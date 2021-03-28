"Время собирать лайки. Инстаграм места" с посещением Академии А. Л. Штиглица

"Время собирать лайки

"Время собирать лайки.

Инстаграм места" с посещением Академии А. Л. Штиглица
"Время собирать лайки. Инстаграм места" с посещением Академии А. Л. Штиглица
"Время собирать лайки. Инстаграм места" с посещением Академии А. Л. Штиглица
"Время собирать лайки. Инстаграм места" с посещением Академии А. Л. Штиглица
"Время собирать лайки. Инстаграм места" с посещением Академии А. Л. Штиглица

Что вы увидите 🤩

  • Анненкирхе
  • Дом Бака
  • Жёлтый дом на Гагаринской
  • Зеркальный дворик
  • Дом у Красного Моста
  • Академия Штиглица
Мы приглашаем Вас не только полюбоваться прекрасным городом на Неве, но и сделать потрясающие фотографии в самых инстаграмных местах Петербурга, которые собирают множество лайков и восторженных отзывов в социальных сетях.
Вы побываете в зеркальном дворе-колодце, который притягивает любилетей необычных локаций. Сюда приходят посмотреть на современную архитектуру, устроить фотосессию или впечатлиться игрой света. Вы загляните в уникальный питерский двор, где все арт-объекты: скамейки, стены и даже поребрики выполнены из мозаики. Еще один интересный двор, который мы посетим- это двор доходного дома Бака. Дом знаменит своим подвесным двором и уникальными «воздушными галереями», соединяющими главный корпус и его флигель. Здание привлекает не только необычной архитектурой двора, но и своим красивым фасадом.
Продолжая фотопутешествие по городу Вы побываете в самой посещаемой лютеранской церкви в России – Анненкирхе. Это место стало центром притяжения для многих творческих людей. Несмотря на печальное состояние внутри и отсутствие ремонта после пожара, фотографии в ее интерьерах получаются очень загадочными. Интересным завершением нашей экскурсии станет посещение Академии Штиглица, знаменитого «Мухинского училища». У Вас будет возможность не просто сделать фотографии в завораживающих красотой интерьерах, но и узнать непростую историю этого места.
Экскурсия в Академию А. Л. Штиглица
Идея создания этого музея принадлежит известному меценату, финансисту, промышленнику барону А. Л. Штиглицу. Он был открыт в Училище технического рисования, созданного также по инициативе барона. Каждый из 32 залов музея оформлен в своем стиле. Грандиозный двухъярусный зал под стеклянным куполом, витражи, ажурные решетки, световые дворики, мозаики на фасаде – все преследовало одну цель – помочь ученикам постичь тайны старых мастеров, почувствовать аромат и вкус ушедшего времени.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Анненкирхе, Дом у Красного Моста, Академия Штиглица (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Анненкирхе
    •Дом Бака
    •Жёлтый дом на Гагаринской
    •Зеркальный дворик
    •Дом у Красного Моста
    •Академия Штиглица
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: Музей прикладного искусства имени А. Л. Штиглица Соляной пер. , д. 13-15
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входные билеты с экскурсией по Академии Штиглица
    Время проведения: по воскресеньям (02.05, 09.05 в 13:30), по пятницам в 13:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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