практичность

Что вас ожидает

Сюжеты и секреты Васильевского острова

Сквозь прогулку пройдет тема утилитарности и красоты одновременно. Ведь на этом острове селились очень предприимчивые люди, здесь бурлила торговая жизнь — отсюда такое количество практичных зданий. Петербуржцы прошлого стремились сделать их нарядными. Погружаясь в те времена, вы узнаете об устройстве гостиных дворов и богатых династиях, о василеостровских храмах и особенностях доходных домов. Поговорим также о художниках и современных памятниках.

Остров от фасадов до дворов

Экскурсия начнется у Стрелки Васильевского острова и закончится рядом со сфинксами около Академии художеств — между этими достопримечательностями с открыток вас ждут не менее любопытные уголки. Мы отправимся вглубь острова: погуляем по легендарным линиям и проспектам, которым не суждено было стать каналами. Заглянем в проходные дворы, на атмосферную пристань со львами и во дворы-колодцы. Найдем одного из трех хранителей Петербурга и даже пройдем по самой узкой улице города.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: — Стрелка Васильевского острова
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Я гид по Петербургу, но не коренная петербурженка. Считаю это достоинством, потому что смотрю на город заинтересованным взглядом открывателя новых земель и замираю от восторга там, где местные жители просто проходят мимо. Не потому что не ценят, а потому что привыкли. Экскурсии помогают мне лучше узнать город, в котором я живу, и любить его во всем многообразии. Как путешественница, которая успела изучить местность, я знаю, как показать вам Петербург, чтобы он пленил вас, как и меня.
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3 настоящих отзыва от туристов

О
26 сен 2021
Очень интересный маршрут и сама экскурсия. Узнали много нюансов и открыли для себя васильевский остров с др стороны. Спасибо Марине за содержательные 2 экскурсионных часа.
М
13 сен 2021
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет лучше понять ВО. Чувствуется, что гид досконально знает и живет этой темой. И содержание, и стиль экскурсии для нас были оптимальными, также Марина дала много наводок что стоит посмотреть самостоятельно. Обязательно продолжим!
Y
4 июля 2021
Марина, благодарим Вас за интересную и познавательную прогулку по непубличным местам ВО. Интересно и познавательно, рекомендуем как начинающим, так и тем, кто посещает ВО не впервые (обязательно откроете для себя что-то новое за красивым фасадом)! Юля, Ольга

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