Входной ваучер в музей-памятник "Исаакиевский собор" - один из наиболее значительных художественных музеев России, пользующийся известностью во многих зарубежных странах.

Исаакиевский собор - уникальный памятник отечественной архитектуры и один из лучших кафедральных соборов Европы. Это выдающийся образец русского культового искусства.

Художественное оформление собора включает крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX века, насчитывающее более 150 произведений. Среди них работы известных художников Василия Шебуева, Карла Брюллова, Фёдора Бруни. Свыше 300 статуй, скульптурных групп и рельефов выполнены Иваном Витали. Важную роль в художественно-декоративном убранстве играют более 60 мозаичных произведений русских мастеров. Несомненный интерес представляет один из крупнейших в России витражей площадью 28, 5 кв. м.

В оформлении интерьера многочисленные произведения живописи, мозаики, скульптуры, эффектное сочетание цветного камня и позолоты создают богатейшую цветовую гамму