82 отзыва оставили туристы

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Входной билет в Нижний парк Петергофа

4.3
82 отзыва
Нижний п.
Нижний п. – Гид из Санкт-Петербурга
Попасть к знаменитым петергофским фонтанам с максимальным комфортом, без очередей и долгого ожидания.
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  • 🎫Онлайн билеты
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  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи

  • 600 ₽ за человека

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Входной билет в Нижний парк Петергофа
По французскому образцу Вы попадете в Нижний парк 🌳 Петергофа, который создавался по образцу версальских садов одними из лучших французских архитекторов. Планировку парка определяют две системы аллей, расходящихся от Большого дворца и дворца Марли. Здесь вы найдете знаменитые каскады – "Большой" (в центральной части, у подножия парадного дворца), "Шахматную гору" (в восточной части), "Золотую гору" (в западной части) и "Львиный" каскад. Промокнете под фонтанами-шутихами и увидите знаменитого Самсона, разрывающего пасть льву. Важно знать:• Билет 🎫 можно использовать в течение двух часов после забронированного времени
  • Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу. При отсутствии документа Вам будет отказано в посещении. Возврат денежных средств за льготный билет, в данном случае, не производится.
  • Заказ, состоящий только из бесплатных Билетов, не может быть сформирован. Льготные билеты можно оформить в дежурной кассе ГМЗ «Петергоф» в день посещения при предъявлении документов, подтверждающих льготу.
  • В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) количество посетителей музейных объектов ГМЗ «Петергоф» ограничено
  • Вход на территорию музейного объекта предоставляется индивидуальным посетителям в масках!
  • Обратите внимание, что стоимость входного ваучера в парк у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров. Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди. Мы не выкупаем билеты заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • Билет в парк
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Разводная ул., 2

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Нижний п.
Нижний п.
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82 отзыва оставили туристы

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