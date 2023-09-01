В увлекательном формате погрузиться в историю кино и вспомнить любимые фильмы
Наблюдая, слушая и отвечая на вопросы, вы узнаете о прошлом и настоящем «Ленфильма», услышите множество интересных историй, а заодно посоревнуетесь за приз!
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Описание
Что вас ожидает
Что это за формат?
Я объединил информативную экскурсию и игру — так вы с лёгкостью погрузитесь в атмосферу советского кино и узнаете много нового. Вам предстоит отвечать на вопросы, рассматривать плакаты, угадывать названия кинокартин, мелодии из фильмов и фамилии актёров, вспоминать культовые фразы. За правильные ответы выдаются жетоны с баллами, а в конце победитель получает приз.
А что увидим?
Вы окажетесь возле «Ленфильма» и послушаете историю его возникновения. Прогуляетесь по бывшей улице братьев Васильевых — авторов фильма «Чапаев». Исследуете дворы и дома, где жили актёры и режиссёры советского кино. Побываете на местах съёмках «Шерлок Холмса» и «Старика Хоттабыча». Увидите граффити с В. Ливановым, А. Мироновым, Е. Евстигнеевым и многое другое.
Вы узнаете
- Какой развлекательный сад был на месте киностудии «Ленфильм» и при чём здесь аквариум
- Где и когда в Петербурге впервые показали фильмы братьев Люмьер
- Как Максим Горький стал первым в России кинокритиком и что из этого вышло
- Кто создал первое в Российской империи «синематографическое ателье»
- Почему Ленин из всех искусств важнейшим считал кино
- Где находился популярный среди киноактёров гастроном «Голливуд»
- Кому Дмитрий Шостакович проиграл в карты рояль и как это связано с «Ленфильмом»
- Как англичане признали Василия Ливанова лучшим Шерлоком Холмсом всех времён и народов
Кому подойдёт эта экскурсия
Несмотря на обилие интерактивов, программа вряд ли будет интересна детям, ведь здесь важна насмотренность. Участники будут максимально вовлечены, если они уже знакомы с советскими фильмами и актёрами.
Организационные детали
Это пешеходная программа без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Горьковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.