На теплоходе

Посадка 19.45. Отправление 20.00. Прибытие 22.00

Катаем с музыкой по Неве и Финскому заливу. Вкусно кормим!

Давно полюбившийся горожанам и гостям нашего города Музыкальный теплоход приглашает на романтичную прогулку по вечернему Петербургу! На нижней палубе музыканты исполнят мировые хиты, под которые можно потанцевать, а на верхней палубе фоновая музыка. Обе палубы закрытые, застекленные. Перемещаться по теплоходу можно свободно, посадочные места будут на той палубе, на которую вы приобрели билеты.

За время двухчасового рейса мы пройдем весь парадный центр города, увидим Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру и легендарный крейсер Аврора.

На теплоходе работает кухня и бар. Теплоход имеет две комфортабельные закрытые палубы, два санузла. Нижняя палуба с живой музыкой на 68 мест, верхняя палуба с фоновой музыкой на 36 мест. Гости располагаются за столиками, каждый из которых стоит у окна для хорошего обзора. Столы пронумерованы, стулья нет. За столами действует свободная рассадка. Видимость с любого места отличная.

На корме теплохода есть открытая площадка, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть разводку мостов, сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников.

Внимание!

Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых!

Дети до 3 лет включительно проходят бесплатно, без предоставления отдельного посадочного места. С 4 лет полный билет.

Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)

Добро пожаловать на борт!