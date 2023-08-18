Почувствовать себя петербуржцем, погулять по пригородам и прокатиться по вечерней Неве
Полюбуемся волшебным и торжественным Петергофом и окунёмся в необыкновенную историю застройки Васильевского острова.
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Описание
Организационные детали
Возраст участников — 17+
Программа тура по дням
Главные достопримечательности и водная прогулка
Встречаемся и отправляемся на экскурсию, во время которой вы посмотрите на главные достопримечательности города и послушаете увлекательный рассказ гида. Узнаете о хитростях, к которым прибегают местные жители в повседневной жизни.
После ужина в 18:00 у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно пройтись. А в 20:00 вас ждёт запоминающаяся прогулка на теплоходе с выходом в Финский залив под живое музыкальное сопровождение.
Кронштадт и Петергоф
Сегодня встанем пораньше и в 09:00 отправимся в Кронштадт. По пути гид расскажет о сердце Балтийского флота, его фортификационных сооружениях и дамбах. Через час окажемся на месте и прогуляемся по знаковым местам города. Побываем в форте «Великий князь Константин», одном из мощнейших морских укреплений России. Увидим Морской собор, Петровскую пристань и Петровский парк.
В 14:00 едем в Петергоф. По дороге вас снова ждёт интересная информация о городе Петра I. По приезде пройдёмся по Нижнему парку и полюбуемся дворцами во время обзорной экскурсии.
В 19:00 вернёмся в Санкт-Петербург. Ужин, свободное время.
Прогулка по крышам, Васильевский остров
В этот день после завтрака у вас будет свободное время, в 12:00 вас ждёт прогулка на высоте — пройдёмся по крышам Литейного проспекта. Вы узнаете увлекательные факты об этой части города и сможете сделать красивые кадры.
Во второй половине дня отправимся на Васильевский остров. Вы узнаете, почему он не стал центром Санкт-Петербурга, как планировалось изначально, заглянете в жилые дома и познакомитесь с парадоксами местной архитектуры.
В 17:00 — заключительный ужин, завершение программы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 14:00Завершение: Санкт-Петербург, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.