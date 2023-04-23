Приглашаем вас на уникальную пешеходно-водную экскурсию, которая начинается в самом сердце Петербурга – Петропавловской крепости. Вы встретитесь с экскурсоводом у Иоанновского моста на Кронверкской набережной, чтобы осмотреть равелины, бастионы и Петропавловский собор.

Далее теплоход отправится с центрального причала Петропавловской крепости и пройдет под разводными мостами - Дворцовым и Троицким.

В свете ночных огней перед вами предстанут парадные набережные с главными достопримечательностями: Зимним дворцом, Адмиралтейством, Кунсткамерой, Стрелкой Васильевского острова, крейсером «Аврора» и многими другими.

В завершении маршрута теплоход сделает две остановки на Кронверкской и Адмиралтейской набережных.