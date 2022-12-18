Когда в Петербурге зажигаются новогодние огни, начинается магия: ночью светло как днем, взрослые веселятся как дети, а то тут, то там нас поджидают яркие напоминания об истории Нового года и Рождества.

Мы приглашаем вас прогуляться по самым ярким, самым новогодним, самым волшебным местам центра Петербурга! За 2,5 часа мы не только изучим центр города, но и узнаем об истории празднования нового года и рождества.

Одевшись очень тепло, мы окунемся в новогодние хлопоты наших предков, узнаем, как украшали елку в XIX веке и как одевались на каток.

Мы вспомним древние предания и обязательно поиграем в новогодние игры, посетим настоящую ярмарку и узнаем, какие блюда украшали праздничный стол.

Мы вспомним, откуда взялась традиция новогодних елок-представлений и обязательно обсудим маскарады!

Мы найдем самые инстаграмные места в центре Петербурга и сделаем самые атмосферные фотографии!

Наша прогулка пройдет по самому центру Петербурга от Дворцовой площади до Ярмарки на Манежной площади, она подойдет как гостям города, так и жителям Петербурга.

Но какой же Новый год без подарка? Все Гости получает авторский подарок, чтобы воспоминания о прогулке грели вас долгие годы.

Мы уверены, что настоящее волшебство возникает тогда, когда мы сами этого хотим. Давайте найдем его вместе!