  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Входной билет на крейсер «Аврора»

Крейсер А.
Крейсер А. – Гид из Санкт-Петербурга
Знаменитый бронепалубный крейсер «Аврора» был спущен на воду в мае 1900 года и введен в эксплуатацию три года спустя.

Назвали его в честь одноименного парусного фрегата, прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны, в 1854 году.

Крейсер «Аврора» был вооружен 42 пушками четырех различных калибров, тремя торпедными аппаратами.

Полное водоизмещение его — 7130 тонн, а толщина брони — от 63, 5 мм на палубе до 152 мм — на рубке.

Идти он мог со скоростью 19, 2 узла, а максимальная дальность его составляла 4000 морских миль.

Экипаж крейсера насчитывал 570 человек, в том числе 20 офицеров.

Длина крейсера составляет 126, 8 метров, ширина — 16, 8 метров, а глубина осадки — 6, 4 метров.
Задать вопрос
Входной билет на крейсер «Аврора»
Входной билет на крейсер «Аврора»

Что вы увидите

  • крейсер Аврора
Легендарный крейсерС началом Великой Отечественной войны крейсер «Аврора» и его экипаж встали на защиту г. Ленинграда. Сражаясь на дальних (Чудская военная флотилия) и ближних (Воронья гора) подступах к городу, авроровцы своим героизмом вписали славную страницу в историю 📖 своего корабля. Весь период ленинградской блокады 1941-1944 гг. «Аврора» стояла у стенки в порту Ораниенбаума (г. Ломоносов), подвергаясь систематическим обстрелам и бомбардировкам. Корпус корабля получил много пробоин, принял большое количество воды и сел на грунт, но небольшой экипаж мужественно боролся за жизнь своего корабля. В июле 1944г. крейсер подняли с грунта и поставили в ремонт.
В 1948 г. крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до1956г. использовался как учебная база Ленинградского нахимовского училища.
Обратите внимание, в стоимость входит входной билет 🎫 на тематическую-лекцию экскурсию ⛳ на Авроре, можно заказать тут.
Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Экскурсия
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 2/4
Входной билет на крейсер «Аврора»
Входной билет на крейсер «Аврора»
Входной билет на крейсер «Аврора»
Входной билет на крейсер «Аврора»

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Крейсер А.
Крейсер А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1504 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
738 отзывов