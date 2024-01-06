Описание

Приглашаем посетить один из самых роскошных дворцов Петербурга - Великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. С 1720 по 1862 года в нём находился не единожды перестроенный особняк, в последствии ставший дворцом. После 1862 года в нём стали организовывать различные сборы и приёмы. Дворец быстро полюбился высшему свету. В том же году участок на Дворцовой набережной выделили для строительства дворцов великим князьям Александру и Владимиру. С 1920 года дворец стал называться "Домом Учёных".