Что вас ждет
Мы начнем нашу прогулку на Стрелке, а потом отправимся вглубь острова, чтобы пройти его легендарными линиями, переулками и проходными дворами. Заглянем во дворы-колодцы, осмотрим великолепные здания, которые строили василеостровцы для жизни и работы, гармонично сочетая в них красоту и пользу. Закончим нашу экскурсии около Академии художеств на пристани с загадочными сфинксами.
По пути расскажу вам:
- почему Петербург славится проходными дворами и дворами-колодцами,
- о мифологических сюжетах, которые зашифрованы в фасадах петербургских домов,
- о купеческой династии Елисеевых,
- о символике сфинксов.