Обращаем Ваше внимание, что посещение тюрьмы Кресты не возможно, т. к. это режимный действующий объект. Спасибо за понимание.

С местами, по которым Вы пройдете, неразрывно связана история 📖 революций в России. Вы увидите самую крупную тюрьму Европы – Кресты, в которой были заключены как большевики, так и члены Первой Гос. Думы и Временного Правительства

Вы увидите:

Уцелевшую оригинальную стену Финляндского вокзала, единственного вокзала, который действовал во время блокады Ленинграда

Жилой дом, в котором проживали рабочие Выборгской стороны

Литейный мост – второй постоянный мост, который проходит в наиболее глубокой части Невы и первым был освещен электричеством. Из-за трудностей при его строительстве погибло множество людей

Кресты –крупнейшую тюрьму в Европе, на пример которой опирались архитекторы других городов России при постройке тюрем.

Вы узнаете: