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Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора

4.6
39 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с чарующей красотой вечернего Петербурга и увидите его самые интересные достопримечательности 🏛️.

Наше путешествие начнётся в идеальное время, когда уйдёт суета дня и на город 🏙️ опустятся сумерки.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🥰Романтическая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Крейсер Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Исаакиевская площадь

В ходе обзорной экскурсии 🧭 по Петербургу на автобусе:

  • вы получите прекрасную возможность за короткое время познакомиться с историческим центром города, увидеть самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Сенатскую, Дворцовую;
  • полюбуетесь видами Петербурга с Колоннады Исаакиевского собора;
  • проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам;
  • полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками (Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови);
  • увидеть красавицу - Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость;
  • увидеть Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.
  • От наших гидов вы узнаете множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи.
  • Сможете сделать великолепные фото на память во время остановок у Михайловского замка или у Ростральных колонн.
Полюбуйтесь мелькающими за окном автобуса огнями вечернего Петербурга, прекрасного города на Неве, императорской столице!
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • билеты на Колоннаду Исаакиевского собора.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул. 2
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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39 отзывов оставили туристы

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