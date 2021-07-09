Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

История и достопримечательности Кронштадта
По замыслу Петра I город был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы проследите его исторический путь и увидите важные архитектурные памятники:
Прогулка на теплоходе и посещение форта «Великий князь Константин»
Во время теплоходной прогулки перед вами окажутся форты Александр I, Кроншлот и «Великий князь Константин», который вы посетите. А также заглянете в музей маяков и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе».