В ходе обзорной экскурсии 🧭 по Петербургу на автобусе:
вы получите прекрасную возможность за короткое время познакомиться с историческим центром города, увидеть самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Сенатскую, Дворцовую;
полюбуетесь видами Петербурга с Колоннады Исаакиевского собора;
проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам;
полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками (Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови);
увидеть красавицу - Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость;
увидеть Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.
От наших гидов вы узнаете множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи.
Сможете сделать великолепные фото на память во время остановок у Михайловского замка или у Ростральных колонн.
Полюбуйтесь мелькающими за окном автобуса огнями вечернего Петербурга, прекрасного города на Неве, императорской столице!
Что входит
Транспортные услуги
Услуги экскурсовода
билеты на Колоннаду Исаакиевского собора.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.