Приозерск. Крепость Кексгольм – Стрелецкий Острог: экскурсия – Сортавала: обзорная экскурсия – парк Ваккосалми –водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала": экскурсия
новогодние гуляния – Залив Кирьявалахти –Онежская набережная – заповедник Кивач – Марциальные Воды – вотчина карельского Деда Мороза: питомник хаски и северных оленей
саамская деревня
подворье домашних животных –деревня Киндасово: новогодний интерактив и чаепитие “по-карельски” – Старая Слобода – Александро-Свирский монастырь – комплекс “Фермерская Усадьба”
Мчим навстречу приключениям в большое сказочное путешествие. За четыре дня насыщенной экскурсионной программы вы увидите основные достопримечательности 🏛️ и красоты зимней Карелии. Это время семьи и волшебства, во время которого Вы окунетесь в магию январских каникул, поучаствуйте в заводных интерактивах, встретитесь с настоящим карельским Дедом Морозом, загадаете самые сокровенные желания можете заранее отправить письмо в самое сердца севера - в вотчину Талви Укко.
Что входит
⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
⬤ Трансфер на комфортабельных автобусах Премиум-класса
⬤ Авторские трассовые экскурсии
⬤ Проживание в отеле выбранной категории в г. Сортавала (1 ночь)
⬤ Проживание в отеле выбранной категории г. Петрозаводск (2 ночи)
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Входные билеты в парк "Рускеала"
⬤ Обзорная экскурсия в "Рускеала" с лицензированным гидом парка
⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски
⬤ Посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»
⬤ Посещение вотчины карельского Деда Мороза
⬤ Экскурсия по оленьей ферме
⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
⬤ Интерактивная экскурсия в саамской деревне
⬤ Осмотр крепости Корела
⬤ Экскурсия по бальнеологическому курорту “Марциальные воды”
⬤ Посещение подворья домашних животных
⬤ Катание на финских санях
⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми»
⬤ Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску
⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
⬤ Интерактивная экскурсия в музее «Стрелецкий Острог»
⬤ Интерактивная программа в деревне Киндасово
⬤ Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
⬤ Посещение Александро-Свирского монастыря
⬤ Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
Что не входит
⬤ Комплексные обеды от 350 руб. /чел.
⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (прокат спортивного оборудования, троллей, веревочный парк и другое) оплачивается по ценам парка
⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски согласно прайсу объекта
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.