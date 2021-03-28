Мы приглашаем Вас не только полюбоваться прекрасным городом на Неве, но и сделать потрясающие фотографии в самых инстаграмных местах Петербурга, которые собирают множество лайков и восторженных отзывов в социальных сетях.

Вы побываете в зеркальном дворе-колодце, который притягивает любилетей необычных локаций. Сюда приходят посмотреть на современную архитектуру, устроить фотосессию или впечатлиться игрой света. Вы загляните в уникальный питерский двор, где все арт-объекты: скамейки, стены и даже поребрики выполнены из мозаики. Еще один интересный двор, который мы посетим- это двор доходного дома Бака. Дом знаменит своим подвесным двором и уникальными «воздушными галереями», соединяющими главный корпус и его флигель. Здание привлекает не только необычной архитектурой двора, но и своим красивым фасадом.

Продолжая фотопутешествие по городу Вы побываете в самой посещаемой лютеранской церкви в России – Анненкирхе. Это место стало центром притяжения для многих творческих людей. Несмотря на печальное состояние внутри и отсутствие ремонта после пожара, фотографии в ее интерьерах получаются очень загадочными. Интересным завершением нашей экскурсии станет посещение Академии Штиглица, знаменитого «Мухинского училища». У Вас будет возможность не просто сделать фотографии в завораживающих красотой интерьерах, но и узнать непростую историю этого места.

Экскурсия в Академию А. Л. Штиглица

Идея создания этого музея принадлежит известному меценату, финансисту, промышленнику барону А. Л. Штиглицу. Он был открыт в Училище технического рисования, созданного также по инициативе барона. Каждый из 32 залов музея оформлен в своем стиле. Грандиозный двухъярусный зал под стеклянным куполом, витражи, ажурные решетки, световые дворики, мозаики на фасаде – все преследовало одну цель – помочь ученикам постичь тайны старых мастеров, почувствовать аромат и вкус ушедшего времени.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Анненкирхе, Дом у Красного Моста, Академия Штиглица (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Анненкирхе

•Дом Бака

•Жёлтый дом на Гагаринской

•Зеркальный дворик

•Дом у Красного Моста

•Академия Штиглица