Обращаем Ваше внимание, что посещение тюрьмы Кресты не возможно, т. к. это режимный действующий объект. Спасибо за понимание.
С местами, по которым Вы пройдете, неразрывно связана история 📖 революций в России. Вы увидите самую крупную тюрьму Европы – Кресты, в которой были заключены как большевики, так и члены Первой Гос. Думы и Временного Правительства
Вы увидите:
Уцелевшую оригинальную стену Финляндского вокзала, единственного вокзала, который действовал во время блокады Ленинграда
Жилой дом, в котором проживали рабочие Выборгской стороны
Литейный мост – второй постоянный мост, который проходит в наиболее глубокой части Невы и первым был освещен электричеством. Из-за трудностей при его строительстве погибло множество людей
Кресты –крупнейшую тюрьму в Европе, на пример которой опирались архитекторы других городов России при постройке тюрем.
Вы узнаете:
Почему царь заточил архитектора Крестов в им же построенную тюрьму и почему его камеру не могут найти до сих пор
Про самых известных заключенных Крестов – Л. Троцкого, Л. Н. Гумилёва, К. Рокоссовского и многих, многих других
Про быт преступников различных эпох, а также значения слов «малява», «шарашка», «баланда» и т. д.
Про самые громкие и необычные побеги из «Крестов», и, конечно же, про российского Робин Гуда – Лёньку Пантелеева
Что входит
Пешеходная прогулка с гидом
Что не входит
Личные расходы туристов
посещение тюрьмы "Кресты" (это режимный работающий объект, попасть в который не возможно)
Начало
🚩 станция метро "Площадь Ленина", на выходе из метро
Место завершения
🏁 недалеко от ст метро "Площадь Ленина"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.