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VIP-тур "Новогодняя Рускеала"

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 260 000 ₽ за экскурсию

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VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"

Что вы увидите

  • Приозерск: крепость Корела
  • водопады Ахвенкоски
  • экскурсия “Подземный космос” в Горном Парке
  • Горный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлечения
  • загородный клуб "Ламберг"
  • карельский зоопарк
  • питомник хаски
  • Сортавала
  • парк Ваккосалми и гора Кухавуори
  • исторический парк "Бастионъ"
Новый год - время чудес и волшебства. Предлагаем вам отметить его в кругу самых родных и близких людей. В приватной атмосфере небольшой группы отправимся в индивидуальное новогоднее приключение.
Праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни 🥧, фееричная шоу-программа и салют над мраморным каньоном сделают эту ночь по-настоящему сказочной!
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном микроавтобусе бизнес-класса
  • ⬤ Завтраки и обеды
  • ⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении трех дней тура
  • ⬤ Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти
  • ⬤ Размещение в индивидуальном коттедже на территории загородного отеля премиум класса «Времена Года»(2 ночи)
  • ⬤ Праздничный бранч с особым, расширенным меню
  • ⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • ⬤ Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
  • ⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • ⬤ Экскурсия по Рускеала «Подземный космос» в составе сборной группы (при покупке тура с банкетом)
  • ⬤ Экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон»
  • ⬤ Экскурсия в питомнике хаски
  • ⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ»
  • ⬤ Дополнительное свободное время в горном парке
  • ⬤ Дегустация карельских блюд в загородном клубе Ламберг
  • ⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в музее Северных Народов
  • ⬤ Посещение плавучей бани
  • ⬤ Билеты в карельский зоопарк
  • ⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
Что не входит
  • Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в горном парке «Рускеала»:
  • Взрослые - 9000р. чел.
  • Дети до 16 лет - 8000р. с новогодним подарком, 7500р. без новогоднего подарка
  • ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
  • ⬤ Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года» - 1 500 р. /чел.
Начало
🚩 Точка подачи определяется по согласованию
Место завершения
🏁 По согласованию мы осуществим
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"
VIP-тур "Новогодняя Рускеала"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
СканТур
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