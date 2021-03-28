"Время загадывать желания" + теплоход по рекам и каналам

5
1 отзыв
"Время загадывать желания" + теплоход по рекам и каналам
"Время загадывать желания" + теплоход по рекам и каналам
"Время загадывать желания" + теплоход по рекам и каналам
"Время загадывать желания" + теплоход по рекам и каналам
"Время загадывать желания" + теплоход по рекам и каналам

Что вы увидите 🤩

  • Невский проспект
  • "Танцующий шар"
  • Фотограф
  • Чижик-пыжик
  • Атланты
  • Остап Бендер
В человеке живет вера в чудеса, жажда услышать или увидеть «собственными глазами» все самое невероятное и удивительное, то, что обязательно сбывается. В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.
Вы бросите монетку в фонтан «Танцующий шар» и поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом; познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами; узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.
В ходе экскурсии Вас ждет встреча с Хранителем Времени. О чем он Вам поведает, какие тайны откроет – пока секрет, но мы точно знаем, что эта встреча принесет Вам удачу!
Теплоходная прогулка по рекам и каналам позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Исаакиевская площадь, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Невский проспект
    •"Танцующий шар"
    •Фотограф
    •Чижик-пыжик
    •Атланты
    •Остап Бендер
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: в центре города
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • встреча с Хранителем Времени
    • теплоходная прогулка по рекам и каналам
    Когда: по вторникам в 11:00
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    ГК Т.
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