ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга

На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с чарующей красотой вечернего Петербурга и увидите его самые интересные достопримечательности 🏛️.



Наше путешествие начнётся в идеальное время, когда уйдёт суета дня и на город 🏙️ опустятся сумерки.