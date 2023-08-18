Встречаемся и отправляемся на экскурсию, во время которой вы посмотрите на главные достопримечательности города и послушаете увлекательный рассказ гида. Узнаете о хитростях, к которым прибегают местные жители в повседневной жизни.

После ужина в 18:00 у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно пройтись. А в 20:00 вас ждёт запоминающаяся прогулка на теплоходе с выходом в Финский залив под живое музыкальное сопровождение.