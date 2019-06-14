Что вас ожидает

Вокруг исторического центра на велосипеде

В компании путешественников и местных жителей вы проедете по главным местам Петербурга: увидите исторический центр и старые переулки, с ветерком пронесетесь мимо Адмиралтейства и Михайловского сада, Марсового поля, Невского проспекта, домов Раскольникова и Распутина, Казанского собора и других величественных построек. Прогулка пройдет для вас легко и неутомительно, я выберу маршрут, где на дорогах будет минимальное количество машин и столько достопримечательностей, что вы увидите в Северной столице все самое-самое и даже больше!

От Медного всадника до дома Достоевского — истории Петербурга

Каждые 10-15 минут мы будем делать остановки в знаковых и, зачастую, неизвестных местах. Пока вы будете любоваться их красотой, я расскажу главные городские легенды и байки. Вы узнаете, почему Исакиевский собор стоил в три раза больше, чем Аляска, и как в глазах Медного всадника возникли сердечки. Разберетесь, как простой каменотес построил легендарные скульптуры на Ваське, почему у дома Распутина выстраивались огромные очереди и как на Солярном переулке чуть не возникло 38 кабаков из произведений Достоевского.