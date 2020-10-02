47 отзывов оставили туристы

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Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка по гавани

Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы

4.4
47 отзывов
Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Расположившийся на острове 🏝️ Котлин, Кронштадт изначально был частью имперского проекта.

И его судьба складывалась соответственно статусу — история 📖 Кронштадта красноречива.

Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения, проплывёте на теплоходе по гавани, посетите музей 🖼 маяков и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка по гавани
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка по гавани

Что вас ожидает

Что такое Кронштадт
Кронштадт, согласно замыслам Петра I, был полноценной частью столицы ⭐️, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы узнаете, когда и как заложили крепость, кто был губернатором Кронштадта и какие известнейшие зодчие привлекались к строительству в городе. Поговорим о сложной истории 📖 Кронштадта: каких выдающихся российских моряков подарил стране местный Морской кадетский корпус, какую роль сыграл «Коронный город» в революции и гражданской войне в начале XX века и чем необычен Никольский Морской собор, который вы также посетите.

Главное в городе и гавани
Вы познакомитесь с важными архитектурными памятниками Кронштадта и увидите:

  • дамбу, соединяющую остров 🏝️ Котлин с материком через Финский залив;
  • Петровский порт с кораблями ВМФ, его пристани и доки;
  • крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;
  • губернские дома XVIII века и архитектурную жемчужину города — Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова;
  • док Петра I — вы узнаете, чем уникально это сооружение, не имеющее аналогов в мире;
  • Якорную площадь и необычную мостовую из металла;
  • Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Морская слава Кронштадта
В городе вы заметите множество памятников российским морякам и локаций с эпитетом «Морской»: весь город 🏙️ дышит водной стихией. Во время теплоходной прогулки в поле зрения попадут форты Александр I, Кроншлот и форт «Великий князь Константин», который вы посетите. А также вы заглянете в музей 🖼 маяков, где расскажут, как менялись «морские стражи» на протяжении столетий, и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе». Именно по показаниям старого кронштадтского футштока измеряют глубины и высоты в России.

Организационные детали

  • Автобусная экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Петербурге
  • Теплоходная прогулка 👣 и входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсии
  • При себе необходимо иметь паспорт и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки)
  • Обратите внимание: прогулка на теплоходе проводится только до середины ноября. При бронировании экскурсии 🧭 на 14 ноября и более поздние даты уточняйте, пожалуйста, информацию об этом у гида.
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
Начало и место завершения
🚩 от Гостиного Двора
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка по гавани
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и теплоходная прогулка по гавани

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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47 отзывов оставили туристы

2 октября 2020
Эускурсия понравилась, за небольшую сумму посетили много интересных мест: форт констанин, музей маяков, проехались по всему городу, после небольшого перерыва для самостоятельного осмотра, была прогулка на теплоходе по гавани. Все прошло хорошо и без задержек по времени.
19 сентября 2020
Гид читал невыразительной скороговоркой. В автобусе гида слышно было плохо, шум двигателя заглушал. На просьбу улучшить звук гид и водитель раздраженно заявили, что автобус такой. Экскурсия по Константину невыразительная, по казармам носились шумные участники квеста.
Ирина
Ответ гида:Юлия, добрый день! Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия. Мною проведено расследование на наличие жалоб, о которых Вы пишите. Автобусы выпускаются на линию в исправном состоянии и только при наличии исправно работающего микрофона, если микрофон сломался по приезду к месту отправления, то мы незамедлительно меняем автобус и снимаем автобус с неработающим микрофоном с экскурсии. Помимо Вашей жалобы, жалоб на экскурсию не поступало. Я обзвонила несколько туристов, которые были с Вами в автобусе, на автобус, микрофон и плохую речь гида никто не жаловался. Форт Константин принимает разные группы, организует квесты. Наши группы обслуживаются в определенное время. Мы не можем запретить форту Константин проводить дополнительные мероприятия на территории форта во время обслуживания наших групп. Будем рады видеть Вас на наших экскурсиях. С уважением, Ирина
7 сентября 2020
Здравствуйте. Экскурсия в Кронштадт с экскурсоводом Игорем прошла великолепно во многом благодаря именно его отношению к городу в целом, умению рассказать и показать детали, дать всю возможную информацию заинтересованным, так что день пролетел незаметно. Огромная благодарность Игорю, человеку увлеченному и неравнодушному. Очень надеемся попасть на другие экскурсии, которые он проводит.
25 августа 2020
Очень понравилось. В 11:15 сели в автобус. Гид (молодой человек до 40 лет) по дороге в Кронштадт интересно рассказывал, о том что встречалось по дороге. Первая остановка Музей маяков (гид из музея), порт Константин (гид местный), поездка на теплоходе мимо фортов (без выхода на фортах) (гид местный). Затем сели в автобус и поехали в центр Кронштадта. По центру экскурсия с гидом, который сопровождал в автобусе. Посетили центральный парк, набережную, Морской собор. Затем сели в автобус и вернулись в СПб. Все четко. Гид с юмором. Очень познавательно и не скучно). Рекомендую.
24 августа 2020
Леонид-молодец
10 августа 2020
Очень интересная экскурсия, потрясающие знания гида, большое спасибо!
9 августа 2020
Информации на экскурсии для ознакомления с Кронштадтом дается достаточно. Если думаете какую экскурсию выбрать берите эту. У нас основным экскурсоводом был Леонид. Хороший рассказчик. Не понравилась часть экскурсии на кораблике. Очень неинтересно, нудно пробубнил/прочитал, ошибаясь в словах! экскурсовод мужчина.
9 августа 2020
Экскурсия насыщенная и разноплановая, тут и основные достопримечательности города, и форты, красивые виды с воды и техническое оснащениа маяков. Поэтому за день не так сильно утомляешься. Гид понравился, терпелив к людям, все паузы, техничесуие задержки заполнял интересными рассказами.
9 августа 2020
Абсолютно стандартный экскурсионный групповой продукт, которых море предлагается у Гостинного двора, но этот к тому же слишком дорог и плохо организован. Из-за накладок в организации приходилось просто ждать уйму времени. В итоге лучше бы мы сами съездили без экскурсии. Я бы на месте Трипстера постеснялся такие экскурсии продавать.
Ирина
Ответ гида:Константин, здравствуйте! 08. 08 у принимающей стороны групп в Кронштадте сломался теплоход, в связи с невозможностью оперативной замены теплохода, гид вынужден был изменить программу, чтобы подстроится под расписание другого теплохода. В связи с этим были небольшие ожидания. В вашей группе были еще путешественники с Трипстера, жалоб от них не поступало, а наоборот, написали положительный отзыв. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию, мы, со своей стороны, не застрахованы от поломок теплохода. Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях. С уважением, Ирина
8 августа 2020
Добрый день! Спасибо за познавательную экскурсию! Игорь очень интересно рассказывал всю дорогу до Кронштадта, во время посещения этого города.
8 августа 2020
Экскурсия так себе. Уехали позже на 30 мин, реклама то дисков с Питером, то Мариинского театра. Гид Игорь- нервный и потеряный бегал по салону автобуса и пять раз просил проверить билеты кому он не оторвал контроль. Мы думали он расплачится. Расказывал много, но монотонно и не интересно. Когда приехали в форт Константин - вообще не о чем не предупредил, двое не попали на катер. Девушка, про маяки расказывала прекрасно, мертвого заинтересует. И все пожалуй, остальные тухлые. Поездку не советую с этим гидом.
3 августа 2020
Мы часто бываем на экскурсиях, как а России, так и в других странах. Но, даже если сравнивать с российскими, ещё никогда экскурсия не была так плохо организована. Выезд должен быть в 11-15, в автобус пустили заранее, в 11-20 зашёл мужчина и начал рекламировать и показывать календари, диски, книги, минут 15. Сначала я подумала, что это и есть гид, спросила «когда начнется экскурсия?», он ответил, что-то типа «потерпите, мы 3 месяца сидели, нам заработать нужно... ». У меня было чувство, что воруют мое время. Потом прибежал гид, который до этого мужчины уже входил в автобус. То есть это по их договоренности. Выехали мы в 11-40. Это не 5 минут, это целых 25 минут. Доехали до форта, по дороге гид Леонид рассказывал, вроде и интересно, но настроение уже было испорчено. На форте Константин он передал нас другому экскурсоводу, который все время торопился, и несколько раз говорил, что у нас мало или нет времени, и что у него следующая экскурсия. Далее отвёл нас в музей маяков и передал гиду Соне, вот она молодец, и рассказала интересно, и видно, что ей нравится то, чем она занимается. Пришёл Леонид, кивнул ей и она закончила, Нас повели на теплоходную экскурсию, у причала мы ждали минут 15, при этом он сказал после теплохода ждать его тут же. Сама экскурсия на теплоходе неплохая, гид пожилой мужчина неплохо рассказывал, после теплохода мы и ещё несколько человек остались ждать возле причала, как сказал Леонид. Ни его ни других туристов с нашего автобуса не было. Уточнила у других, кто стоял с нами «действительно, ли Леонид сказал ждать тут, вдруг мы не поняли, они подтвердили, он четко сказал ждать здесь». Стоим минут 10, прибегает Леонид, говорит, что они в автобусе, что нужно ехать, что времени мало, у нас ещё Кронштадт. Там уже было получше, за исключением того, что автобус ждал не в том месте, где указал при высадке Леонид, а в другом, и все шли сначала в одну сторону, потом в другую. Свободного времени, данного у морского собора в общем-то хватило. Что не понравилось ещё, на обратной дороге гид Леонид обсуждал с водителем автобуса других гидов, причём нелицеприятно. Это крайне не этично, могли это сделать в другом месте, чтобы не слышали туристы, да и не отвлекать водителя от дороги, это небезопасно. Подитожу: с агенством больше не поеду, а раз на вашем сайте не видно, кто организатор экскурсии, то и Трипстер больше не выберу.
Ирина
Ответ гида:Юлия, добрый день! Благодарим за обратный отзыв об экскурсии, он очень важен для улучшения нашей работы. Очень сожалею, что Вам не понравилась экскурсия и вы поставили среднюю оценку. Экскурсия была задержана на 15 минут, так как ждали 4 туристов, они опаздывали из-за «пробок» на Невском проспекте. Экскурсовод Леонид работает в нашей компании давно, туристы его любят и не жалуются. Возможно у Вас испортился настрой и впечатление от экскурсии из-за задержки автобуса. Со слов водителя и Леонида обсуждений других гидов не было. С гидами и водителями еще раз проведена беседа о недопустимости таких обсуждений. Будем рады видеть Вас на наших экскурсиях. С уважением, Ирина
20 октября 2019
Съездили на экскурсию в Крондштат. Всё очень понравилось! За всю долгую 6часовую экскурсию экскурсоводов было 4. Основной экскурсовод- Игорь, речь грамотная, приятная во всех отношениях. Узнали много нового из истории города и страны, посетили форт Константин изнутри, были в музее маяков- супер!Покатались на кораблике, посмотрели на город и на форты со стороны залива. Погода была замечательная, на удивление, несмотря на октябрь. Рекомендую всем к обязательному посещению!
11 октября 2019
У гида приятная, плавная речь. Рассказ интересный, но мы ожидали немного другого. Хотелось больше информации о становлении Кронша, нежели о том, почему дом назвали итальянским. Безумно понравился гид в форту Александр и музее маяков!
8 октября 2019
Экскурсия замечательная гиды очень компетентны и владеют информацией полностью Можно только предложить в автобусной ее части информацуию разделить на две части до морской прогулки и после Очень понравился музей маяков и Морской Собор Всем большое спасибо
Ещё 32 отзыва

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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