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Видим невидимое: фото-прогулка по мистическому Петербургу

Валентина П.
Валентина П. – Гид из Санкт-Петербурга
Видим невидимое: фото-прогулка по мистическому Петербургу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Видим невидимое: фото-прогулка по мистическому Петербургу
Видим невидимое: фото-прогулка по мистическому Петербургу

Что вы увидите

  • Церковь Анненкирхе, сад Сен-Жермен, смоленское кладбище, доходный дом Григория Распутина.
Хотите с нами на фотопрогулку среди невидимого и видимого в городе призраков и легенд, что стоит на Неве?
Какие адреса нечасто пишут в стандартных путеводителях?
Как отличить правду от мистификаций и легенд?
Хотите узнать тайну 40 священников, похороненных на Смоленском кладбище?
Бывал ли великий мистификатор и алхимик Сен-Жермен в Петербурге в саду Сен-Жермен?
Откуда Распутин уехал к месту смерти и почему не предсказал свою кончину?
  • Анненкирхе
  • Анненкирхе – действующая лютеранская церковь ⛪ середины XVIII века с необычным интерьером. Ей пришлось пережить многое – пожар, безбожников, рокеров... Огонь превратил это удивительное место в уникальное пространство, где в настоящее время регулярно проходят концерты и выставки. Сегодня церковь открыта для всех желающих постичь ее тайны.
  • Сад Сен-Жермен
  • Шпион, авантюрист, с чьим именем связано множество тайн, из-за чего он остался одной из самых загадочных фигур в истории 📖 XVIII века. Подтвержденных данных о том, что граф был в Петербурге нет, но существует легенда, что он посетил Россию по приглашению художника Ротари, будто бы дружил с А. Г. и Г. Г. Орловыми и якобы содействовал государственному перевороту, в результате которого на трон взошла Екатерина II.
В 1759-1760 годах Сен-Жермен обращался к мадам де Помпадур и датскому королю Фредерику V с рядом проектов, в которых предлагал соорудить непотопляемый быстроходный корабль без парусов и безоткатное скорострельное орудие. Также – ремонтировал драгоценные камни и производил золото… Или нет?
  • Смоленское кладбище
  • Если вас интересует мистика, то стоит обратить внимание на одно из старейших в городе Смоленское кладбище, овеянное таинственными легендами. Самая знаменитая его часть – часовня святой Ксении Петербуржской, духовной покровительницы Петербурга. Существует легенда, что она сама выбрала дату и место захоронения. И, конечно, ее имя окутано множеством тайн.
  • Со Смоленским кладбищем связано пугающее предание о сорока священнослужителях, похороненных живьем. Собравшиеся перед огромной вырытой могилой священники должны были принять ужасное решение: либо отречься от своей веры, либо добровольно похоронить себя.
  • Доходный дом Распутина
В конце экскурсии 🧭 мы с вами заглянем во двор (при желании за дополнительную плату – и в квартиру), откуда Григорий Распутин уехал с Юсуповым в 1916 году к месту своего убийства. Чем знаменита эта квартира и какие известные посетители здесь бывали? Чем Распутин так очаровал женское население Петербурга и царскую семью? Был ли он гением или только хорошим пиарщиком своего времени? Какие легенды являются вымыслом, а какие задокументировали реальные события?
Бонус экскурсии: два моих авторских путеводителя: «Sекретный Петербург» и «Детский Питер».
Что входит
  • После экскурсии в течение 7-14 дней вы получите 100-300 фото с цветокоррекцией.
  • Бесплатный трансфер по центру города до/после экскурсии — по предварительной договоренности и возможности.
  • Вы получите мини-сувениры на память о фотопрогулке.
  • После бронирования мы готовы отправить полное портфолио (по вашему запросу).
  • Бонус: два моих авторских путеводителя: «Sекретный Петербург» и «Детский Питер».
Что не входит
  • Посещение квартиры Распутина оплачивается отдельно ( 800 руб. с чел. по предварительной договоренности).
Начало
🚩 м. Чернышевская
Место завершения
🏁 м. Приморская
Видим невидимое: фото-прогулка по мистическому Петербургу
Видим невидимое: фото-прогулка по мистическому Петербургу
Видим невидимое: фото-прогулка по мистическому Петербургу
Видим невидимое: фото-прогулка по мистическому Петербургу

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина П.
Валентина П.
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Валентина П. проводит ещё 2 экскурсии

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