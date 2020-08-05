40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Водная экскурсия на развод мостов

Погрузиться в чарующую атмосферу ночного Петербурга и узнать больше о его символах

Афина
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Афина – экскурсионное агентство
Крылья мостов над темной рекой, отблески фонарей и фасады, еще более величественные с воды — вот рецепт волшебного петербургского вечера.

Такая прогулка 👣 на комфортном теплоходе поможет вам «раствориться» в Петербурге: слушая интересные рассказы, вы проплывете под кружевными сводами Фонтанки, выйдете на Большую Неву и станете свидетелями развода трех мостов.

700 за человека

У этой экскурсии40 отзывов
4
Водная экскурсия на развод мостов
Водная экскурсия на развод мостов

Что вас ожидает

Петербург под луной
Вы убедитесь, как вечерний наряд подходит Северной столице. Увидите пролеты мостов над водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. Успеете сделать отркрыточные фотографии, посидите на открытой палубе и поприветствуете аплодисментами разводящиеся мосты.

Коллекция главных достопримечательностей
Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Кунсткамера, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Аничков мост, Михайловский замок, Чижик-Пыжик — вот лишь часть символов Петербурга, мимо которых проплывет наш теплоход. А кульминацией станет развод мостов: Дворцовый и Троицкий вы увидите вблизи, а Благовещенский — издалека.

Маршрут

Фонтанка — Большая Нева (путешествие к Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка

Организационные детали

  • Просим быть на причале в 23.30, чтобы оформить билет и посадочный талон, избегая очередей. Время 23-45 на билете — рекомендуемое время посадки на теплоход, отправление теплохода в 00.15.
  • Детям до 3 лет бесплатно (без отдельного места)
  • При заказе для группы от 15 человек вы можете выбрать формат экскурсии с сопровождением гида. Организовать поездку с гидом можно при бронировании за сутки. Стоимость услуги — 150 руб. с каждого участника
  • Количество разводимых мостов может варьироваться из-за непредвиденных обстоятельств
  • На теплоходе есть открытая и теплая закрытая палуба с панорамными окнами. Рекомендуем занимать места на обеих палубах, иметь с собой теплую одежду, поскольку в ночное время во время водной экскурсии может быть прохладно (в настоящее время действует запрет на выдачу пледов пассажирам). Вследствие замкнутости пространства и шумопоглощения, на закрытой палубе качество аудио экскурсионного сопровождения — значительно выше.
Водная экскурсия на развод мостов
Водная экскурсия на развод мостов
Водная экскурсия на развод мостов
Водная экскурсия на развод мостов
Водная экскурсия на развод мостов

Экскурсия проводится ежедневно в 23:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на набережной Фонтанки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Афина
Афина
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Отличная экскурсия! Подвела погода, но на судне в таком случае можно уйти на закрытую палубу, откуда тоже все прекрасно видно. Интересный рассказ аудиогида.
5 августа 2020
Аудиогид не слышно на открытой палубе. Нужно выбирать или слушать и смотреть внутри, но там за стеклом ночью ничего не видно. Либо на палубе наслаждаться видами, но не слышать.
5 августа 2020
нужно чтобы на верхней палубе было так же хорошо слышно как внизу
4 августа 2020
Нашей компании очень понравилась прогулка. Разведение мостов выглядит впечатляюще. Аудиогид доступно и интересно провёл экскурсию. Рекомендую.
4 августа 2020
Теплоход сломался на середине маршрута, икепаж долго не комментировал. Нас высадили не в месте посадки и нам пришлось добираться домой.
3 августа 2020
Все было отлично, кроме погоды.
3 августа 2020
Прекрасно! Чистый катер, немного народа, как раз рассчитано правильно количество мест, хороший звук, всё слышно и видно. Несмотря на дождь увидели развод мостов по полной! Супер! Спасибо команде!!
2 августа 2020
Все хорошо. Только было холодно
2 августа 2020
Незабываемые впечатления.
1 августа 2020
Интересная ночная экскурсия. Гид вовремя и прекрасно подаёт материал. Хорошо, если рядом нет неадекватных пассажиров, которые пришли поесть
Ещё 30 отзывов

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