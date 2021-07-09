Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

История и достопримечательности Кронштадта

По замыслу Петра I город был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы проследите его исторический путь и увидите важные архитектурные памятники:

дамбу, соединяющую остров Котлин с материком через Финский залив;

Петровский порт с кораблями ВМФ , его пристани и доки;

, его пристани и доки; крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;

губернские дома XVIII века и Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова;

века и Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова; док Петра I;

Якорную площадь и необычную мостовую из металла;

Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Прогулка на теплоходе и посещение форта «Великий князь Константин»

Во время теплоходной прогулки перед вами окажутся форты Александр I, Кроншлот и «Великий князь Константин», который вы посетите. А также заглянете в музей маяков и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе».

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