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Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора

3.3
65 отзывов
Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Электронный ваучер, позволяющий пройти на Колоннаду Исаакиевского собора без очередей и траты времени.

Ваучер высылается на вашу электронную почту после оформления заявки и оплаты.

На колоннаде работает аудиогид, который поможет разобраться в панораме города на Неве.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура

  • 400 ₽ за человека

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Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора

Что вы увидите

  • Колоннада Исаакиевского собора
Поднявшись на колоннаду Исаакиевского собора можно полюбоваться видами города с высоты 43 метра. Для того, чтобы попасть на смотровую площадку, нужно преодолеть более пяти сотен ступенек лестницы.
Незабываемые впечатления гарантированы при посещении колоннады в вечернее время. Переливающийся огнями Петербург с высоты птичьего полета — это потрясающее зрелище. Сверху можно увидеть и разводку мостов на Неве, и красочную подсветку городских набережных.
Что входит
  • Входной билет на Колоннаду Исаакиевского Собора
  • Увлекательная аудиоэкскурсия на колоннаде
  • Незабываемые и красивые панорамные ракурсы Санкт-Петербурга с 43 метровой высоты
  • Возможность обогатит ваши знания о городе
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Исаакиевская пл., 4
Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной ваучер на Колоннаду Исаакиевского собора

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник 8.
Спутник 8.
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65 отзывов оставили туристы

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