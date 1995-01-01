Хотите с нами на фотопрогулку среди невидимого и видимого в городе призраков и легенд, что стоит на Неве?

Какие адреса нечасто пишут в стандартных путеводителях?

Как отличить правду от мистификаций и легенд?

Хотите узнать тайну 40 священников, похороненных на Смоленском кладбище?

Бывал ли великий мистификатор и алхимик Сен-Жермен в Петербурге в саду Сен-Жермен?

Откуда Распутин уехал к месту смерти и почему не предсказал свою кончину?

Анненкирхе

Анненкирхе – действующая лютеранская церковь ⛪ середины XVIII века с необычным интерьером. Ей пришлось пережить многое – пожар, безбожников, рокеров... Огонь превратил это удивительное место в уникальное пространство, где в настоящее время регулярно проходят концерты и выставки. Сегодня церковь открыта для всех желающих постичь ее тайны.

Сад Сен-Жермен

Шпион, авантюрист, с чьим именем связано множество тайн, из-за чего он остался одной из самых загадочных фигур в истории 📖 XVIII века. Подтвержденных данных о том, что граф был в Петербурге нет, но существует легенда, что он посетил Россию по приглашению художника Ротари, будто бы дружил с А. Г. и Г. Г. Орловыми и якобы содействовал государственному перевороту, в результате которого на трон взошла Екатерина II.

В 1759-1760 годах Сен-Жермен обращался к мадам де Помпадур и датскому королю Фредерику V с рядом проектов, в которых предлагал соорудить непотопляемый быстроходный корабль без парусов и безоткатное скорострельное орудие. Также – ремонтировал драгоценные камни и производил золото… Или нет?

Смоленское кладбище

Если вас интересует мистика, то стоит обратить внимание на одно из старейших в городе Смоленское кладбище, овеянное таинственными легендами. Самая знаменитая его часть – часовня святой Ксении Петербуржской, духовной покровительницы Петербурга. Существует легенда, что она сама выбрала дату и место захоронения. И, конечно, ее имя окутано множеством тайн.

Со Смоленским кладбищем связано пугающее предание о сорока священнослужителях, похороненных живьем. Собравшиеся перед огромной вырытой могилой священники должны были принять ужасное решение: либо отречься от своей веры, либо добровольно похоронить себя.

Доходный дом Распутина

В конце экскурсии 🧭 мы с вами заглянем во двор (при желании за дополнительную плату – и в квартиру), откуда Григорий Распутин уехал с Юсуповым в 1916 году к месту своего убийства. Чем знаменита эта квартира и какие известные посетители здесь бывали? Чем Распутин так очаровал женское население Петербурга и царскую семью? Был ли он гением или только хорошим пиарщиком своего времени? Какие легенды являются вымыслом, а какие задокументировали реальные события?

Бонус экскурсии: два моих авторских путеводителя: «Sекретный Петербург» и «Детский Питер».