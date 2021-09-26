Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Сюжеты и секреты Васильевского острова

Сквозь прогулку пройдет тема утилитарности и красоты одновременно. Ведь на этом острове селились очень предприимчивые люди, здесь бурлила торговая жизнь — отсюда такое количество практичных зданий. Петербуржцы прошлого стремились сделать их нарядными. Погружаясь в те времена, вы узнаете об устройстве гостиных дворов и богатых династиях, о василеостровских храмах и особенностях доходных домов. Поговорим также о художниках и современных памятниках.

Остров от фасадов до дворов

Экскурсия начнется у Стрелки Васильевского острова и закончится рядом со сфинксами около Академии художеств — между этими достопримечательностями с открыток вас ждут не менее любопытные уголки. Мы отправимся вглубь острова: погуляем по легендарным линиям и проспектам, которым не суждено было стать каналами. Заглянем в проходные дворы, на атмосферную пристань со львами и во дворы-колодцы. Найдем одного из трех хранителей Петербурга и даже пройдем по самой узкой улице города.