47 отзывов оставили туристы

Мы часто бываем на экскурсиях, как а России, так и в других странах. Но, даже если сравнивать с российскими, ещё никогда экскурсия не была так плохо организована. Выезд должен быть в 11-15, в автобус пустили заранее, в 11-20 зашёл мужчина и начал рекламировать и показывать календари, диски, книги, минут 15. Сначала я подумала, что это и есть гид, спросила «когда начнется экскурсия?», он ответил, что-то типа «потерпите, мы 3 месяца сидели, нам заработать нужно... ». У меня было чувство, что воруют мое время. Потом прибежал гид, который до этого мужчины уже входил в автобус. То есть это по их договоренности. Выехали мы в 11-40. Это не 5 минут, это целых 25 минут. Доехали до форта, по дороге гид Леонид рассказывал, вроде и интересно, но настроение уже было испорчено. На форте Константин он передал нас другому экскурсоводу, который все время торопился, и несколько раз говорил, что у нас мало или нет времени, и что у него следующая экскурсия. Далее отвёл нас в музей маяков и передал гиду Соне, вот она молодец, и рассказала интересно, и видно, что ей нравится то, чем она занимается. Пришёл Леонид, кивнул ей и она закончила, Нас повели на теплоходную экскурсию, у причала мы ждали минут 15, при этом он сказал после теплохода ждать его тут же. Сама экскурсия на теплоходе неплохая, гид пожилой мужчина неплохо рассказывал, после теплохода мы и ещё несколько человек остались ждать возле причала, как сказал Леонид. Ни его ни других туристов с нашего автобуса не было. Уточнила у других, кто стоял с нами «действительно, ли Леонид сказал ждать тут, вдруг мы не поняли, они подтвердили, он четко сказал ждать здесь». Стоим минут 10, прибегает Леонид, говорит, что они в автобусе, что нужно ехать, что времени мало, у нас ещё Кронштадт. Там уже было получше, за исключением того, что автобус ждал не в том месте, где указал при высадке Леонид, а в другом, и все шли сначала в одну сторону, потом в другую. Свободного времени, данного у морского собора в общем-то хватило. Что не понравилось ещё, на обратной дороге гид Леонид обсуждал с водителем автобуса других гидов, причём нелицеприятно. Это крайне не этично, могли это сделать в другом месте, чтобы не слышали туристы, да и не отвлекать водителя от дороги, это небезопасно. Подитожу: с агенством больше не поеду, а раз на вашем сайте не видно, кто организатор экскурсии, то и Трипстер больше не выберу.