Васильевский остров: красота практичности

Мы начнем нашу прогулку на Стрелке, а потом отправимся вглубь острова, чтобы пройти его легендарными...

Мы начнем нашу прогулку на Стрелке, а потом отправимся вглубь острова, чтобы пройти его легендарными линиями, переулками и проходными дворами.

Заглянем во дворы-колодцы, осмотрим великолепные здания, которые строили василеостровцы для жизни и работы, гармонично сочетая в них красоту и пользу.

Закончим нашу экскурсии около Академии художеств на пристани с загадочными сфинксами.
Васильевский остров: красота практичности
Васильевский остров: красота практичности
Васильевский остров: красота практичности
Васильевский остров: красота практичности
Васильевский остров: красота практичности
Васильевский остров: красота практичности

Что вы увидите 🤩

  • Ансамбль Стрелки Васильевского острова
  • Родовое гнездо купцов Елисеевых
  • Петербургские проходные дворы
  • Самую узкую улицу города
  • Памятник Конке
  • Красивые доходные дома и особняки
  • Сад Академии художеств
  • Таинственных сфинксов
Что вас ждет
Мы начнем нашу прогулку на Стрелке, а потом отправимся вглубь острова, чтобы пройти его легендарными линиями, переулками и проходными дворами. Заглянем во дворы-колодцы, осмотрим великолепные здания, которые строили василеостровцы для жизни и работы, гармонично сочетая в них красоту и пользу. Закончим нашу экскурсии около Академии художеств на пристани с загадочными сфинксами.

По пути расскажу вам:

  • почему Петербург славится проходными дворами и дворами-колодцами,
  • о мифологических сюжетах, которые зашифрованы в фасадах петербургских домов,
  • о купеческой династии Елисеевых,
  • о символике сфинксов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Стрелка Васильевского острова, у якоря
Завершение: Университетская набережная, у Академии художеств
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Суббота и воскресенье в 12:00

Марина Б.
Марина Б.
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