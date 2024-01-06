Владимирский дворец

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Владимирский дворец
Владимирский дворец
Владимирский дворец
Владимирский дворец

Что вас ожидает:

  • Владимирский дворец
  • Дом Учёных

Описание

Приглашаем посетить один из самых роскошных дворцов Петербурга - Великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. С 1720 по 1862 года в нём находился не единожды перестроенный особняк, в последствии ставший дворцом. После 1862 года в нём стали организовывать различные сборы и приёмы. Дворец быстро полюбился высшему свету. В том же году участок на Дворцовой набережной выделили для строительства дворцов великим князьям Александру и Владимиру. С 1920 года дворец стал называться "Домом Учёных".

Программа

  • Парадные залы;
  • Интерьеры дворца с первоначальным убранством;
  • Царская бибилиотека;
  • Великокняжеские кабинеты и др.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа 19 минут 48 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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