Что вы увидите
- Приозерск: крепость Корела
- водопады Ахвенкоски
- экскурсия “Подземный космос” в Горном Парке
- Горный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлечения
- загородный клуб "Ламберг"
- карельский зоопарк
- питомник хаски
- Сортавала
- парк Ваккосалми и гора Кухавуори
- исторический парк "Бастионъ"
Новый год - время чудес и волшебства. Предлагаем вам отметить его в кругу самых родных и близких людей. В приватной атмосфере небольшой группы отправимся в индивидуальное новогоднее приключение.
Праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни 🥧, фееричная шоу-программа и салют над мраморным каньоном сделают эту ночь по-настоящему сказочной!
Что входит
- ⬤ Трансфер на комфортабельном микроавтобусе бизнес-класса
- ⬤ Завтраки и обеды
- ⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении трех дней тура
- ⬤ Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти
- ⬤ Размещение в индивидуальном коттедже на территории загородного отеля премиум класса «Времена Года»(2 ночи)
- ⬤ Праздничный бранч с особым, расширенным меню
- ⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
- ⬤ Дегустация карельских бальзамов и настоек
- ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
- ⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- ⬤ Экскурсия по Рускеала «Подземный космос» в составе сборной группы (при покупке тура с банкетом)
- ⬤ Экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон»
- ⬤ Экскурсия в питомнике хаски
- ⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- ⬤ Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ»
- ⬤ Дополнительное свободное время в горном парке
- ⬤ Дегустация карельских блюд в загородном клубе Ламберг
- ⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
- ⬤ Интерактивная экскурсия в музее Северных Народов
- ⬤ Посещение плавучей бани
- ⬤ Билеты в карельский зоопарк
- ⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
Что не входит
- Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в горном парке «Рускеала»:
- Взрослые - 9000р. чел.
- Дети до 16 лет - 8000р. с новогодним подарком, 7500р. без новогоднего подарка
- ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
- ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
- ⬤ Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года» - 1 500 р. /чел.
Начало
🚩 Точка подачи определяется по согласованию
Место завершения
🏁 По согласованию мы осуществим
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
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