Весь Петербург, Петропавловская крепость - Мифы и легенды (в мини-группе)

Всего за три часа мы с вами успеем объехать весь исторический центр Петербурга, чтобы наяву увидеть места из городских

5
22 отзыва
Мини-группа
Всего за три часа мы с вами успеем объехать весь исторический центр Петербурга, чтобы наяву увидеть места из городских легенд, прозы и поэзии великих авторов.

Наша экскурсия проводится в мини-группе, так что гид сможет уделить внимание всем участникам и ответить на любые интересующие вас вопросы.
Весь Петербург, Петропавловская крепость - Мифы и легенды (в мини-группе)
Весь Петербург, Петропавловская крепость - Мифы и легенды (в мини-группе)
Весь Петербург, Петропавловская крепость - Мифы и легенды (в мини-группе)
Весь Петербург, Петропавловская крепость - Мифы и легенды (в мини-группе)
Весь Петербург, Петропавловская крепость - Мифы и легенды (в мини-группе)
Весь Петербург, Петропавловская крепость - Мифы и легенды (в мини-группе)

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Петропавловская крепость
  • Храм Спаса-На-Крови
  • Казанский собор
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Дворцовая площадь
  • Марсово поле
  • Ростральные колонны
  • Домик Петра
  • Крейсер Аврора
  • Смольный собор
  • И др
Исторический центр города в мини-группах
В этом году на дневных экскурсиях мы дополнили программу — увеличили время экскурсии и вашему вниманию будет представлена 3-х часовая обзорная экскурсия по историческому центру с посещением Петропавловской крепости и повествованием сочетающим легенды и мифы любимого города.
На обзорной автобусной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности Санкт-Петербурга: Неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, площади Искусств, стрелки Васильевского острова, Марсова поля. Вас ждут красивые невские набережные, величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и ограды, исторические памятники императорам и полководцам.
Экскурсия продлится полные 3 часа с остановками у Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, на стрелке Васильевского острова, на Дворцовой площади у храма Спас на Крови и по желанию гостей у Крейсера Аврора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Станция метро Пушкинская
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, пятница, суббота, воскресенье — в 10:00, 13:30, 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг, пятница, суббота, воскресенье — в 10:00, 13:30, 17:00

Отзывы от туристов

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