Увлекательная вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с просмотром генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Увлекательная вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с просмотром генеральной репетиции праздника"Алые паруса". На данной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь красивейшими вида вечернего Петербурга, а также увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников -"Алые паруса"
Что вас ожидает 🤩
- Главные соборы и храмы Петербурга
- Великолепные дворцы и музеи
- Знаменитые площади и улицы
- Исаакиевский собор и Эрмитаж
- Храм Спас-на-Крови и Дворцовую площадь
- Генеральную репетицию Алых парусов
Увлекательная вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с просмотром генеральной репетиции праздника"Алые паруса".
На данной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь красивейшими вида вечернего Петербурга, а также увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников -"Алые паруса"
Во время праздника выпускников зажигаются Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова, проплывает тот самый парусник, длинною в 50 метров. Это же и происходит во время генеральной репетиции.
23 июня в 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
- Что не входит
- Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Невский проспект, 87 / 2Завершение: Невский пр, 87 / 2, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: 23 июня в 21:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленинград-Тур — ваш гид в Санкт-Петербурге
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