Вдохновение Петербурга: взгляд с воды, крыш и обитаемого острова

Почувствовать себя петербуржцем, погулять по пригородам и прокатиться по вечерней Неве

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За 3 дня вы посмотрите на Санкт-Петербург глазами местных жителей, побываете в тайных парадных самого старинного района города и посмотрите на творение Петра I с высоты крыш. Мы прогуляемся по центру, встретим закат на Неве и прокатимся по ней под живую музыку.

Полюбуемся волшебным и торжественным Петергофом и окунёмся в необыкновенную историю застройки Васильевского острова.
Вдохновение Петербурга: взгляд с воды, крыш и обитаемого острова
Вдохновение Петербурга: взгляд с воды, крыш и обитаемого острова
Вдохновение Петербурга: взгляд с воды, крыш и обитаемого острова
Вдохновение Петербурга: взгляд с воды, крыш и обитаемого острова
Вдохновение Петербурга: взгляд с воды, крыш и обитаемого острова
Вдохновение Петербурга: взгляд с воды, крыш и обитаемого острова
Вдохновение Петербурга: взгляд с воды, крыш и обитаемого острова
Ближайшие даты:
18
авг
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен
22
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 17+

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности и водная прогулка

Встречаемся и отправляемся на экскурсию, во время которой вы посмотрите на главные достопримечательности города и послушаете увлекательный рассказ гида. Узнаете о хитростях, к которым прибегают местные жители в повседневной жизни.

После ужина в 18:00 у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно пройтись. А в 20:00 вас ждёт запоминающаяся прогулка на теплоходе с выходом в Финский залив под живое музыкальное сопровождение.

Главные достопримечательности и водная прогулкаГлавные достопримечательности и водная прогулкаГлавные достопримечательности и водная прогулкаГлавные достопримечательности и водная прогулкаГлавные достопримечательности и водная прогулкаГлавные достопримечательности и водная прогулкаГлавные достопримечательности и водная прогулкаГлавные достопримечательности и водная прогулка
2 день

Кронштадт и Петергоф

Сегодня встанем пораньше и в 09:00 отправимся в Кронштадт. По пути гид расскажет о сердце Балтийского флота, его фортификационных сооружениях и дамбах. Через час окажемся на месте и прогуляемся по знаковым местам города. Побываем в форте «Великий князь Константин», одном из мощнейших морских укреплений России. Увидим Морской собор, Петровскую пристань и Петровский парк.

В 14:00 едем в Петергоф. По дороге вас снова ждёт интересная информация о городе Петра I. По приезде пройдёмся по Нижнему парку и полюбуемся дворцами во время обзорной экскурсии.

В 19:00 вернёмся в Санкт-Петербург. Ужин, свободное время.

Кронштадт и ПетергофКронштадт и ПетергофКронштадт и ПетергофКронштадт и Петергоф
3 день

Прогулка по крышам, Васильевский остров

В этот день после завтрака у вас будет свободное время, в 12:00 вас ждёт прогулка на высоте — пройдёмся по крышам Литейного проспекта. Вы узнаете увлекательные факты об этой части города и сможете сделать красивые кадры.

Во второй половине дня отправимся на Васильевский остров. Вы узнаете, почему он не стал центром Санкт-Петербурга, как планировалось изначально, заглянете в жилые дома и познакомитесь с парадоксами местной архитектуры.

В 17:00 — заключительный ужин, завершение программы.

Прогулка по крышам, Васильевский островПрогулка по крышам, Васильевский островПрогулка по крышам, Васильевский островПрогулка по крышам, Васильевский островПрогулка по крышам, Васильевский остров

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 14:00
Завершение: Санкт-Петербург, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Перезагрузка
Вечерние

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
21 авг
28 авг
4 сен
11 сен
19 720 за человека
Европейские выходные на Русском Севере: Санкт-Петербург, Рускеала, Сортавала и Выборг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Европейские выходные на Русском Севере: Санкт-Петербург, Рускеала, Сортавала и Выборг
Забраться на питерскую крышу, попробовать карельские «калитки» и прокатиться на ретропоезде
Аэропорт Санкт-Петербурга, до 12:00
27 окт
26 000 за человека
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
На выходные в Петербург: фотодень, Кронштадт, Петергоф и парки на островах
Посетить нетипичные места, прокатиться на голубом поезде и на теплоходе по Финскому заливу
Санкт-Петербург, холл отеля «IZZZI у Гостиного дво...
25 авг
20 790 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ