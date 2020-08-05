40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Петербург под луной

Вы убедитесь, как вечерний наряд подходит Северной столице. Увидите пролеты мостов над водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. Успеете сделать отркрыточные фотографии, посидите на открытой палубе и поприветствуете аплодисментами разводящиеся мосты.

Коллекция главных достопримечательностей

Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Кунсткамера, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Аничков мост, Михайловский замок, Чижик-Пыжик — вот лишь часть символов Петербурга, мимо которых проплывет наш теплоход. А кульминацией станет развод мостов: Дворцовый и Троицкий вы увидите вблизи, а Благовещенский — издалека.

Маршрут

Фонтанка — Большая Нева (путешествие к Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка