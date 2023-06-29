Город Петра умеет удивлять. Есть в нём места, откуда Петропавловский собор кажется соседом Спаса на Крови. Где крыши самых знаковых построек Невского проспекта делают их неузнаваемыми. Я отведу вас в это место по 212 ступенькам — узким и широким, металлическим и деревянным. Открою новое лицо тысячеликого Санкт-Петербурга.

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Описание

Что вас ожидает

Владимирская площадь. Я расскажу, почему район, в котором мы находимся, называется Дворцовой слободой, познакомлю с Владимирской площадью и её интересными постройками: например, домом Антона Дельвига — лицейского друга Пушкина. Вы также узнаете, как дома преобразуются в торговые центры, на примере «Владимирского пассажа».

Собор Владимирской иконы Божией Матери. Храму более 200 лет, его прихожанами были Достоевский, Римский-Корсаков и другие известные личности. Но однажды он чуть было не превратился в вестибюль станции метро. Мы осмотрим собор снаружи, а посетить его вы сможете самостоятельно после экскурсии.

Колокольня Владимирского собора. Мы преодолеем 212 ступенек (одна из которых напомнит о блокадных временах) и окажемся на высоте 41 метра над городом. Определим, насколько близко стоят друг к другу Спас на Крови и Петропавловский собор. Попробуем по крышам и куполам угадать самые знаковые постройки Невского проспекта.

Организационные детали