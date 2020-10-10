6 отзывов оставили туристы

От лица нашей семьи хотела бы поблагодарить Дарью за отлично проведённое время на экскурсии "Все тайны Павловска (пешком)". Дарья показала себя интересным рассказчиком, подававшим материал (к слову, материал насыщен информацией и об устройстве парка, и о дворце, и о владельцах и их членах семьи, много занимательных фактов) живо и не без иронии, хорошим проводником, знающим даже потайные тропки, внимательным человеком к нашему самочувствию и пожеланиям. Спасибо!