Поднявшись на колоннаду Исаакиевского собора можно полюбоваться видами города с высоты 43 метра. Для того, чтобы попасть на смотровую площадку, нужно преодолеть более пяти сотен ступенек лестницы.
Незабываемые впечатления гарантированы при посещении колоннады в вечернее время. Переливающийся огнями Петербург с высоты птичьего полета — это потрясающее зрелище. Сверху можно увидеть и разводку мостов на Неве, и красочную подсветку городских набережных.
Что входит
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского Собора
Увлекательная аудиоэкскурсия на колоннаде
Незабываемые и красивые панорамные ракурсы Санкт-Петербурга с 43 метровой высоты
Возможность обогатит ваши знания о городе
Что не входит
Экскурсионное обслуживание
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Исаакиевская пл., 4
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