Петроград проводит ещё 2 экскурсии

Откройте для себя Петербург с воды, отправьтесь на прогулку 👣 на небольшом американском скоростном катере. Опытный капитан проведет вас самыми интересными маршрутами по рекам и каналам города, покажет нестандартные ракурсы и секретные места.
Увидеть Санкт-Петербург с воды – бесценно!
Что входит
прогулка длительностью 1 час на катере с капитаном
отправление и прибытие к базовому причалу
Что не входит
услуги экускуровода (от 2000 руб/час) - опционально
Начало и место завершения
🚩 Согласовывается отдельно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.