Подняться на башню Владимирского собора и увидеть новые ракурсы Северной столицы
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сен
Описание
Что вас ожидает
Владимирская площадь. Я расскажу, почему район, в котором мы находимся, называется Дворцовой слободой, познакомлю с Владимирской площадью и её интересными постройками: например, домом Антона Дельвига — лицейского друга Пушкина. Вы также узнаете, как дома преобразуются в торговые центры, на примере «Владимирского пассажа».
Собор Владимирской иконы Божией Матери. Храму более 200 лет, его прихожанами были Достоевский, Римский-Корсаков и другие известные личности. Но однажды он чуть было не превратился в вестибюль станции метро. Мы осмотрим собор снаружи, а посетить его вы сможете самостоятельно после экскурсии.
Колокольня Владимирского собора. Мы преодолеем 212 ступенек (одна из которых напомнит о блокадных временах) и окажемся на высоте 41 метра над городом. Определим, насколько близко стоят друг к другу Спас на Крови и Петропавловский собор. Попробуем по крышам и куполам угадать самые знаковые постройки Невского проспекта.
Организационные детали
- Подъём на колокольню разрешён строго с 7 лет
- Билет на колокольню входит в стоимость экскурсии
- После завершения экскурсии вы можете находиться на смотровой площадке неограниченное количество времени. Колокольня работает до 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Владимирская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
А если подгадать время, то можно ещё и насладиться перезвоном прямо среди колоколов!
В начале экскурсии обошли Владимирскую площадь, и Виктор рассказал об истории района и зданий. Потом поднялись на колокольню. Подъем достаточно комфортный: лестницы в основном широкие и удобные, можно вблизи взглянуть на колокола и изучить экспозицию об истории храма и колокольни.
Со смотровой открывается 360-градусная панорама, видны все основные достопримечательности, гид показывает и рассказывает, где что находится, можно задавать вопросы. Готовьтесь, что на высоте может быть ветрено!
Получился очень продуктивный час, коротко и емко, для меня было много новой информации, Виктор приятный собеседник и профессиональный гид. Могу рекомендовать эту экскурсию тем, кто думает, что уже все посмотрел в Питере)
Спасибо!