Мчим навстречу приключениям в большое сказочное путешествие. За четыре дня насыщенной экскурсионной программы вы увидите основные достопримечательности 🏛️ и красоты зимней Карелии. Это время семьи и волшебства, во время которого Вы окунетесь в магию январских каникул, поучаствуйте в заводных интерактивах, встретитесь с настоящим карельским Дедом Морозом, загадаете самые сокровенные желания можете заранее отправить письмо в самое сердца севера - в вотчину Талви Укко.