Новый год - время чудес и волшебства. Предлагаем вам отметить его в кругу самых родных и близких людей. В приватной атмосфере небольшой группы отправимся в индивидуальное новогоднее приключение.

Праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни 🥧, фееричная шоу-программа и салют над мраморным каньоном сделают эту ночь по-настоящему сказочной!