82 отзыва оставили туристы

По французскому образцу Вы попадете в Нижний парк 🌳 Петергофа, который создавался по образцу версальских садов одними из лучших французских архитекторов. Планировку парка определяют две системы аллей, расходящихся от Большого дворца и дворца Марли. Здесь вы найдете знаменитые каскады – "Большой" (в центральной части, у подножия парадного дворца), "Шахматную гору" (в восточной части), "Золотую гору" (в западной части) и "Львиный" каскад. Промокнете под фонтанами-шутихами и увидите знаменитого Самсона, разрывающего пасть льву. Важно знать:• Билет 🎫 можно использовать в течение двух часов после забронированного времени

Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу. При отсутствии документа Вам будет отказано в посещении. Возврат денежных средств за льготный билет, в данном случае, не производится.

Заказ, состоящий только из бесплатных Билетов, не может быть сформирован. Льготные билеты можно оформить в дежурной кассе ГМЗ «Петергоф» в день посещения при предъявлении документов, подтверждающих льготу.

В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) количество посетителей музейных объектов ГМЗ «Петергоф» ограничено

Вход на территорию музейного объекта предоставляется индивидуальным посетителям в масках!

Обратите внимание, что стоимость входного ваучера в парк у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров. Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди. Мы не выкупаем билеты заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.