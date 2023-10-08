Велосипедная экскурсия по паркам Петергофа «Фонтанный водовод»

Обзорная вело-экскурсия по историческим паркам Санкт-Петербурга

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Мы с вами прокатимся по одному из самых прекрасных мест в Петербурге.

Наш маршрут прогулки, протяженностью 15 км, пройдет по территории четырех исторических парков Петергофа: Александрийского, Английского, Лугового и Колонистского.

Вы познакомитесь с фонтанным водоводом, увидите его пруды и каналы, Собор Святых Петра и Павла, Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами, руины Розового павильона и Английского дворца.
Велосипедная экскурсия по паркам Петергофа «Фонтанный водовод»
Велосипедная экскурсия по паркам Петергофа «Фонтанный водовод»
Велосипедная экскурсия по паркам Петергофа «Фонтанный водовод»
Велосипедная экскурсия по паркам Петергофа «Фонтанный водовод»
Велосипедная экскурсия по паркам Петергофа «Фонтанный водовод»
Велосипедная экскурсия по паркам Петергофа «Фонтанный водовод»
Велосипедная экскурсия по паркам Петергофа «Фонтанный водовод»
Ближайшие даты:
8
окт
15
окт
22
окт
29
окт
5
ноя
12
ноя
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Что вас ожидает:

  • Фонтанный водовод
  • Собор Святых Петра и Павла
  • Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами
  • Руины Розового павильона и Английского дворца
  • Самсониевский канал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут

Жемчужиной Вашего путешествия станет знакомство с фонтанным водоводом – замечательным гидротехническим сооружением русских инженеров, благодаря которому всемирно известные петергофские фонтаны работают без единого насоса. Пруды и каналы водовода органично вписаны в композицию парков, расположенных на Вашем маршруте.

Также вы увидите:

  • Собор Святых Петра и Павла.
  • Ольгины острова с Ольгиным и Царицыным павильонами.
  • Руины Розового павильона и Английского дворца.
  • Все наши гиды — местные жители, которые любят и знают свой город.

Важно знать:

  • Прокат велосипеда входит в стоимость.
  • В залог за велосипед можно оставить документ (паспорт РФ или водительское удостоверение) или денежную стоимость велосипеда (от 10000 рублей до 25000 рублей) в зависимости от выбранной модели.

По воскресеньям в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Техника и аренда велосипеда
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе. , 121, к. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В залог за велосипед можно оставить документ (паспорт РФ или водительское удостоверение) или денежную стоимость велосипеда (от 10000 рублей до 25000 рублей) в зависимости от выбранной модели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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