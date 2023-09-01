Ностальгируете по советским фильмам и хотите лучше узнать историю кинематографа? Тогда самое время посетить интерактивную экскурсию в формате прогулки-игры вокруг легендарной киностудии. Наблюдая, слушая и отвечая на вопросы, вы узнаете о прошлом и настоящем «Ленфильма», услышите множество интересных историй, а заодно посоревнуетесь за приз!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что это за формат?

Я объединил информативную экскурсию и игру — так вы с лёгкостью погрузитесь в атмосферу советского кино и узнаете много нового. Вам предстоит отвечать на вопросы, рассматривать плакаты, угадывать названия кинокартин, мелодии из фильмов и фамилии актёров, вспоминать культовые фразы. За правильные ответы выдаются жетоны с баллами, а в конце победитель получает приз.

А что увидим?

Вы окажетесь возле «Ленфильма» и послушаете историю его возникновения. Прогуляетесь по бывшей улице братьев Васильевых — авторов фильма «Чапаев». Исследуете дворы и дома, где жили актёры и режиссёры советского кино. Побываете на местах съёмках «Шерлок Холмса» и «Старика Хоттабыча». Увидите граффити с В. Ливановым, А. Мироновым, Е. Евстигнеевым и многое другое.

Вы узнаете

Какой развлекательный сад был на месте киностудии «Ленфильм» и при чём здесь аквариум

Где и когда в Петербурге впервые показали фильмы братьев Люмьер

Как Максим Горький стал первым в России кинокритиком и что из этого вышло

Кто создал первое в Российской империи «синематографическое ателье»

Почему Ленин из всех искусств важнейшим считал кино

Где находился популярный среди киноактёров гастроном «Голливуд»

Кому Дмитрий Шостакович проиграл в карты рояль и как это связано с «Ленфильмом»

Как англичане признали Василия Ливанова лучшим Шерлоком Холмсом всех времён и народов

Кому подойдёт эта экскурсия

Несмотря на обилие интерактивов, программа вряд ли будет интересна детям, ведь здесь важна насмотренность. Участники будут максимально вовлечены, если они уже знакомы с советскими фильмами и актёрами.

Организационные детали

Это пешеходная программа без дополнительных расходов.