Обзорная вело-экскурсия по историческим паркам Санкт-Петербурга
Мы с вами прокатимся по одному из самых прекрасных мест в Петербурге.
Наш маршрут прогулки, протяженностью 15 км, пройдет по территории четырех исторических парков Петергофа: Александрийского, Английского, Лугового и Колонистского.
Вы познакомитесь с фонтанным водоводом, увидите его пруды и каналы, Собор Святых Петра и Павла, Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами, руины Розового павильона и Английского дворца.
Наш маршрут прогулки, протяженностью 15 км, пройдет по территории четырех исторических парков Петергофа: Александрийского, Английского, Лугового и Колонистского.
Вы познакомитесь с фонтанным водоводом, увидите его пруды и каналы, Собор Святых Петра и Павла, Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами, руины Розового павильона и Английского дворца.
Ближайшие даты:
8
окт
окт
15
окт
окт
22
окт
окт
29
окт
окт
5
ноя
ноя
12
ноя
ноя
19
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Фонтанный водовод
- Собор Святых Петра и Павла
- Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами
- Руины Розового павильона и Английского дворца
- Самсониевский канал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
МаршрутЖемчужиной Вашего путешествия станет знакомство с фонтанным водоводом – замечательным гидротехническим сооружением русских инженеров, благодаря которому всемирно известные петергофские фонтаны работают без единого насоса. Пруды и каналы водовода органично вписаны в композицию парков, расположенных на Вашем маршруте.
Также вы увидите:
- Собор Святых Петра и Павла.
- Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами.
- Руины Розового павильона и Английского дворца.
- Все наши гиды — местные жители, которые любят и знают свой город.
Важно знать:
- Прокат велосипеда входит в стоимость.
- В залог за велосипед можно оставить документ (паспорт РФ или водительское удостоверение) или денежную стоимость велосипеда (от 10000 рублей до 25000 рублей) в зависимости от выбранной модели.
По воскресеньям в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Техника и аренда велосипеда
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе. , 121, к. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресеньям в 12:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- В залог за велосипед можно оставить документ (паспорт РФ или водительское удостоверение) или денежную стоимость велосипеда (от 10000 рублей до 25000 рублей) в зависимости от выбранной модели
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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