Петроград проводит ещё 2 экскурсии

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Водная прогулка на небольшом катере с капитаном

Петроград
Петроград – Гид из Санкт-Петербурга
Водная прогулка на небольшом катере с капитаном
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 200 ₽ за экскурсию

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Водная прогулка на небольшом катере с капитаном
Водная прогулка на небольшом катере с капитаном
Откройте для себя Петербург с воды, отправьтесь на прогулку 👣 на небольшом американском скоростном катере. Опытный капитан проведет вас самыми интересными маршрутами по рекам и каналам города, покажет нестандартные ракурсы и секретные места.
Увидеть Санкт-Петербург с воды – бесценно!
Что входит
  • прогулка длительностью 1 час на катере с капитаном
  • отправление и прибытие к базовому причалу
Что не входит
  • услуги экускуровода (от 2000 руб/час) - опционально
Начало и место завершения
🚩 Согласовывается отдельно
Водная прогулка на небольшом катере с капитаном
Водная прогулка на небольшом катере с капитаном
Водная прогулка на небольшом катере с капитаном

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Петроград
Петроград
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