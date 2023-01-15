Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Приглашаю погулять по дальней части Невского проспекта — менее парадной, но тоже очень интересной! Вы пройдете от площади Восстания до площади Александра Невского, отклоняясь от центральной улицы и заглядывая в переулки. Рассмотрите старинный Феодоровский собор, граффити, необычные памятники и колоритные дворы.

Описание

Что вас ожидает

Городские контрасты

Вы узнаете, почему Невский проспект получился «с изломом» и как Старо-Невский стал улицей высокой моды. Познакомитесь с ростовской храмовой архитектурой 16 века и выясните, можно ли производить молочные продукты прямо в церкви. Пройдете через типичные петербургские дворы и оцените креативный подход к оформлению их территории и парадных фасадов. А также раскроете, как в современной архитектуре используют изображения святых.

Истории из разных эпох

Я расскажу, как менялись названия улиц и площадей Старо-Невского проспекта. Помогу отыскать памятник Карете, «книгу памяти блокадного Ленинграда» и дом, где три года жил Марк Шагал. Кроме того, вы узнаете о фанатах семьи Романовых, о Красной площади в Петербурге и о двух носах одного майора. Рассмотрите необычные современные скульптуры и памятник Николаю Кристофари — первому вкладчику Сбербанка.