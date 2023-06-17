Приглашаем вас на двухчасовую вечернюю прогулку на комфортабельном теплоходе первого класса банкетного типа по реке Фонтанка и парадной части акватория реки Невы. Нам откроется изумительный вид на город и его достопримечательности!
Ближайшие даты:
17
июн
июн
Что вас ожидает:
- Река Фонтанка и ее достопримечательности: Мост Ломоносова, Чижик пыжик, Аничков мост, Летний сад, Летний дворец Петра I
- Река Нева и ее достопримечательности: Петропавловская крепость, Дворцовый мост, стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Медный всадник, Троицкий мост и многое-многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Здесь не будет экскурсии, данная программа создана для танцев, веселья и полного расслабления!
Дискотека, музыка, диджей!
Примечание:
- Размещение производится за столами на 4-6 персон.
- Если ваша компания менее 4 человек, то скорее всего с вами будут сидеть и другие гости.
- Размещение производится на усмотрение администратора.
- Остаток оплаты экскурсии (не считая предоплаты сделанной на сайте сразу при бронировании) вносится непосредственно за 48 часов до рейса по счету или на карту организатора. Все реквизиты будут высланы не позже чем за 72 часа до начала прогулки.
- Посадка начинается за 10 минут до отправления!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на комфортабельном теплоходе по центру Санкт-Петербурга
- Уютный и теплый салон
- Бутылочка игристого (0,2) либо кофе/вода на выбор
- Сет из сезонных фруктов (170-200гр.)
- Что не входит
- На борту не продается еда
- Т. к это не ресторан
- А формат вечеринки!
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Фонтанки, д. 64
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Посадка начинается за 10 минут до отправления!
- Администратор прогулки может отказать в посадке на теплоход, если Гость находится в алкогольном опьянении или ведет на посадке себя вызывающе, что может привести к испорченному настроению других гостей. Мы очень ценим Вас, Ваше время, и свой труд
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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