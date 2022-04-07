Исторический центр города в мини-группах

В этом году на дневных экскурсиях мы дополнили программу — увеличили время экскурсии и вашему вниманию будет представлена 3-х часовая обзорная экскурсия по историческому центру с посещением Петропавловской крепости и повествованием сочетающим легенды и мифы любимого города.

На обзорной автобусной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности Санкт-Петербурга: Неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, площади Искусств, стрелки Васильевского острова, Марсова поля. Вас ждут красивые невские набережные, величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и ограды, исторические памятники императорам и полководцам.

Экскурсия продлится полные 3 часа с остановками у Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, на стрелке Васильевского острова, на Дворцовой площади у храма Спас на Крови и по желанию гостей у Крейсера Аврора.