Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка

Знакомство с городом-крепостью и местами морской славы на автобусно-пешеходной экскурсии

4.5
60 отзывов
В группе до 40 человек вы отправитесь на остров Котлин — в город Кронштадт, который изначально был частью имперского проекта.

Услышите о его судьбе, побываете у знаковых памятников, увидите дамбу и фортификационные сооружения.

А также проплывёте на теплоходе по гавани, посетите музей маяков и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка

Что вас ожидает

История и достопримечательности Кронштадта
По замыслу Петра I город был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы проследите его исторический путь и увидите важные архитектурные памятники:

  • дамбу, соединяющую остров Котлин с материком через Финский залив;
  • Петровский порт с кораблями ВМФ, его пристани и доки;
  • крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;
  • губернские дома XVIII века и Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова;
  • док Петра I;
  • Якорную площадь и необычную мостовую из металла;
  • Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Прогулка на теплоходе и посещение форта «Великий князь Константин»
Во время теплоходной прогулки перед вами окажутся форты Александр I, Кроншлот и «Великий князь Константин», который вы посетите. А также заглянете в музей маяков и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе».

Организационные детали

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге
  • Теплоходная прогулка и входные билеты включены в стоимость
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Обратите внимание: прогулка на теплоходе проводится только до середины ноября. При бронировании экскурсии на 14 ноября и более поздние даты уточняйте, пожалуйста, информацию об этом у гида.
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
🚩 Начало и место завершения: от Гостиного Двора
Когда: ежедневно в 11:15
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

60 реальных отзывов от туристов

Ю
9 июля 2021
Кронштадт очень интересен, хотелось бы больше изведать островные форты!
Впечатление от теплохода- не очень, т. к. в каюте душно и жарко, а на палубе ничего не слышно, что рассказывает гид.
В общем и целом экскурсия заслуживает положительных оценок.
В следующий раз вернёмся в Кронштадт на пару дней.
Е
29 июня 2021
Брали комплексную экскурсию для того, чтобы посетить как можно больше достопримечательностей. Но сделали вывод, что зря. Экскурсия по форту ни о чём. Да, было интересно посмотреть, как устроены эти сооружения изнутри, но рассказ экскурсовода не впечатлил абсолютно. Там же была экскурсия в музей маяков. Задумка сама по себе неплохая, но нам досталась экскурсовод - девочка-тараторка, что усвоить полученную информацию просто не успевали))) Эта экскурсия скорее интересна будет детям. Больше всего понравилась прогулка на теплоходике по заливу. Вот там был интересный рассказ про оборонную линию Кронштадта с осмотром фортов с воды. На мой взгляд брать экскурсию в Кронштадт не стоит. Смотреть там особо нечего, крое собора. Можно просто съездить самим, погулять по городу, посетить собор.
А
28 июня 2021
Очень познавательная и интересная экскурсия! Большое спасибо нашему гиду, служившему на Северном морском флоте, извините, забыл его имя.
Но молодым барышням наверное будет не очень, т. к. много исторической и военной тематики. За несколько часов я узнал столько нового, что самому не раскопать за месяц. ..))
Б
26 июня 2021
Для полного дня все точки в комплексе собираются в идеальный маршрут.
Не ленитесь и дойдите на батарею демидов - вид на залов шикарный!
В
22 июня 2021
Очень довольна, что взяла именно экскурсию в Кронштадт. Гид Игорь, хорошо поставленной речью и колоссальным объемом информации, не давал скучать ни минуты. И, как мне показалось, рассказал и показал бы ещё много интересного если бы не был ограничен временем. И вообще очень приятный молодой человек. И водитель хороший, к сожалению не знаю его имени.
С
19 июня 2021
Экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендуем, огромное спасибо экскурсоводу Роману, и другим экскурсоводам (Марина, Владимир в музее Маячной службы). Очень приятно, что люди любят своё дело и делятся своими знаниями с другими !Экскурсия долгая, весь день, обед не предусмотрен, поэтому нужно брать с собой перекус.
Е
18 июня 2021
Отличная экскурсия, все хорошо организовано. Особая благодарность гиду-Ирине. Информацию доносила интересно и четко, без лишнего👍
Е
9 июня 2021
Прекрасное соотношение цена\качество
С
31 мая 2021
Отличная экскурсия. Автобус удобный, чистый, всё работает. Программа интересная. Гид Игорь отработал хорошо. Всё понравилось, одним словом. Музей маяков очень интересен. В Кронштадте по пути из парка к храму есть сувенирный магазинчик, где можно отправить открытки.
Из минусов - с отъездом из Питера задержались на полчаса. Чуть больше бы времени на храм. Чуть больше бы свободного времени на гуляние по Кронштадту.
Хорошая экскурсия.
Г
12 мая 2021
Спасибо гиду Игорю за шикарную подачу материала и маленький финальный бонус. Столько интересного донес до нас Игорь. Нормальным русским языком.
А девушки из музея маяков? Очень познавательно и задорно.
М
9 мая 2021
Планируйте как экскурсию на целый день. Удачно, что входит теплоход (при самостоятельном приезде в форт Константин не всегда можно купить билеты). Очень интересно в музее Маяка. Рекомендую!
О
30 апр 2021
Экскурсия познавательная, узнали много интересного. Не много затянута по времени, под конец экскурсии устали. Гид молодец, постоянно что то рассказывал, приводил примеры из жизни. Рекомендую!
O
16 ноя 2020
Экскурсия понравилась.
Е
2 окт 2020
Эускурсия понравилась, за небольшую сумму посетили много интересных мест: форт констанин, музей маяков, проехались по всему городу, после небольшого перерыва для самостоятельного осмотра, была прогулка на теплоходе по гавани. Все прошло хорошо и без задержек по времени.
Ю
19 сен 2020
Гид читал невыразительной скороговоркой. В автобусе гида слышно было плохо, шум двигателя заглушал. На просьбу улучшить звук гид и водитель раздраженно заявили, что автобус такой. Экскурсия по Константину невыразительная, по казармам носились шумные участники квеста.
Ирина
Ответ гида:
Юлия, добрый день!<br>Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия. Мною проведено расследование на наличие жалоб, о которых Вы пишите. Автобусы выпускаются на линию в исправном состоянии и только при наличии исправно работающего микрофона, если микрофон сломался по приезду к месту отправления, то мы незамедлительно меняем автобус и снимаем автобус с неработающим микрофоном с экскурсии. Помимо Вашей жалобы, жалоб на экскурсию не поступало. Я обзвонила несколько туристов, которые были с Вами в автобусе, на автобус, микрофон и плохую речь гида никто не жаловался.<br>Форт Константин принимает разные группы, организует квесты. Наши группы обслуживаются в определенное время. Мы не можем запретить форту Константин проводить дополнительные мероприятия на территории форта во время обслуживания наших групп.<br>Будем рады видеть Вас на наших экскурсиях.<br>С уважением,<br>Ирина
Ещё 45 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные#Кронштадт#Дамба#Прогулки на теплоходе#Финский залив#Форты Кронштадта

Ирина проводит ещё 11 экскурсий

На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
1 700
за 1 чел.
6 часов
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
142 отзыва
Проехать по знаковым местам города и увидеть развод мостов на групповой экскурсии
ежедневно в 23:00
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
2 700
за 1 чел.
6.5 часов
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
85 отзывов
Автобусное путешествие в резиденцию с посещением Нижнего парка и Большого дворца
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:15 и 11:15
Блестящий Екатерининский дворец
2 500
за 1 чел.
5.5 часов
Блестящий Екатерининский дворец
30 отзывов
Янтарная комната, роскошный парк и другие сокровища Царского села
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
3 300
за 1 чел.
6.5 часов
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
23 отзыва
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Автобусная экскурсия: центр и Петропавловская крепость
1 600
за 1 чел.
3 часа
Автобусная экскурсия: центр и Петропавловская крепость
20 отзывов
Увидеть must-see города, узнать вехи его истории и посетить колыбель Северной столицы
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия
2 300
за 1 чел.
6 часов
Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия
10 отзывов
Отправиться на автобусе к самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
ежедневно в 11:45
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
2 200
за 1 чел.
7 часов
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
11 отзывов
Путешествие на Ореховый остров к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Автобусная экскурсия в Петергоф
1 700
за 1 чел.
4.5 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф
16 отзывов
Открыть шедевры Нижнего парка и прогуляться среди водных каскадов
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
2 100
за 1 чел.
6.5 часов
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
11 отзывов
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
2 500
за 1 чел.
4 часа
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
55 отзывов
Знаменитые экспонаты, роскошные интерьеры и история музея
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
1 200
за 1 чел.
3 часа
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
5 отзывов
Увидеть главное в городе, узнать его историю и побывать внутри великолепного храма-музея
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
1 700
за 1 чел.
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: автобусная экскурсия и прогулка на теплоходе
4 отзыва
Увидеть корабли военного флота, посетить Морской собор и взглянуть на старинные форты
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
1 700
за 1 чел.
5.5 часов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
32 отзыва
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
ежедневно в 11:00
Кронштадт с теплоходной прогулкой
От 1 600
за 1 чел.
5 часов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
420 отзывов
Ежедневно в 11:30 и 14:00
Экскурсия в Кронштадт, теплоходная прогулка и посещение крейсера "Аврора"
2 200
за 1 чел.
7 часов
Экскурсия в Кронштадт, теплоходная прогулка и посещение крейсера "Аврора"
1 отзыв
Ежедневно в 11:30, кроме понедельника и вторника
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
От 3 000
за 1 чел.
5 часов
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
276 отзывов
С четверга по воскресенье в 11:30
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
Цена за всё – до 3 чел.
11 000
6 часов
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
48 отзывов
ежедневно в 10.00
Кронштадт — хранитель морского флота!
скидка10%
От
4400
3 960
за 1-6 чел.
3 часа
Кронштадт — хранитель морского флота!
13 отзывов
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
850
за 1 чел.
45 мин.
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
21 отзыв
Согласно расписанию в календаре
Кронштадт — Никольский (Морской) собор и Петровский док
От 1 050
за 1 чел.
5.5 часов
Кронштадт — Никольский (Морской) собор и Петровский док
595 отзывов
Ежедневно в 12:15
Кронштадт для детей и их родителей
650
за 1 чел.
2 часа
Кронштадт для детей и их родителей
Прогулка-экскурсия по городу великих мореплавателей
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
1 890
за 1 чел.
10 часов
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
444 отзыва
Путешествие из Петербурга к двум символам петровской эпохи — царской резиденции и городу-крепости
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Цена за всё – до 4 чел.
11 700
6 часов
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
73 отзыва
За один день посетить город-фонтан и город-крепость и услышать интересные факты из их прошлого
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺