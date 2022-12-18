Волшебство новогоднего Петербурга

Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Волшебство новогоднего Петербурга
Волшебство новогоднего Петербурга
Волшебство новогоднего Петербурга
Волшебство новогоднего Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая площадь
  • Невский проспект
  • Река Мойка
  • Гостиный двор
  • Магазин купцов Елисеевых
  • Ярмарки города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Когда в Петербурге зажигаются новогодние огни, начинается магия: ночью светло как днем, взрослые веселятся как дети, а то тут, то там нас поджидают яркие напоминания об истории Нового года и Рождества.

Мы приглашаем вас прогуляться по самым ярким, самым новогодним, самым волшебным местам центра Петербурга! За 2,5 часа мы не только изучим центр города, но и узнаем об истории празднования нового года и рождества.

Одевшись очень тепло, мы окунемся в новогодние хлопоты наших предков, узнаем, как украшали елку в XIX веке и как одевались на каток.

Мы вспомним древние предания и обязательно поиграем в новогодние игры, посетим настоящую ярмарку и узнаем, какие блюда украшали праздничный стол.

Мы вспомним, откуда взялась традиция новогодних елок-представлений и обязательно обсудим маскарады!

Мы найдем самые инстаграмные места в центре Петербурга и сделаем самые атмосферные фотографии!

Наша прогулка пройдет по самому центру Петербурга от Дворцовой площади до Ярмарки на Манежной площади, она подойдет как гостям города, так и жителям Петербурга.

Но какой же Новый год без подарка? Все Гости получает авторский подарок, чтобы воспоминания о прогулке грели вас долгие годы.

Мы уверены, что настоящее волшебство возникает тогда, когда мы сами этого хотим. Давайте найдем его вместе!

Программа

В ходе экскурсии мы увидим:
  • Дворцовая площадь с живой елью.
  • Невский проспект.
  • Река Мойка и каток на ней.
  • Петрикирхе.
  • Вертеп у Казанского.
  • Гостиный ̆ двор.
  • Пассаж - главный праздничный магазин.
  • Аничков дворец - главное место для новогодних торжеств.
  • Магазин купцов Елисеевых.
  • Ярмарка на Манежной площади.
  • Ярмарка на Малой̆ Садовой.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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