Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу

4.4
43 отзыва
Добро пожаловать на борт музыкального теплохода! Мы проплывем по вечернему городу, посмотрим его достопримечательности в свете ярких огней и повеселимся под мировые хиты.

Это идеальный вариант, чтобы рассмотреть Петербург и отдохнуть от повседневности.

У вас будет два часа, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и веселья.

Известные хиты, танцы, ужин и все это с видами на город!
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу

Что вы увидите 🤩

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Кунсткамера
  • Мраморный дворец
  • Крейсер Аврора
  • Панорама Финского залива.
На теплоходе
Посадка 19.45. Отправление 20.00. Прибытие 22.00
Катаем с музыкой по Неве и Финскому заливу. Вкусно кормим!
Давно полюбившийся горожанам и гостям нашего города Музыкальный теплоход приглашает на романтичную прогулку по вечернему Петербургу! На нижней палубе музыканты исполнят мировые хиты, под которые можно потанцевать, а на верхней палубе фоновая музыка. Обе палубы закрытые, застекленные. Перемещаться по теплоходу можно свободно, посадочные места будут на той палубе, на которую вы приобрели билеты.
За время двухчасового рейса мы пройдем весь парадный центр города, увидим Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру и легендарный крейсер Аврора.
На теплоходе работает кухня и бар. Теплоход имеет две комфортабельные закрытые палубы, два санузла. Нижняя палуба с живой музыкой на 68 мест, верхняя палуба с фоновой музыкой на 36 мест. Гости располагаются за столиками, каждый из которых стоит у окна для хорошего обзора. Столы пронумерованы, стулья нет. За столами действует свободная рассадка. Видимость с любого места отличная.
На корме теплохода есть открытая площадка, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть разводку мостов, сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников.
Внимание!
Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых!
Дети до 3 лет включительно проходят бесплатно, без предоставления отдельного посадочного места. С 4 лет полный билет.
Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)
Добро пожаловать на борт!
🚩 Начало и место завершения: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
 Что входит
  • Прогулка на теплоходе 2 часа
  • Живая музыка
 Что не входит
  • Услуги кафе и бара
Важная информация
  • Посадка в 19:45. Отправление в 20.00. Прибытие в 22.00.
  • Пожалуйста, не опаздывайте на рейс!
Когда: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музыкальный Т.
Музыкальный Т.
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