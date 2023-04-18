Возвращенные и уникальные ценности Петербурга

5
3 отзыва
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Санкт-Петербург – довольно молодой город, но он уже пережил немало потрясений, а многие его культурные ценности были утрачены.

Но сегодня все они доступны для обозрения благодаря усилиям реставраторов! В том числе Дворец Нарышкиных-Шуваловых (музей Карла Фаберже), Екатерининский дворец (Янтарная комната), Александровский дворец и Кронштадт (Морской собор).

Кто не был в Петербурге хотя бы пару лет, тот не видел новых объектов – Музея-макета фортов и «Остров Фортов» в Кронштадте. Гостей также ждёт самый известный музей в Санкт-Петербурге и в России – Эрмитаж.
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Возвращенные и уникальные ценности Петербурга
Ближайшие даты:
6
мая
10
июн

Что вас ожидает:

Великолепные яйца Фаберже
Великолепные яйца Фаберже
Посетим музей ювелирного искусства Карла Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце и увидим настоящие чудеса ювелирного искусства, которые императорская семья и их приближённые дарили друг другу
Зимний дворец в Эрмитаже
Зимний дворец в Эрмитаже
Перелистаем страницы всей истории мирового искусства в крупнейшем музее России и побываем в величественном Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов
Царское село
Царское село
Погуляем в любимой резиденции императрицы Екатерины II в Царском селе и в Александровском дворце - любил проводить время со своей семьёй последний глава российской монархии – Николай II
Морской город Кронштадт
Морской город Кронштадт
Съездим в военный городок на острове Котлин в Финском заливе - именно здесь собирают корабли в кругосветные путешествия. А в музее-макета Фортов Кронштадта погрузитесь в интерактивную 300-летнюю историю этих сооружений

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер за доп. плату

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Здесь вы увидите те подарки, которые императорская семья и их приближённые дарили друг другу. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр, 300 шк, 400 студ., 400 пенс.)

Окончание программы в центре города.

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер за доп. платуПрибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер за доп. платуПрибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер за доп. платуПрибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер за доп. плату
2 день

Царское село

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов»– любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины II.

Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением восстановленной Янтарной комнатой.

Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, а, по словам известного историка искусства И. Э. Грабаря, — один из мировых шедевров архитектуры. Дворец фактически стал главной императорской резиденцией в начале XX века. Именно здесь любил проводить время со своей семьёй последний глава российской монархии – Николай II.

Александровский дворец совсем недавно был открыт после масштабной реставрации.

18:00-19:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания»

Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 850 руб. /взр., 650 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс.

Царское селоЦарское селоЦарское селоЦарское село
3 день

Кронштадт «Город-крепость на Балтике»

Автобусная загородная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений. История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов, мореплавателей. Здесь собирают корабли в кругосветные путешествия. Отсюда идут к Петербургу морские каналы.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. На острове есть свой фудкорт, где можно перекусить.

Окончание программы на Московском вокзале.

Кронштадт «Город-крепость на Балтике»Кронштадт «Город-крепость на Балтике»Кронштадт «Город-крепость на Балтике»Кронштадт «Город-крепость на Балтике»

Варианты проживания

https: / / okhtinskaya. ru /

2 ночи

Размещение в номерах категории Стандарт:

Двухместный с раздельными кроватями: заезд 06.05 - 13250 рублей, заезд 10.06 - 14950;

Трёхместный (2 основные кровати + дополнительная кровать): заезд 06.05 - 13050 рублей, заезд 10.06 - 13950;

Одноместный: заезд 06.05 - 18550 рублей, заезд 10.06 - 20650.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Проезд до Санкт-Петербурга
  • Допонительные экскурсии
  • Питание (кроме завтраков)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 апр 2023
Наш мини отпуск удался! Всё понравилось и гостиница и экскурсии. Автобусы хорошие, чистые, гида хорошо слышно.
У нас было два гида, Ольга и Елена. Отвечают на все вопросы, весьма компитентны в своей работе.
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
А
9 янв 2023
Поездка прошла прекрасно, тур с 2 по 5 января 2023. Гостиница Фонтанка, часть отеля Азимут. Тур был Петербург Лайт. Отличная организация, прекрасные экскурсии, отель тоже очень понравился, в центре, близко от метро. Экскурсии почти ежедневные, отличный гид Галина. Посмотрели всё, куда не могли попасть самостоятельно в прошлом году. Спасибо, получили прекрасные впечатления.

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