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Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор

3.6
0 отзывов
Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Величественный Исаакиевский собор - настоящий must see для всех гостей Санкт-Петербурга.

Мы предлагаем посетить его без проведения утомительных часов в очереди.

Вы сможете увидеть последнюю работу Брюллова, поискать серебристого голубя под куполом и при желании забраться на колоннаду.
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Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор

Что вы увидите

  • Исаакиевский Собор
  • Колоннада Исаакиевского собора
Входной ваучер в музей-памятник "Исаакиевский собор" - один из наиболее значительных художественных музеев России, пользующийся известностью во многих зарубежных странах.
Исаакиевский собор - уникальный памятник отечественной архитектуры и один из лучших кафедральных соборов Европы. Это выдающийся образец русского культового искусства.
Художественное оформление собора включает крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX века, насчитывающее более 150 произведений. Среди них работы известных художников Василия Шебуева, Карла Брюллова, Фёдора Бруни. Свыше 300 статуй, скульптурных групп и рельефов выполнены Иваном Витали. Важную роль в художественно-декоративном убранстве играют более 60 мозаичных произведений русских мастеров. Несомненный интерес представляет один из крупнейших в России витражей площадью 28, 5 кв. м.
В оформлении интерьера многочисленные произведения живописи, мозаики, скульптуры, эффектное сочетание цветного камня и позолоты создают богатейшую цветовую гамму
Что входит
  • Входной ваучер в Исаакиевский Собор
  • Возможность познакомиться ближе с уникальным местом, входящим в список обязательных для посещения
  • Незабываемые и красивые панорамные ракурсы Санкт-Петербурга с 43 метровой высоты
  • Возможность обогатит ваши знания о городе
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 4
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник 8.
Спутник 8.
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