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Веселые январские каникулы в Карелии

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Веселые январские каникулы в Карелии
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 96 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 17 950 ₽ за человека

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Веселые январские каникулы в Карелии
Веселые январские каникулы в Карелии

Что вы увидите

  • Приозерск. Крепость Кексгольм – Стрелецкий Острог: экскурсия – Сортавала: обзорная экскурсия – парк Ваккосалми –водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала": экскурсия
  • новогодние гуляния – Залив Кирьявалахти –Онежская набережная – заповедник Кивач – Марциальные Воды – вотчина карельского Деда Мороза: питомник хаски и северных оленей
  • саамская деревня
  • подворье домашних животных –деревня Киндасово: новогодний интерактив и чаепитие “по-карельски” – Старая Слобода – Александро-Свирский монастырь – комплекс “Фермерская Усадьба”
Мчим навстречу приключениям в большое сказочное путешествие. За четыре дня насыщенной экскурсионной программы вы увидите основные достопримечательности 🏛️ и красоты зимней Карелии. Это время семьи и волшебства, во время которого Вы окунетесь в магию январских каникул, поучаствуйте в заводных интерактивах, встретитесь с настоящим карельским Дедом Морозом, загадаете самые сокровенные желания можете заранее отправить письмо в самое сердца севера - в вотчину Талви Укко.
Что входит
  • ⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • ⬤ Трансфер на комфортабельных автобусах Премиум-класса
  • ⬤ Авторские трассовые экскурсии
  • ⬤ Проживание в отеле выбранной категории в г. Сортавала (1 ночь)
  • ⬤ Проживание в отеле выбранной категории г. Петрозаводск (2 ночи)
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Входные билеты в парк "Рускеала"
  • ⬤ Обзорная экскурсия в "Рускеала" с лицензированным гидом парка
  • ⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • ⬤ Посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»
  • ⬤ Посещение вотчины карельского Деда Мороза
  • ⬤ Экскурсия по оленьей ферме
  • ⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в саамской деревне
  • ⬤ Осмотр крепости Корела
  • ⬤ Экскурсия по бальнеологическому курорту “Марциальные воды”
  • ⬤ Посещение подворья домашних животных
  • ⬤ Катание на финских санях
  • ⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • ⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми»
  • ⬤ Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску
  • ⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • ⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в музее «Стрелецкий Острог»
  • ⬤ Интерактивная программа в деревне Киндасово
  • ⬤ Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
  • ⬤ Посещение Александро-Свирского монастыря
  • ⬤ Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
Что не входит
  • ⬤ Комплексные обеды от 350 руб. /чел.
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (прокат спортивного оборудования, троллей, веревочный парк и другое) оплачивается по ценам парка
  • ⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски согласно прайсу объекта
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Веселые январские каникулы в Карелии
Веселые январские каникулы в Карелии
Веселые январские каникулы в Карелии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
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