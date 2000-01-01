Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »

Открыть малоизвестные памятники города и поразиться его архитектурно-ландшафтному наследию

Приглашаю вас оценить не только великолепие гидротехнического изобретения, но также шедевры зодчества и садово-паркового искусства, которые, как правило, остаются за рамками традиционных маршрутов.

В нашей программе крупнейшие царские конюшни Европы, собор в неорусском стиле, усадьба Гейорота и здание, построенное в традициях итальянской готики.
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »
Велосипедная экскурсия «Петергоф — это не только фонтаны и Петродворец. »

Что вас ожидает

Сокровищница Петергофа

  • В городе, утопающем летом в зелени, вы познакомитесь с выдающимися архитектурными произведениями великих архитекторов 19 века (Н. Л. Бенуа, А. И. Штакеншнейдера и других) и посетите дивные парковые ансамбли.
  • Осмотрите крупнейшие в Европе царские конюшни, выстроенные в стиле классической английской готики, и схожее с ними по стилю старое здание почтовой службы, до сих пор служащее по назначению.
  • Также я проведу вас к собору Петра и Павла в неорусском стиле 16-17 веков, покажу домики на островах, выстроенные специально для царицы Александры Фёдоровны и княжны Ольги, и расскажу о комплексе усадьбы А. Ф. Гейрота, генерал-майора и первого историка Петергофа.
  • А в уютном Колонистском парке можно будет покормить птиц.

Гений инженерной мысли

  • Далее вдоль Самсоньевского канала переместимся в великолепный Луговой парк. Там вы насладитесь природой, узнаете об особенностях гидротехнической системы и осознаете, как гениально был разработан проект Петергофского водовода, позволяющего вот уже больше 150 лет работать прославленным фонтанам без единого насоса.
  • Проедем вдоль прудов и каналов через весь парк к самому началу акватории — Бибигонскому пруду. Ненадолго оставим велосипеды и по лесной тропе поднимемся на Бибигонскую возвышенность, где вам откроется дворец Бельведер во всём своем великолепии, а также прекрасный вид на парк и стоящую на склоне холма деревеньку.

На обратном пути я познакомлю вас с еще одним шедевром архитектуры, от которого захватывает дух — устремлённым ввысь воздушным зданием вокзала Новый Петергоф, выполненным в лучших традициях итальянской готики.

Организационные детали

  • Наше небольшое путешествие будет представлять собой неспешный променад, по большей части, по парковым дорожкам длиною в несколько километров, никаких экстремальных и дальних перегонов не будет
  • Прокат велосипеда — 300 р. в час/500 р. в день. В залог потребуется оставить паспорт или водительское удостоверение.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Новом Петергофе, на Санкт-Петербургском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия. Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, по основной своей профессии преподаватель вуза — доцент. Сама я живу в Петергофе и обожаю свой город. Прогулки по нашим паркам вызывают во мне глубокий душевный покой и трепет. При этом сама я заядлый путешественник и открыватель нетривиальных мест. Моя цель — помочь вам убедиться, что Петергоф — это только фонтаны и Петродворец, что это лишь малая часть великолепия города. Своими экскурсиями мне бы хотелось расширить взгляд на это уникальное место на земле.
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