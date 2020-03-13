17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков

Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Расположившийся на острове Котлин, Кронштадт изначально был частью имперского проекта.

И его судьба складывалась соответственно статусу — история Кронштадта красноречива.

Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения, посетите музей маяков и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
1400 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча от Гостиного Двора
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У этой экскурсии17 отзывов
4.47
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков

Что вас ожидает

Что такое Кронштадт
Кронштадт, согласно замыслам Петра I, был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы узнаете, когда и как заложили крепость, кто был губернатором Кронштадта и какие известнейшие зодчие привлекались к строительству в городе. Поговорим о сложной истории Кронштадта: каких выдающихся российских моряков подарил стране местный Морской кадетский корпус, какую роль сыграл «Коронный город» в революции и гражданской войне в начале XX века и чем необычен Никольский собор.

Главное в городе и гавани
Вы познакомитесь с важными архитектурными памятниками Кронштадта и увидите:

  • дамбу, соединяющую остров Котлин с материком через Финский залив;
  • Петровский порт с кораблями ВМФ, его пристани и доки;
  • крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;
  • губернские дома XVIII века и архитектурную жемчужину города — Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова;
  • док Петра I — вы узнаете, чем уникально это сооружение, не имеющее аналогов в мире;
  • Якорную площадь и необычную мостовую из металла.
  • Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Морская слава Кронштадта
В городе вы заметите множество памятников российским морякам и локаций с эпитетом «Морской»: весь город дышит водной стихией. Вы посетите форт «Великий князь Константин», а также заглянете в музей маяков, где расскажут, как менялись «морские стражи» на протяжении столетий, и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе». Именно по показаниям старого кронштадтского футштока измеряют глубины и высоты в России.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге
  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость экскурсии
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков

Экскурсия проводится ежедневно в 11:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура от Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Здравствуйте, сама экскурсия прошла хорошо. Гид рассказывал увлекательно. Есть претензия к водителю автобуса 344. Турист имеет право на комфорт, но приходилось упрашивать, чтобы включили печку в салоне автобуса. Реакция водителя вызывает сожаления.
9 марта 2020
Прекрасная экскурсия, интересная, музей маяков-невозможно оторваться от рассказа гида, все очень понравилось!
25 февраля 2020
Очень понравилось, несмотря на погоду. Был страшный ветер и дождь, но это совсем не испортило впечатления. Музей маяков - выше всяких похвал. Форт - мечта мальчишек любого возраста. Мой 50 летний мальчик излазил везде где можно и нельзя)).
Единственный минус, минут на 40 задержались, очень мало людей, не сезон. На экскурсии нас было 6 человек, это как раз большой плюс)).
Спасибо!
3 февраля 2020
В сам Кронштадт мне попасть так и не удалось, по приходу на место отправления мне сказали что на мою экскурсию всего 3 человека, и сказали подождать (ждал около 30-40 минут), далее пришел экскурсовод и уведомил что отказываются нас везти на запланированную экскурсию, предложил два других варианта. Мною был выбран "Павловск". Сама экскурсия прошла отлично, за исключением недостатка времени, очень мало времени было хотя бы на то, что бы погулять по дворцовому парку (приблизительно 15-20 минут).
27 января 2020
Спасибо. Интересно.
22 января 2020
Были вместе с 11 летним сыном, нам понравилось. Выехали из Санкт-Петербурга 11:30, выехали из Кронштадта в обратную сторону примерно в 16:00. Экскурсовод был очень хороший, начал свой рассказ сразу, как отъехали от Гостинного двора. Также понравилась девушка из Музея маяков, подавала информацию очень интересно.
Спасибо за экскурсию!
12 января 2020
Экскурсия в Кронштадт оценивается мною на "хорошо". Понравился музей маяков. К отрицательным моментам отношу большую группу, что не всегда позволяло слышать рассказ экскурсовода. С уважением. Лариса.
12 января 2020
Покупали билет на сайте. Все отлично. Экскурсовод молодец. В музее маяков было очень интересно. Спасибо всем за организацию. Погода была не очень, но эмоции только положительные.
12 января 2020
Экскурсия очень интересная, гид Игорь рассказывал интересно. Но не все было понятно, когда говорил в микрофон в автобусе. Микрофон работал просто безобразно. Постоянно фонил и отвлекал от речи гида, приходилось все время прислушиваться и напрягаться. Он так фонил, как колонки, когда рядом сотовый телефон постоянно ищет связь и принимает СМС. Надеюсь, что понятно объяснила. Было такое, что из-за микрофона даже слышно гида не было. Но когда приехали в Кронштадт и вышли из автобуса, стало намного интереснее и понятнее все. В Кронштадте очень сильный ветер, потому советую экскурсантам позаботиться о теплой одежде и головных уборах. Экскурсии были замечательные - порт Константин, музей маяков, другие места дислокации, все понравилось. Гид и экскурсоводы очень знающие, умные, начитанные. С ними было приятно общаться, ответили на все вопросы. Они были очень заинтересованы, чтобы экскурсия всем понравилась. Организаторам починить микрофон в автобусе срочно, а в остальном все прошло прекрасно.
5 января 2020
Отправленое спасибо Ирине, которая проводила экскурсию в форте. Это фантастика. Очень интересно! Жаль, что поджимало время и приехала уже следующая группа.
Ещё 7 отзывов

Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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