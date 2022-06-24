Увлекательная вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с просмотром генеральной репетиции праздника"Алые паруса".

На данной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, полюбуетесь красивейшими вида вечернего Петербурга, а также увидите генеральную репетицию главного праздника всех Петербуржский выпускников -"Алые паруса"

Во время праздника выпускников зажигаются Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова, проплывает тот самый парусник, длинною в 50 метров. Это же и происходит во время генеральной репетиции.