Петроград проводит ещё 2 экскурсии

Откройте для себя Петербург с воды, отправьтесь на прогулку 👣 на небольшом американском скоростном катере. Опытный капитан проведет вас самыми интересными маршрутами по рекам и каналам города, покажет нестандартные ракурсы и секретные места.

Увидеть Санкт-Петербург с воды – бесценно!