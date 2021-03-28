В человеке живет вера в чудеса, жажда услышать или увидеть «собственными глазами» все самое невероятное и удивительное, то, что обязательно сбывается. В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.

Вы бросите монетку в фонтан «Танцующий шар» и поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом; познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами; узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.

В ходе экскурсии Вас ждет встреча с Хранителем Времени. О чем он Вам поведает, какие тайны откроет – пока секрет, но мы точно знаем, что эта встреча принесет Вам удачу!

Теплоходная прогулка по рекам и каналам позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Исаакиевская площадь, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Невский проспект

•"Танцующий шар"

•Фотограф

•Чижик-пыжик

•Атланты

•Остап Бендер