Мы начнем нашу прогулку на Стрелке, а потом отправимся вглубь острова, чтобы пройти его легендарными линиями, переулками и проходными дворами.



Заглянем во дворы-колодцы, осмотрим великолепные здания, которые строили василеостровцы для жизни и работы, гармонично сочетая в них красоту и пользу.



Закончим нашу экскурсии около Академии художеств на пристани с загадочными сфинксами.