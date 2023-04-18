Но сегодня все они доступны для обозрения благодаря усилиям реставраторов! В том числе Дворец Нарышкиных-Шуваловых (музей Карла Фаберже), Екатерининский дворец (Янтарная комната), Александровский дворец и Кронштадт (Морской собор).
Кто не был в Петербурге хотя бы пару лет, тот не видел новых объектов – Музея-макета фортов и «Остров Фортов» в Кронштадте. Гостей также ждёт самый известный музей в Санкт-Петербурге и в России – Эрмитаж.
мая
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер за доп. плату
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Здесь вы увидите те подарки, которые императорская семья и их приближённые дарили друг другу. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр, 300 шк, 400 студ., 400 пенс.)
Окончание программы в центре города.
Царское село
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов»– любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины II.
Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением восстановленной Янтарной комнатой.
Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, а, по словам известного историка искусства И. Э. Грабаря, — один из мировых шедевров архитектуры. Дворец фактически стал главной императорской резиденцией в начале XX века. Именно здесь любил проводить время со своей семьёй последний глава российской монархии – Николай II.
Александровский дворец совсем недавно был открыт после масштабной реставрации.
18:00-19:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания»
Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 850 руб. /взр., 650 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс.
Кронштадт «Город-крепость на Балтике»
Автобусная загородная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений. История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов, мореплавателей. Здесь собирают корабли в кругосветные путешествия. Отсюда идут к Петербургу морские каналы.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. На острове есть свой фудкорт, где можно перекусить.
Окончание программы на Московском вокзале.
Варианты проживания
https: / / okhtinskaya. ru /
Размещение в номерах категории Стандарт:
Двухместный с раздельными кроватями: заезд 06.05 - 13250 рублей, заезд 10.06 - 14950;
Трёхместный (2 основные кровати + дополнительная кровать): заезд 06.05 - 13050 рублей, заезд 10.06 - 13950;
Одноместный: заезд 06.05 - 18550 рублей, заезд 10.06 - 20650.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Проезд до Санкт-Петербурга
- Допонительные экскурсии
- Питание (кроме завтраков)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
У нас было два гида, Ольга и Елена. Отвечают на все вопросы, весьма компитентны в своей работе.