Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вокруг Старо-Невского проспекта

Исследовать малоизвестные уголки главной улицы города в компании профессионального гида

Приглашаю погулять по дальней части Невского проспекта — менее парадной, но тоже очень интересной! Вы пройдете от площади Восстания до площади Александра Невского, отклоняясь от центральной улицы и заглядывая в переулки. Рассмотрите старинный Феодоровский собор, граффити, необычные памятники и колоритные дворы.
Вокруг Старо-Невского проспекта
Вокруг Старо-Невского проспекта
Вокруг Старо-Невского проспекта
Вокруг Старо-Невского проспекта
Вокруг Старо-Невского проспекта
Вокруг Старо-Невского проспекта
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Описание

Что вас ожидает

Городские контрасты

Вы узнаете, почему Невский проспект получился «с изломом» и как Старо-Невский стал улицей высокой моды. Познакомитесь с ростовской храмовой архитектурой 16 века и выясните, можно ли производить молочные продукты прямо в церкви. Пройдете через типичные петербургские дворы и оцените креативный подход к оформлению их территории и парадных фасадов. А также раскроете, как в современной архитектуре используют изображения святых.

Истории из разных эпох

Я расскажу, как менялись названия улиц и площадей Старо-Невского проспекта. Помогу отыскать памятник Карете, «книгу памяти блокадного Ленинграда» и дом, где три года жил Марк Шагал. Кроме того, вы узнаете о фанатах семьи Романовых, о Красной площади в Петербурге и о двух носах одного майора. Рассмотрите необычные современные скульптуры и памятник Николаю Кристофари — первому вкладчику Сбербанка.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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