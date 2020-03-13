17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Что такое Кронштадт

Кронштадт, согласно замыслам Петра I, был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы узнаете, когда и как заложили крепость, кто был губернатором Кронштадта и какие известнейшие зодчие привлекались к строительству в городе. Поговорим о сложной истории Кронштадта: каких выдающихся российских моряков подарил стране местный Морской кадетский корпус, какую роль сыграл «Коронный город» в революции и гражданской войне в начале XX века и чем необычен Никольский собор.

Главное в городе и гавани

Вы познакомитесь с важными архитектурными памятниками Кронштадта и увидите:

дамбу, соединяющую остров Котлин с материком через Финский залив;

Петровский порт с кораблями ВМФ , его пристани и доки;

, его пристани и доки; крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;

губернские дома XVIII века и архитектурную жемчужину города — Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова;

века и архитектурную жемчужину города — Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова; док Петра I — вы узнаете, чем уникально это сооружение, не имеющее аналогов в мире;

Якорную площадь и необычную мостовую из металла.

Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Морская слава Кронштадта

В городе вы заметите множество памятников российским морякам и локаций с эпитетом «Морской»: весь город дышит водной стихией. Вы посетите форт «Великий князь Константин», а также заглянете в музей маяков, где расскажут, как менялись «морские стражи» на протяжении столетий, и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе». Именно по показаниям старого кронштадтского футштока измеряют глубины и высоты в России.