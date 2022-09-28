Волшебство новогодней ночи Петербурга

С первого дня тура вы погрузитесь в активное путешествие по Северной столице

4.7
3 отзыва
С первого дня тура вы погрузитесь в активное путешествие по Северной столице.

Увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей. А еще встретите Новый год в душевном и гостеприимном городе на Неве. Вас ждет поездка в Кронштадт, поход в Эрмитаж и новогодняя ярмарка на Никольских рядах.
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Волшебство новогодней ночи Петербурга
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Новогодняя ночь
Новогодняя ночь
Создайте себе праздничное настроение самостоятельно или закажите новогоднюю программу в гостинице
Ярмарка, гирлянды огней и пушистые ели
Ярмарка, гирлянды огней и пушистые ели
Увидим Никольские ряды – удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного гостиного двора
Традиции празднования Нового года на Руси
Традиции празднования Нового года на Руси
Узнаем о том, как готовились, что подавали на стол и какие подарки было принято дарить

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодний коктейль».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Дополнительно:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы (за дополнительную плату).

Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсию и заселение в гостиницу.

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год
2 день

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее. И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.

Здесь мы будем пить горячий глинтвейн и кататься с горки на надувных ватрушках!

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды
3 день

Кронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты. Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Дополнительно:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже (за дополнительную плату).

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Кронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже
4 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный день

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

КИРОЧНАЯ

Тур. класс, удобства на блок

Завтрак накрытие

9 9309 93013 050

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

10 67510 67514 575

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

11 61015 315

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

12 36012 51016 455

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

11 23510 68516 110

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

16 09512 44526 820

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

12 17013 07017 630

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

3 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КИРОЧНАЯКИРОЧНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

3 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

МОСКВА 4*

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице на 3 ночи
  • Завтрака в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Празднование Нового года в ресторане гостиницы
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Гид будет встречать с табличкой «Волшебство новогодней ночи» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Уточненная программа выдается в первый день тура. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Все пешеходные экскурсии начинаются в центре города. До места встречи туристы добираются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
28 сен 2022
Все прошло замечательно.
И
18 сен 2022
Нормально все
С
30 авг 2022
Юлечка, Валентин - координатор в Санкт Петербурге вам желаю благодарных клиентов, приятных отзывов. Большое спасибо за отзывчивость, быстроту оформления и надёжность!!

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