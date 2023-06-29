Весь Петербург с 40-метровой колокольни

Подняться на башню Владимирского собора и увидеть новые ракурсы Северной столицы

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Город Петра умеет удивлять. Есть в нём места, откуда Петропавловский собор кажется соседом Спаса на Крови. Где крыши самых знаковых построек Невского проспекта делают их неузнаваемыми. Я отведу вас в это место по 212 ступенькам — узким и широким, металлическим и деревянным. Открою новое лицо тысячеликого Санкт-Петербурга.
Весь Петербург с 40-метровой колокольни
Весь Петербург с 40-метровой колокольни
Весь Петербург с 40-метровой колокольни
Весь Петербург с 40-метровой колокольни
Весь Петербург с 40-метровой колокольни
Весь Петербург с 40-метровой колокольни
Весь Петербург с 40-метровой колокольни
Весь Петербург с 40-метровой колокольни
Ближайшие даты:
31
авг
3
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Владимирская площадь. Я расскажу, почему район, в котором мы находимся, называется Дворцовой слободой, познакомлю с Владимирской площадью и её интересными постройками: например, домом Антона Дельвига — лицейского друга Пушкина. Вы также узнаете, как дома преобразуются в торговые центры, на примере «Владимирского пассажа».

Собор Владимирской иконы Божией Матери. Храму более 200 лет, его прихожанами были Достоевский, Римский-Корсаков и другие известные личности. Но однажды он чуть было не превратился в вестибюль станции метро. Мы осмотрим собор снаружи, а посетить его вы сможете самостоятельно после экскурсии.

Колокольня Владимирского собора. Мы преодолеем 212 ступенек (одна из которых напомнит о блокадных временах) и окажемся на высоте 41 метра над городом. Определим, насколько близко стоят друг к другу Спас на Крови и Петропавловский собор. Попробуем по крышам и куполам угадать самые знаковые постройки Невского проспекта.

Организационные детали

  • Подъём на колокольню разрешён строго с 7 лет
  • Билет на колокольню входит в стоимость экскурсии
  • После завершения экскурсии вы можете находиться на смотровой площадке неограниченное количество времени. Колокольня работает до 19:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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D
29 июня 2023
Прекрасный способ провести час времени с пользой в центре! Экскурсия не длинная, поэтому устать не успеваешь, много интересный фактов о площади, зданиях рядом и, конечно, о соборе и колокольне. Место пока не так нахожено как, например, обзорная площадка Исаакия, поэтому людей на колокольне мало, можно неспешно пройтись и пофотографировать даже после экскурсии.
А если подгадать время, то можно ещё и насладиться перезвоном прямо среди колоколов!
Александра
29 июня 2023
Классный опыт посещения малоизвестной смотровой площадки в центре Питера. Если вы уже были, например, на колоннаде Исаакия, то виды отсюда вас приятно удивят новизной и разнообразием.
В начале экскурсии обошли Владимирскую площадь, и Виктор рассказал об истории района и зданий. Потом поднялись на колокольню. Подъем достаточно комфортный: лестницы в основном широкие и удобные, можно вблизи взглянуть на колокола и изучить экспозицию об истории храма и колокольни.
Со смотровой открывается 360-градусная панорама, видны все основные достопримечательности, гид показывает и рассказывает, где что находится, можно задавать вопросы. Готовьтесь, что на высоте может быть ветрено!
Получился очень продуктивный час, коротко и емко, для меня было много новой информации, Виктор приятный собеседник и профессиональный гид. Могу рекомендовать эту экскурсию тем, кто думает, что уже все посмотрел в Питере)
Спасибо!
Классный опыт посещения малоизвестной смотровой площадки в центре Питера. Если вы уже были, например, на колоннадеКлассный опыт посещения малоизвестной смотровой площадки в центре Питера. Если вы уже были, например, на колоннадеКлассный опыт посещения малоизвестной смотровой площадки в центре Питера. Если вы уже были, например, на колоннадеКлассный опыт посещения малоизвестной смотровой площадки в центре Питера. Если вы уже были, например, на колоннадеКлассный опыт посещения малоизвестной смотровой площадки в центре Питера. Если вы уже были, например, на колоннаде

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