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Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург

2.5
4 отзыва
Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Эта экскурсия ⛳ пройдет по Выборгской стороне, где с самого основания города строилось множество заводов и располагался промышленный центр Петербурга.

Вы увидите здание Финского вокзала, который был единственным действующим в годы блокады.

Узнаете о быте и жизни рабочих рубежа XIX-XX веков, о тех опасностях, с которыми им приходилось сталкиваться.
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 790 ₽ за человека

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Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург
Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург

Что вы увидите

  • Тюрьма «Кресты» снаружи
  • Литейный мост
  • Финляндский Вокзал
Обращаем Ваше внимание, что посещение тюрьмы Кресты не возможно, т. к. это режимный действующий объект. Спасибо за понимание.
С местами, по которым Вы пройдете, неразрывно связана история 📖 революций в России. Вы увидите самую крупную тюрьму Европы – Кресты, в которой были заключены как большевики, так и члены Первой Гос. Думы и Временного Правительства

Вы увидите:

  • Уцелевшую оригинальную стену Финляндского вокзала, единственного вокзала, который действовал во время блокады Ленинграда
  • Жилой дом, в котором проживали рабочие Выборгской стороны
  • Литейный мост – второй постоянный мост, который проходит в наиболее глубокой части Невы и первым был освещен электричеством. Из-за трудностей при его строительстве погибло множество людей
  • Кресты –крупнейшую тюрьму в Европе, на пример которой опирались архитекторы других городов России при постройке тюрем.

Вы узнаете:

  • Почему царь заточил архитектора Крестов в им же построенную тюрьму и почему его камеру не могут найти до сих пор
  • Про самых известных заключенных Крестов – Л. Троцкого, Л. Н. Гумилёва, К. Рокоссовского и многих, многих других
  • Про быт преступников различных эпох, а также значения слов «малява», «шарашка», «баланда» и т. д.
  • Про самые громкие и необычные побеги из «Крестов», и, конечно же, про российского Робин Гуда – Лёньку Пантелеева
Что входит
  • Пешеходная прогулка с гидом
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • посещение тюрьмы "Кресты" (это режимный работающий объект, попасть в который не возможно)
Начало
🚩 станция метро "Площадь Ленина", на выходе из метро
Место завершения
🏁 недалеко от ст метро "Площадь Ленина"
Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург
Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург
Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург
Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург
Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург
Вокруг «Крестов» — Бандитский Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
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4 отзыва оставили туристы

Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

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