Визит в ночную крепость

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Водно-пешеходная.

Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Мойка» (Чарли, Танго, Ребус), «Фонтанка» (Алеут, Странник) или «ПС» (Викинг, Командор). Указанное время, это - время отправления теплохода. Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Визит в ночную крепость
Визит в ночную крепость
Визит в ночную крепость
Визит в ночную крепость
Визит в ночную крепость
Визит в ночную крепость
Визит в ночную крепость

Что вас ожидает:

  • Аврора
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Академия наук
  • Академия художеств
  • Биржа
  • Медный всадник
  • Кунсткамера
  • Ростральные колоны
  • Здания Сената и Синода
  • Зимний дворец
  • Мраморный дворец
  • Летний сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас на уникальную пешеходно-водную экскурсию, которая начинается в самом сердце Петербурга – Петропавловской крепости. Вы встретитесь с экскурсоводом у Иоанновского моста на Кронверкской набережной, чтобы осмотреть равелины, бастионы и Петропавловский собор.

Далее теплоход отправится с центрального причала Петропавловской крепости и пройдет под разводными мостами - Дворцовым и Троицким.

В свете ночных огней перед вами предстанут парадные набережные с главными достопримечательностями: Зимним дворцом, Адмиралтейством, Кунсткамерой, Стрелкой Васильевского острова, крейсером «Аврора» и многими другими.

В завершении маршрута теплоход сделает две остановки на Кронверкской и Адмиралтейской набережных.

Программа

  • Пешеходная экскурсия по закрытой ночной Петропавловской крепости с профессиональным экскурсоводом.
  • Водная прогулка от Невских ворот под разводными мостами. Разведение 2 мостов.

• Водная прогулка от Невских ворот под разводными мостами. Разведение 2 мостов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 120 минут
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота в 23:55
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Вечерние
Ночные

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