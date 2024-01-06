Что вас ожидает:
- Владимирский дворец
- Дом Учёных
Описание
Приглашаем посетить один из самых роскошных дворцов Петербурга - Великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. С 1720 по 1862 года в нём находился не единожды перестроенный особняк, в последствии ставший дворцом. После 1862 года в нём стали организовывать различные сборы и приёмы. Дворец быстро полюбился высшему свету. В том же году участок на Дворцовой набережной выделили для строительства дворцов великим князьям Александру и Владимиру. С 1920 года дворец стал называться "Домом Учёных".
Программа
- Парадные залы;
- Интерьеры дворца с первоначальным убранством;
- Царская бибилиотека;
- Великокняжеские кабинеты и др.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 13:00Экскурсия длится около 1 часа 19 минут 48 секундБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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