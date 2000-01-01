Меня зовут Анастасия. Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, по основной своей профессии преподаватель вуза — доцент. Сама я живу в Петергофе и обожаю свой город. Прогулки по нашим паркам вызывают во мне глубокий душевный покой и трепет. При этом сама я заядлый путешественник и открыватель нетривиальных мест. Моя цель — помочь вам убедиться, что Петергоф — это только фонтаны и Петродворец, что это лишь малая часть великолепия города. Своими экскурсиями мне бы хотелось расширить взгляд на это уникальное место на земле.