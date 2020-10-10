6 отзывов оставили туристы

Дружеская прогулка 👣 под любопытные рассказы Гуляя по дорожкам парка, мы поговорим о монаршем быте и дачной жизни Павловска, о любовных интригах и семейных тайнах Романовых, о жизни Павловского вокзала и концертах Штрауса, о героях Достоевского и многом, многом другом. Что же вы увидите?
Молочный домик, где императрица Мария Федоровна доила коров своими царственными ручками.
Колоннаду Аполлона — одну из первых построек Павловска с удивительной судьбой: вы услышите историю 📖 о том, как она сломалась, но от этого стала только краше.
Храм Дружбы, что таит в себе древнее сокровище.
Галерею Гонзаго — творение итальянца Пьетро Гонзага, признанного мастера иллюзий и мистификаций. Мы поговорим, какими были 3D-технологии в 18 веке.
Вольер для птиц, где сегодня обитают кентавры и философы и где можно выпить 🍹 чашечку кофе.
А также Розовый павильон, Олений мост, Пиль-башню, Двенадцать дорожек и целую коллекцию других романтических мест.
До встречи в Павловске!
Организационные детали
Мы можем отправиться в путешествие на велосипедах — ваших или арендованных
Вход в парк 🌳 оплачивается дополнительно: взрослые — 100р., пенсионеры, дети 7-18 — 50р.
Встречаемся в Павловске
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Экскурсовод с 2009 года, филолог СПбГУ по образованию, петербурженка из Царского Села. Около 6500 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. Люблю людей, считаю, что качественное общение — это ценность и радость. Нет скуке и банальности! Из моря информации выбираю для вас то, что удивит, вдохновит и запомнится вам.
Экскурсия очень понравилась, формат на велосипедах просто отличный, хотелось бы проехать и побольше :) все было прекрасно организовано. Спасибо Дарье, она приятный человек и интересный рассказчик! Понравилось и взрослым и детям, она сумела заинтересовать всех.
Любовь
19 сентября 2020
Хочу выразить благодарность Дарье за прекрасную и познавательную прогулку! Дарью очень интересно слушать, 2, 5 часа пролетели незаметно)))
Елена
18 сентября 2020
Экскурсия великолепна! Получили незабываемые впечатления, новые знания, провели время в обществе безупречного экскурсовода и образованного человека, любящего свою профессию. Очарованы Павловском и продолжим это знакомство!
Ольга
9 сентября 2020
От лица нашей семьи хотела бы поблагодарить Дарью за отлично проведённое время на экскурсии "Все тайны Павловска (пешком)". Дарья показала себя интересным рассказчиком, подававшим материал (к слову, материал насыщен информацией и об устройстве парка, и о дворце, и о владельцах и их членах семьи, много занимательных фактов) живо и не без иронии, хорошим проводником, знающим даже потайные тропки, внимательным человеком к нашему самочувствию и пожеланиям. Спасибо!
Нина
27 августа 2020
Спасибо огромное! Замечательный день был прожит нами в Павловске, вместе с Великими князьями, в полной мере ощутили атмосферу усадьбы-дворца, даже погода не смогла нам помешать, она наоборот подчеркнула всё меланхоличное великолепие этого места! Дарье огромный респект столько интересных деталей, и для подростка тоже, обсуждаем всей семьей целый вечер! Спасибо! Мечтаем вернуться в солнечный летний день на праздник цветов!
Ирина
13 августа 2020
Дарья — интересный человек и очень хороший гид. Было интересно и дочке, и нам с мужем. Рекомендую всем, кто хочет насладиться историей Павловского парка. Также Дарья хороший фотограф — для меня было приятно получить снимки через неделю всей семьи