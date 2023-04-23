Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Мойка» (Чарли, Танго, Ребус), «Фонтанка» (Алеут, Странник) или «ПС» (Викинг, Командор). Указанное время, это - время отправления теплохода. Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Что вас ожидает:
- Аврора
- Исаакиевский собор
- Петропавловская крепость
- Адмиралтейство
- Академия наук
- Академия художеств
- Биржа
- Медный всадник
- Кунсткамера
- Ростральные колоны
- Здания Сената и Синода
- Зимний дворец
- Мраморный дворец
- Летний сад
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вас на уникальную пешеходно-водную экскурсию, которая начинается в самом сердце Петербурга – Петропавловской крепости. Вы встретитесь с экскурсоводом у Иоанновского моста на Кронверкской набережной, чтобы осмотреть равелины, бастионы и Петропавловский собор.
Далее теплоход отправится с центрального причала Петропавловской крепости и пройдет под разводными мостами - Дворцовым и Троицким.
В свете ночных огней перед вами предстанут парадные набережные с главными достопримечательностями: Зимним дворцом, Адмиралтейством, Кунсткамерой, Стрелкой Васильевского острова, крейсером «Аврора» и многими другими.
В завершении маршрута теплоход сделает две остановки на Кронверкской и Адмиралтейской набережных.
Программа
- Пешеходная экскурсия по закрытой ночной Петропавловской крепости с профессиональным экскурсоводом.
- Водная прогулка от Невских ворот под разводными мостами. Разведение 2 мостов.
• Водная прогулка от Невских ворот под разводными мостами. Разведение 2 мостов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе 120 минут
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, Суббота в 23:55Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.