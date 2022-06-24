Вечерний Петербург и репетиция «Алых парусов»

Увлекательная вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с просмотром генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Увлекательная вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с просмотром генеральной репетиции праздника"Алые паруса". На данной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь красивейшими вида вечернего Петербурга, а также увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников -"Алые паруса"
Вечерний Петербург и репетиция «Алых парусов»
Вечерний Петербург и репетиция «Алых парусов»
Вечерний Петербург и репетиция «Алых парусов»
Вечерний Петербург и репетиция «Алых парусов»

Что вас ожидает 🤩

  • Главные соборы и храмы Петербурга
  • Великолепные дворцы и музеи
  • Знаменитые площади и улицы
  • Исаакиевский собор и Эрмитаж
  • Храм Спас-на-Крови и Дворцовую площадь
  • Генеральную репетицию Алых парусов
Увлекательная вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с просмотром генеральной репетиции праздника"Алые паруса".
На данной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь красивейшими вида вечернего Петербурга, а также увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников -"Алые паруса"
Во время праздника выпускников зажигаются Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова, проплывает тот самый парусник, длинною в 50 метров. Это же и происходит во время генеральной репетиции.

23 июня в 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Что не входит
  • Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 87 / 2
Завершение: Невский пр, 87 / 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: 23 июня в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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