Легендарный крейсерС началом Великой Отечественной войны крейсер «Аврора» и его экипаж встали на защиту г. Ленинграда. Сражаясь на дальних (Чудская военная флотилия) и ближних (Воронья гора) подступах к городу, авроровцы своим героизмом вписали славную страницу в историю 📖 своего корабля. Весь период ленинградской блокады 1941-1944 гг. «Аврора» стояла у стенки в порту Ораниенбаума (г. Ломоносов), подвергаясь систематическим обстрелам и бомбардировкам. Корпус корабля получил много пробоин, принял большое количество воды и сел на грунт, но небольшой экипаж мужественно боролся за жизнь своего корабля. В июле 1944г. крейсер подняли с грунта и поставили в ремонт.

В 1948 г. крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до1956г. использовался как учебная база Ленинградского нахимовского училища.

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