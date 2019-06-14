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  4. Велосипедная прогулка по центру Петербурга

Проехать по знаковым местам города на велосипеде и услышать истории о его главных героях

Павел
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Павел – представитель гидов
С ветерком по Петербургу! На велосипедной прогулке вы увидите все главные достопримечательности и скрытые уголки Северной столицы, а я расскажу городские легенды и байки.

Вы побываете у дома Распутина и в квартале Достоевского, заглянете в парадные, скрытые сады и почувствуете настоящую петербургскую атмосферу.
2450 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у Медного всадника
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Велосипедная прогулка по центру Петербурга
Велосипедная прогулка по центру Петербурга

Что вас ожидает

Вокруг исторического центра на велосипеде
В компании путешественников и местных жителей вы проедете по главным местам Петербурга: увидите исторический центр и старые переулки, с ветерком пронесетесь мимо Адмиралтейства и Михайловского сада, Марсового поля, Невского проспекта, домов Раскольникова и Распутина, Казанского собора и других величественных построек. Прогулка пройдет для вас легко и неутомительно, я выберу маршрут, где на дорогах будет минимальное количество машин и столько достопримечательностей, что вы увидите в Северной столице все самое-самое и даже больше!

От Медного всадника до дома Достоевского — истории Петербурга
Каждые 10-15 минут мы будем делать остановки в знаковых и, зачастую, неизвестных местах. Пока вы будете любоваться их красотой, я расскажу главные городские легенды и байки. Вы узнаете, почему Исакиевский собор стоил в три раза больше, чем Аляска, и как в глазах Медного всадника возникли сердечки. Разберетесь, как простой каменотес построил легендарные скульптуры на Ваське, почему у дома Распутина выстраивались огромные очереди и как на Солярном переулке чуть не возникло 38 кабаков из произведений Достоевского.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов включена в стоимость прогулки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Велосипедная прогулка по центру Петербурга
Велосипедная прогулка по центру Петербурга
Велосипедная прогулка по центру Петербурга
Велосипедная прогулка по центру Петербурга
Велосипедная прогулка по центру Петербурга
Велосипедная прогулка по центру Петербурга
Велосипедная прогулка по центру Петербурга

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Медного всадника.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Павел
Павел
Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу с лицензиями во всех основных музеях города. Люблю и изучаю уличное искусство и молодежные субкультуры города. Считаю, что велосипед — лучший способ почувствовать дух Санкт-Петербурга и катаюсь по городу даже зимой. Коренной петербуржец, обожаю свой город, легок в общении и интересен в разговоре. Знаю русский, французский и английский языки. Экскурсии провожу не только сам, но и передаю гидам-единомышленникам — один из нас будет рад встретиться с вами! Классного вам дня!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 июня 2019
Экскурсия просто великолепна. Я уверена, что на ней скучно не будет ни молодёжи, ни семьям, ни людям в уважаемом возрасте. Павел очень удачно комбинирует точные факты и интересные истории, оживляющие места. Питер просто предназначен для велосипедов, расстояния, слишком далекие для прогулок пешком, легко преодолеваются на двух колёсах. Велосипеды очень удобные, прогулочные марки Shwin. Мы успели объехать весь исторический центр, а ещё пару креативных мест, которые не буду описывать, иначе испорчу смак))) Экскурсию Павел подстраивает под каждого, спрашивает что интересней послушать. Мы немного проезжали, затем делали остановку на рассказ, поэтому даже если вы устали, можно отдохнуть. К сожалению, в Питере почти нет велосипедный дорожек и ехать приходилось по автомобильным, к этому будьте готовы, но Павел ведёт аккуратно, не переживайте! Огромное спасибо Павлу за экскурсию, рекомендую.

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